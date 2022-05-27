Финляндия — США, 1/2 финала ЧМХ-2022. Олимпийские чемпионы исполнят на бис

28 мая состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею Финляндия — США. Начало встречи — в 14:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех сборной США доступен в букмекерских конторах за 4.55.

Прогноз с коэффициентом 3.78 на матч Финляндия — США.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Финляндия — США 28 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч полуфинала чемпионата мира по хоккею Финляндия — США 28 мая не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.22, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.81. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 2.00. На ничью в основное время предлагают поставить в букмекерских конторах за 4.55.

Финляндия — США: анализ и прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею (28.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге второй этап подбирается к своему завершению, а на международной арене отгремели матчи четвертьфиналов. Теперь ждём полуфинальные встречи, которые состоятся 28 мая. Отдельное внимание уделим противостоянию сборных Финляндии и США. Матч пройдёт на льду «Нокиа-Арены» в Тампере, первое вбрасывание запланировано на 14:20 мск.

На четвертьфинальной стадии турнира сборная Финляндии одолела неуступчивую Словакию, проигрывая на начало второго периода 1:2. В конечном итоге финнам удалось сломить натиск соперника и вырвать победу со счётом 4:2. Марко Анттила отметился дублем, а Сакари Маннинен — голом и результативной передачей. Четвертый же гол забросили в пустые ворота.

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Сборная США играла со сборной Швейцарии, для которой четвертьфинальная стадия самая непокоримая, лишь однажды за последние пять лет удалось пройти дальше. Однако в этом году американцы выиграли со счётом 3:0. Довольно неожиданный исход, ведь на групповом этапе швейцарцы без голов не уходили с площадки и поражений не имели.

Даже сборную Канады швейцарцы хлопнули 6:3, а здесь получилось иначе. Отчасти не повезло — голкипер «звёздно-полосатых» Джереми Свейман отразил все 33 броска в створ. Сама команда тоже отлично отыграла матч. В первом периоде обеспечила себе удобное преимущество в две шайбы, а в третьем добила соперника. Бен Майерс отметился дублем.

В целом оба соперника пробились в полуфинал заслуженно, хотя матчи оказались кардинально разными. Зато снова нас ждёт встреча знакомых. В группе они уже встречались, тогда Финляндия выиграла разгромно (4:1). С другой стороны, это групповой этап, а в плей-офф совсем другой хоккей. Да и вряд ли американцы забыли такое поражение. Вернуть долг наверняка захотят. Но получится ли даже после уверенного четвертьфинала?

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Уверенности нет. У Суоми боевой и мастеровитый состав, они проиграли лишь Швеции (2:3 Б) на стадии группового этапа. Однако это давнее противостояние двух сильнейших хоккейных школ. По счёту видно, насколько близки и хороши команды. США же в очных встречах с Финляндией не в лучшем положении — в последних восьми матчах лишь две победы. Негусто.

Хотя понятно, что сбрасывать со счетов американцев не стоит. Просто так в полуфинал ЧМ команды не выходят. К слову, в прошлом году забрали бронзовые медали, наверняка в этом захотят улучшить результат. Однако будет сложно, пока статистика на стороне номинальных хозяев. Да и в группе команда США проиграла ещё и Чехии (0:1). Финны смотрятся предпочтительнее в данном противостоянии.

Мы бы даже взяли лобовую победу Финляндии за 1.77. Коэффициент неплохой. Также можно проверить ИТБ1 2.5 шайбы за 1.85. Тоже вариант. На групповом этапе турнира финны не забрасывали меньше двух шайб, а в ворота США уже отправляли четыре. Думается, продолжат в том же духе. Американцы неплохо проводили игры, но сейчас соперник сильнее Швейцарии.

Финляндия — США: прогноз и ставка на матч 1/2 финала ЧМХ-2022 28 мая 2022 года

Финляндия одолела Словакию, США прошли Швейцарию. Однако по очным встречам финны имеют преимущество. Кроме того, на групповом этапе имели проблемы только со Швецией в принципиальном противостоянии. Американцы же на групповом этапе Суоми проблем не доставили. Думается, будет повторение сценария группового этапа. Номинальные хозяева смотрятся более классно.

Ставка 1: победа Финляндии в основное время за 1.77.

Ставка 2: индивидуальный тотал Финляндии больше 2.5 шайбы за 1.85.

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