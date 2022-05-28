«Ливерпуль» — «Реал», стыковые матчи РПЛ и другие события. Что смотреть 28 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол заканчивается, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. В разгаре теннисный сезон! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 28 мая.

Томас Мюллер дал необычный прогноз на финал Лиги чемпионов.

На что ставить в футболе 28 мая

Дождались! Сегодня смотрим финал Лиги чемпионов. В Париже сойдутся «Ливерпуль» и «Реал». Англичане могут сделать требл, если победят, но хитрый лис Карло Анчелотти прошёл такой путь к финалу… «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» — все эти команды «Реал» одолел. Остался последний шаг. Кто же станет лучшей командой Европы?

В РПЛ свои задачи: сегодня определятся два последних участника следующего сезона. Увидим два ответных стыковых матча. «Химки» на выезде минимально уступили «СКА-Хабаровск», сможет ли Сергей Юран переиграть свою бывшую команду в ответной встрече?

«Уфа» упустила победу в Оренбурге, но ничья 2:2 перед домашним матчем даёт подопечным Алексея Стукалова неплохие шансы. Впрочем, «Оренбург» наверняка поборется.

На что ставить в хоккее 28 мая

На чемпионате мира полуфиналы. Сначала хозяева – финны – сыграют со сборной США. Хоккеисты Суоми одолели американцев в группе 4:1, но игра на вылет – другое дело. Тем более что «звёздно-полосатые» в четвертьфинале обыграли Швейцарию, которая здесь не проигрывала в группе никому.

Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч Канада — Чехия.

В другом полуфинале встретятся Канада и Чехия. Канадцы буквально втащили себя за волосы в полуфинал, отыграв три шайбы за период у сборной Швеции. Чехи же пока играют ровно: не творят сенсаций, но и ниже своего уровня не опускаются. Посмотрим, кто пробьётся в финал.

На что ещё ставить 28 мая

На «Ролан Гаррос» продолжается третий круг. Даниил Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, а Андрею Рублёву предстоит матч с чилийцем Кристьяном Гарином. В женской сетке Вероника Кудерметова сразится с Паулой Бадосой из Испании, а Дарья Касаткина встретится с американкой Шелби Роджерс.

Кремлёв подарил Биволу автомобиль после победы над Альваресом.

Чемпиона ОИ по фигурному катанию Кондратюка призвали в армию.

Клопп рассказал, как относится к словам Салаха про месть «Реалу».