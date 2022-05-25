«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: Салах, Бензема или кто-то ещё? От кого ждём голов в финале ЛЧ

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 28 мая в Париже, на стадионе «Сен-Дени». Арена расположена в северном пригороде Парижа и вмещает более 80 000 зрителей. Начало игры – в 22:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом финала «Ливерпуль». Поставить на команду Юргена Клоппа можно за 2.00. Шансы «Реала» оценивают коэффициентом 3.70, а за ничью предлагают 3.80.

Эксперты склоняются к тому, что матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола дают коэффициент 1.73, а на ТМ 2.5 – 2.13. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1.65, обратный исход идёт за 2.24.



Важный вопрос – кто будет забивать? В составе обеих команд есть признанные бомбардиры, но финал – особый матч, тут может отличиться кто-то, от кого голов совсем не ждут. Разбираем букмекерские коэффициенты на авторов голов в финале Лиги чемпионов.

Бензема и Салах – вне конкуренции

Аналитики считают, что больше всего шансов забить гол имеют форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и нападающий «Реала» Карим Бензема. У египтянина в сезоне АПЛ 23 забитых мяча, а у француза в Примере и вовсе 27. Шансы Салаха оценили коэффициентом 2.00, ведь наверняка команда Юргена Клоппа будет играть первым номером, шансы у нападающего будут. На Бензема коэффициент чуть выше – 2.20. Но свои шансы форвард, который проводит невероятный сезон, наверняка найдёт. Как находил он их в играх с «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити»…

Кто ещё в фаворитах

Если посмотреть на распределение голов по командам, то можно отметить: у «Ливерпуля» отметку в 10 голов, помимо Салаха, преодолели только Садио Мане (16 голов) и Диогу Жота (15). У «Реала», если вынести за скобки Бензема, таких игроков тоже двое: Винисиус (17 мячей) и Марко Асенсио (10). При этом последний – игрок скорее обоймы, а не основы, вряд ли стоит ожидать его появления в финале с первых минут.



Шансы Мане аналитики оценивают коэффициентом 2.50, а на Жоту дают 2.60. На Винисиуса можно сделать ставку с коэффициентом 3.10.

Кто может выстрелить

Из остальных игроков можно выделить Наби Кейта: на гол хавбека «Ливерпуля» дают коэффициент 4.50, хотя за сезон у него всего 3 забитых гола. За 7.00 можно поставить на Луку Модрича или Тони Крооса, эти коэффициенты выглядят очень неплохо. Да, и тот, и другой – не первая опция в завершении атак, но где, как не в таких матчах, проявлять себя ветеранам? Тот же Модрич может использовать малейший шанс, чтобы наказать соперника ударом издали.



На гол Вирджила ван Дейка предлагают коэффициент 8.00. Эта история может стать реальностью, если матч для «Ливерпуля» будет складываться неудачно и будет много угловых. Тогда центральный защитник может показать своё умение играть головой в чужой штрафной.



До финала Лиги чемпионов осталось всего несколько дней. Не знаем, как он сложится, но совершенно точно это будет классное противостояние. Самое время делать свои ставки!