ЧМХ-2022, Медведев и Рублёв на «Ролан Гаррос» и другие события. Что смотреть 26 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол завершается, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. В разгаре теннисный сезон! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 26 мая.
Артём Дзюба обратился к покинувшему «Зенит» Оздоеву.
На что ставить в футболе 26 мая
Сегодня интересных матчей практически нет, разве что во Франции первый стыковой матч за право сыграть в Лиге 1. Вывеска, кстати, что надо: «Осер» против «Сент-Этьена». Будем надеяться, что и игра будет под стать.
На что ставить в хоккее 26 мая
На чемпионате мира стартует плей-офф, сегодня четвертьфиналы. Самая яркая вывеска – Швеция – Канада, кому-то придётся завершить выступления очень рано. Чехия сыграет с Германией, Швейцария, которая пока идёт по турниру без поражений, — с США, а хозяева финны – со Словакией.
Американский журналист Йохе заявил, что Овечкин никогда не превзойдёт Кросби.
В плей-офф НХЛ «Эдмонтон» может завершить серию с «Калгари», «нефтяники» ведут 3-1. Ну а у «Каролины» и «Рейнджерс» развязка ещё впереди, там 2-2.
На что ещё ставить 26 мая
На «Ролан Гаррос» продолжается второй круг. Даниил Медведев здорово сыграл против Факундо Багниса на старте, дальше предстоит встреча с сербом Ласло Дьере. Андрей Рублёв сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.
В женской части турнира Екатерина Александрова сыграет с Ириной Камелией Бегу из Румынии, а Вероника Кудерметова – с сербкой Александрой Крунич. Соперница Дарьи Касаткиной – мексиканка Фердинанда Контрерас Гомес.
В плей-офф НБА «Голден Стэйт» предпримет вторую попытку завершить серию с «Далласом». В первый раз не получилось, так что «воины» пока ведут 3-1.
В Единой лиге ВТБ УНИКС уже сегодня может завоевать бронзовые медали, если обыграет в четвёртом матче серии «Локомотив-Кубань». Там 2-1, но краснодарцы играют дома.
Экспресс с коэффициентом 31.84 на четвертьфиналы ЧМ-2022 по хоккею.
Клопп рассказал, какую надпись хотел бы увидеть на своём надгробии.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 15.0 на финал Лиги чемпионов.
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