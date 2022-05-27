«Ливерпуль» — «Реал». Бензема и Мане сделают финал Лиги чемпионов незабываемым

28 мая состоится финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех испанцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Прогноз с коэффициентом 5.35 на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (28.05.2022)

28 мая на стадионе «Стад де Франс» во Франции состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Кому достанется главный еврокубковый трофей — Юргену Клоппу или Карло Анчелотти? Выявить фаворита не представляется возможным. Оба наставника добились в текущем сезоне умопомрачительных успехов.

За последние 19 туров в АПЛ «Ливерпуль» не потерпел ни одного поражения при трёх ничьих — с «Челси» (2:2), «Манчестер Сити» (2:2) и «Тоттенхэмом» (1:1). Однако для того, чтобы обойти в турнирной таблице «горожан», этого оказалось недостаточно. Конкурент набрал на один балл больше и стал обладателем трофея.

Как бы там ни было, подопечных Юргена Клоппа всё равно есть за что похвалить. За 38 встреч в АПЛ они забили 94 мяча. 54 из них записало на свой счёт атакующее трио — Салах, Мане и Жота. Уровень игры нападающих вынуждал защитников сильнейших команд бессильно разводить руками. Складывалось впечатление, что остановить их невозможно.

Старания форвардов принесли красным победу в Кубке Англии и Кубке лиги Англии. А как насчёт Лиги чемпионов? На предыдущей стадии соревнования удалось обыграть по сумме двух встреч «Вильярреал» (5:3). Однако сложилось впечатление, что мерсисайдцы сыграли в экономном режиме. На наш взгляд, были способны на большее.

«Реал», в свою очередь, на стадиях 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов был вынужден играть в полную силу. В соперники достались «Челси» и «Манчестер Сити» соответственно. В обоих случаях «сливочные» были близки к провалу и последующему вылету из соревнования, но у Карима Бензема оказались свои планы на этот счёт.

Клопп рассказал, какую надпись хотел бы увидеть на своей могиле.

За четыре противостояния француз забил семь мячей. Два из них стали победными. На данный момент форвард является лидером в борьбе за «Золотой мяч». За весь сезон он отметился более чем 40 голами и 15 голевыми передачами во всех соревнованиях. Не без его помощи клуб из Мадрида досрочно стал чемпионом Испании.

За 38 туров в Ла Лиге «сливочные» наколотили без малого 80 мячей. Также стали обладателями Суперкубка Испании. В финале была одержана победа над «Атлетиком» из Бильбао (2:0). Единственный провал настиг их в Кубке Испании, откуда вылетели, уступив на стадии 1/4 финала всё тому же «Атлетику» (0:1).

Показательно, что в той встрече Карим Бензема не смог принять участия из-за травмы. Сейчас же нападающий пребывает в полной боевой готовности и заряжен на победу. Отличное подспорье ему составит Винисиус Жуниор. Талантливый бразилец прилично добавил по ходу сезона. Забивал красивые голы, отдавал изящные голевые передачи и демонстрировал высочайшую техничность.

Грядущий матч, несмотря на важность, обещает получиться результативным. Обе команды обладают огромными атакующими ресурсами. Голкиперов и защитников ждёт большое испытание. Как мы помним, оба полуфинальных матча «Реала» с «Манчестер Сити» получились очень яркими, а голы были с обеих сторон.

В последних трёх встречах мерсисайдцев с «горожанами» количество забитых мячей также с лёгкостью перевалило за три штуки. Примечательно, что во всех трёх случаях обе команды забили и красные не проиграли (2:2, 2:2 и 3:2). Думаем, можно взять комбинированную ставку «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 2.01. Два главных претендента на «Золотой мяч» — Мане и Бензема — не дадут заскучать.

Прогноз и ставки на матч финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года

Оба клуба имеют восхитительную статистику на дистанции. Оба обладают талантливыми нападающими, результативность которых даже устрашает. Предугадать победителя не представляется возможным, так как оппоненты, на наш взгляд, примерно равны по силе. Зато без труда можно поверить в то, что голы будут с обеих сторон. Оба коллектива дали мощный отпор «Ман Сити», друг с другом тоже вряд ли станут церемониться. С нетерпением ждём развязки.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.

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