«Каролина» — «Рейнджерс», 5-й матч. Игорь Шестёркин затмит достижение Себастьяна Ахо

27 мая состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 3.24.

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Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 27 мая 2022 года

Букмекеры не уверены, что пятый матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 27 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.37, тотал меньше 5.5 гола — за 1.72. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.35.

«Каролина» — «Рейнджерс»: анализ и прогноз на 5-й матч 1/4 финала Кубка Стэнли (27.05.2022)

На 27 мая в Национальной хоккейной лиге запланировано две встречи второго раунда плей-офф. Мы бы уделили внимание пятому матчу серии «Каролины» и «Рейнджерс», который пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в городе Роли. Счёт в серии после четырёх игр равный — 2-2. Противостояние оказалось весьма непростым для соперников.

В четвёртом матче, в Нью-Йорке, подопечные Жерара Галлана сумели повторить исход третьего матча, снова обыграв «Каролину» (4:1). Это отличный результат, сравняли счёт в серии. Самым результативным оказался Эндрю Копп, у него две передачи и гол. Всего набрал 10 баллов в 11 играх плей-офф. Недурно.

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Адам Фокс отметился голом и результативной передачей, у него 13 баллов в 11 встречах. Мика Зибанеджад забил гол, это 14-й балл за аналогичный период. В целом команда смотрится хорошо, но отдельного внимания заслуживает Игорь Шестёркин. Второй раз пропустил лишь одну шайбу, отразив 30 бросков из 31. И это отличный показатель.

Его визави отразил лишь 24 из 28, чуть меньше 86% отражённых бросков. При этом у «Харрикейнз» голом отметился лишь Теуво Терявяйнен, у которого 10 очков в 11 играх плей-офф. А Себастьян Ахо был в ассистентах. Ахо превзошёл достижение Эрика Стаала (43 балла в плей-офф) и стал лучшим бомбардиром «Каролины» в розыгрышах Кубка Стэнли (44 балла).

Хотя это не помогло команде, ведь она проиграла все матчи на выезде. «Рейнджерс» это было только на руку, а теперь серия начнётся с нуля. Соперники переезжают в Роли, где по понятным законам у хозяев преимущество. Уже дважды во втором раунде огорчили соперника. Плюс по очным встречам с учётом последних двух статистика за ними.

Проиграли лишь две встречи из семи последних. Удручающие цифры для гостей, хотя после двух побед подряд положение дел может измениться. Настрой у команды Жерара Галлана боевой, сдаваться без боя не будут. Наконец-то размочили счёт: нападение дома отыгралось за серые выезды, отгрузив семь шайб. До этого была лишь одна в двух матчах в Роли.

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Так что теперь картина складывается неплохая. Любопытно, что и «Каролине» дома особо разгуляться не дали, две пропущенные шайбы в двух матчах — приемлемый результат. В пятой игре, конечно, так легко не будет. Думается, хозяева побегут отыгрываться за два поражения. А статистика плей-офф показывает, что дома они фавориты. Правда, «Рейнджерс» поспорят.

Не стоит забывать, что в первых двух матчах победили хозяева с минимальным преимуществом, особо их нападение тоже не выделилось. Зато теперь вряд ли станет отсиживаться. Наверняка где-то раскроются и станут рисковать. Так что тенденцию «Рейнджерс» на индивидуальный тотал больше 2 шайб за 1.70 мы бы снова проверили.

Говорить о значительном преимуществе хозяев уже не стоит. Статистика очных встреч и победы на своём льду в этом плей-офф дают о себе знать, но и гости после камбэка вряд ли захотят снова быть в роли догоняющих. С «Питтсбургом» вытащили серию с 1-3, с характером проблем нет. Сейчас положение даже более благоприятное. Хотя 60 минут в пятом матче может и не хватить.

Альтернативная ставка — итоговая победа «Рейнджерс» за 2.41. Коэффициент заметно больше. Сейчас в нападении и защите гости смотрятся получше. Да и эмоциональная составляющая после двух побед тоже должна быть в порядке. В то же время ждём реакции «ураганов» на происходящее. Едва ли они тоже собираются так легко отдавать серию.

Благо у «Рейнджерс» есть Игорь Шестёркин, который поймал кураж. Журналисты называют россиянина лучшим игроком этой серии, а главный тренер «Каролины» отдаёт должное за отличную игру. Сам же вратарь даже ругает себя за одну пропущенную шайбу в победном матче. С таким ценным активом у ньюйоркцев есть все шансы выйти в полуфинал Кубка Стэнли.

«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф НХЛ 27 мая 2022 года

«Рейнджерс» отлично провели два матча дома, сравняв счёт в серии. Забивали исправно, пропускали немного. «Каролина» же провалила выезд, хотя дома статистика впечатляет. Правда, гости сейчас на подъёме, так что о явном преимуществе хозяев не заикаемся. Думается, гости даже способны урвать победу, пусть и за пределами основного времени. Плюс проверим ставку на их индивидуальный тотал.

Ставка 1: индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2 шайб за 1.70.

Ставка 2: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.41.

Почему пятый матч «Каролины» и «Рейнджерс» станет переломным в серии.

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