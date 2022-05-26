«Химки» — «СКА-Хабаровск». Сенсация отменяется! Сергей Юран разобьёт надежды бывшего клуба

28 мая состоится ответный переходный матч «Химки» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хабаровчан оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Прогноз на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на 2-й стыковой матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» 28 мая 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на 2-й стыковой матч РПЛ «Химки» — «СКА-Хабаровск» (28.05.2022)

В Российской Премьер-Лиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в первом по силе дивизионе страны. 28 мая состоится второй переходной матч. На стадионе «Арена Химки» померяются силами местные «Химки» и «СКА-Хабаровск».

В первом переходном матче хабаровчане одержали справедливую победу со счётом 1:0. Они острее смотрелись в атаке и нанесли больше ударов, в том числе в створ. Забив гол с углового в дебюте, сыграли компактно, по счёту. Однако заметим, что на Дальний Восток не прилетела добрая половина основного состава химчан.



В ответном противостоянии подопечным Алексея Поддубского вряд ли удастся добыть столь же хороший итог. История выездных встреч только подтверждает данную догадку. За 19 игр в ФНЛ они одержали только пять побед, также семь раз сыграли вничью и потерпели столько же поражений. Статистика забитых и пропущенных мячей за этот период отрицательная (17 против 22).



Результаты напрямую связаны с территориальным расположением клуба из Хабаровска. Перелёт в другой регион отнимает кучу времени и энергии. Химчане добирались на первый переходный матч семь с половиной часов. Их главный тренер — Сергей Юран — в послематчевом интервью заявил, что в приоритете было довезти обратно всех подопечных в целости и сохранности.

Теперь такая же задача встанет перед Алексеем Поддубским, который возглавил «СКА-Хабаровск» зимой. Стабильности под его руководством клуб обрести не успел. В последних пяти турах в ФНЛ добыл противоречивые результаты. За этот период одержал победы над «Факелом» (2:1), «Томью» (2:0) и «Оренбургом» (1:0), а поражения потерпел от «Балтики» (0:2) и «Акрона» (0:3).

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А вот «Химки» после прихода Сергея Юрана заметно оживились. За последние 10 матчей в РПЛ потерпели только два поражения — от «Зенита» (0:1) и «Ростова» (1:2). В обоих случаях – на выезде. Также три раза сыграли вничью и одержали пять побед, в том числе над «Спартаком» (2:1) и ЦСКА (4:2).

Как мы помним, хороших результатов химчанам удалось достичь благодаря зимней трансферной кампании. К коллективу присоединились Захар Волков, Гиа Григалава, Кирилл Боженов, Неманья Главчич, Бутта Магомедов, Лоуренс Николас и Александр Руденко. Большая часть новобранцев быстро адаптировалась и закрепилась в основе, что развязало руки Сергею Юрану.



Наставник позволял себе экспериментировать со схемой игры даже в важных матчах. Пожалуй, этим он и ставил в тупик крепких противников. Хитрость и активное использование замен насыщали встречи яркостью и способствовали качественному росту красно-чёрных. Победы — приятный бонус и, разумеется, спасение от прямого вылета в ФНЛ.

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В первом матче со «СКА-Хабаровск» Юрану было банально некого выпускать. В грядущем матче, который состоится в Химках, наставник вряд ли столкнётся с идентичной проблемой. Думаем, можно взять П1 за коэффициент 1.70. Дома, как водится, и стены помогают. Об этом свидетельствует и статистика.



За 15 встреч в РПЛ в роли хозяев красно-чёрные потерпели лишь три поражения, также восемь раз сыграли вничью и одержали четыре победы. Ничьих многовато, но то с командами из первого по силе дивизиона страны. С хабаровчанами, которых ожидает длительный перелёт, проблем возникнуть не должно. Похоже, сенсация отменяется.

Прогноз и ставки на 2-й переходный матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» 28 мая 2022 года

В первом матче «СКА-Хабаровск» одержал победу, но «Химки» были не в полном составе и измотаны длительным перелётом. Теперь хабаровчан ждёт такое же испытание. Учитывая их статистику выездных встреч в ФНЛ и результаты домашних матчей хичман в РПЛ, гораздо больше верится в успех вторых. К тому же хозяева выдали мощный финишный отрезок благодаря усилениям в зимнее трансферное окно и грамотному руководству Сергея Юрана. Думается, они способны избежать вылета в ФНЛ.



Ставка: победа «Химок» в основное время за коэффициент 1.70.

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