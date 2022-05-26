«Калгари» — «Эдмонтон», 5-й матч. Коннор Макдэвид подарит «Ойлерз» полуфинал Кубка Стэнли

27 мая состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Ойлерз» оценён экспертами в 3.02.

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Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» 27 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 5-й матч плей-офф НХЛ «Калгари» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.52. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.75. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Прогноз и анализ 5-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли «Калгари» — «Эдмонтон» (27.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход в третий раунд плей-офф. 27 мая состоится очередной матч 1/4 финала Кубка Стэнли. На льду «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари в пятом матче серии померяются силами местный «Калгари» и «Эдмонтон». Стартовое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

В первом матче «Флеймз» одержали победу со счётом 9:6. Голкиперы «Ойлерз» Майк Смит и Микко Коскинен остались не у дел, хотя в пропущенных шайбах присутствует немалая доля вины защитников. Тренерский штаб сделал выводы из неудачи, и в следующих трёх встречах «нефтяники» одержали уверенные победы.

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Успеха удалось добиться за счёт того, что Джей Вудкрофт усилил оборонительную линию, заметно упростив работу Майку Смиту. Вратарь определённо не является самым сильным звеном «Эдмонтона». Он нередко допускает ошибки и оставляет не самое лучшее впечатление. Например, в четвёртом матче серии голкипер пропустил шайбу, которая прилетела из чужой зоны.



Зато к остальным хоккеистам «Ойлерз» особых вопросов нет. За 11 встреч нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ они наколотили целых 47 шайб. В 25 (6+19) из них поучаствовал Коннор Макдэвид. Капитан команды проводит поистине потрясающий сезон. Великолепной игрой вдохновляет сокомандников, заслуженно получая в свой адрес массу оваций.

Отлично помогают результативному форварду Леон Драйзайтль и скандально известный Эвандер Кейн. Последний является на данный момент лучшим снайпером плей-офф НХЛ. Как мы помним, именно Макдэвид вступился за Кейна, когда решался вопрос будущего хоккеиста в клубе. Как видно, не зря! Канадец оправдывает доверие и доказывает свою состоятельность.



У «Калгари» дела обстоят далеко не так здорово. На бумаге команда — фаворит. Отличный состав, здорово проведённая регулярка и опытный наставник у руля. Всё это предвещало уверенные выступления в плей-офф. Однако ещё на стадии 1/8 финала у клуба возникли проблемы с «Далласом», который виделся явным аутсайдером.



Безусловно, стоит отдать должное вратарю «Старз» — Джейку Эттингеру — за бесчисленное количество сейвов. Однако семь игр с 15-й командой регулярки — совсем не дело для такого мощного клуба, как «Калгари». Вот и с «Эдмонтоном» у подопечных Дэррила Саттера возникли непреодолимые трудности.

Вошедший в тройку претендентов на «Везина Трофи» Якоб Маркстрём резко сбавил и начал допускать нелепые ошибки. Например, уже на первой минуте четвёртого матча во время атаки в своей зоне голкипер решил пойти за ворота, откуда отдал неточную передачу. Этот момент превратил в гол Райан Ньюджент-Хопкинс.

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Высокий темп атакующей линии соперника заставил качественного голкипера чувствовать себя неуверенно. Это волнение не могло не передаться другим игрокам «Флэймз». Нападающим определённо труднее сконцентрироваться на том, чтобы забить, когда приходится постоянно думать об обороне.



С другой стороны, что голкипер и оборонительная линия «Калгари» могут противопоставить трём лучшим бомбардирам нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли — Макдэвиду, Драйзайтлю и Кейну? Никиту Задорова, Расмуса Андерсона, Ноа Хэнифина и других защитников можно похвалить уже за то, что «Флэймз» не потерпели крупных поражений от «Ойлерз».



Несмотря на то что грядущий матч состоится в Калгари, больше верится в успех «нефтяников». Они обладают фантастической линией атаки, которая, судя по всему, устрашает голкипера соперника. На наш взгляд, не видно, за счёт чего «Флэймз» смогут переломить ход серии и спастись от вылета из Кубка Стэнли. Возьмём П2 за коэффициент 3.02.

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После неудачи в первой игре тренер «Эдмонтона» усилил оборонительную линию. Это вкупе с результативностью нападающих позволило одержать победы в последующий трёх встречах. «Калгари» в 1/8 финала Кубка Стэнли с трудом обыграл 15-ю команду регулярки. Складывается впечатление, что клуб морально не готов к дальнейшей борьбе в плей-офф НХЛ. Думаем, гости победят.



Ставка: победа «Эдмонтона» в основное время за коэффициент 3.02.

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