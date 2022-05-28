«Спартак» — «Динамо». Финал Кубка России станет украшением сезона

29 мая состоится финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех бело-голубых оценён экспертами в 2.62. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка России «Спартак» — «Динамо» (29.05.2022)

В Российской Премьер-Лиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. После ответных переходных противостояний состоится финальный матч Кубка России. 29 мая на стадионе «Лужники» за трофей сразятся «Спартак» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России красно-белые добыли неоднозначные результаты. Сначала уступили «Ростову» (2:3), обыграли «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (3:1), а затем сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и уступили «Химкам» (1:2). Объединяет встречи то, что во всех случаях удалось забить, но не получилось сохранить свои ворота на замке.

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Несмотря на старания качественных защитников — Георгия Джикии, Самуэля Жиго и Максимилиано Кофрие, а также талантливых голкиперов — Александра Максименко и Александра Селихова — в нынешнем сезоне «Спартак» очень много пропустил. За 30 матчей в чемпионате России в его воротах побывал 41 мяч. Реально много.



Смена наставника зимой (главным тренером стал Паоло Ваноли) и усиление нападающим Шамаром Николсоном помогли усилить атакующие возможности «народной команды». Команда стала чаще и больше забивать. Однако стабильность из-за ненадёжной оборонительной линии по-прежнему отсутствует.

«Динамо», в свою очередь, большую часть сезона демонстрировало потрясающий уровень футбола и влюбляло в себя болельщиков яркой игрой. За это стоит отдать должное Сандро Шварцу. Немецкий специалист раскрыл несколько молодых талантов и навязал своим подопечным командный дух и смелый атакующий футбол.



Зимой к коллективу присоединился Фёдор Смолов, что заметно увеличило и без того хорошую атаку. Нападающий принял участие в 14 неполных встречах за бело-голубых во всех официальных соревнованиях, где отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Сандро Шварц лестно отзывался о форварде и был рад усилению.

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Клуб располагался на второй строчке в турнирной таблице РПЛ и навязывал борьбу «Зениту» за чемпионство. Однако затем последовало поражение от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура и стремительный упадок. После неудачи подопечные Сандро Шварца не одержали ни одной победы в первенстве при единственной ничьей с «Локомотивом» (3:3).



Поражения потерпели от «Урала» (2:3), «Крыльев Советов» (2:5) и «Сочи» (1:5). Пропустили очень много, хотя ранее славились крепостью в обороне. Наиболее интересен матч с сочинцами, так как от результата зависело то, на каком месте бело-голубые закончат сезон. Как ни странно, мотивация не упустить второе место не помогла.



К грядущему противостоянию коллективы наверняка подойдут в более подготовленном и боевом виде. Важность встречи зашкаливает, так как для обоих клубов это отличный шанс спасти не самые удачные сезоны. Выявить фаворита не представляется возможным, так как обе команды выдали невнятные финишные отрезки. Зато, на наш взгляд, можно проверить голы с обеих сторон за коэффициент 1.83.

За 30 туров в чемпионате России бело-голубые настреляли 53 мяча. Пропустили за этот период тоже немало — 41. Пять из них прилетели от «Сочи» в важном матче. Поразить ворота красно-белых, которые в течение сезона регулярно пропускали, не должно составить труда, но удастся ли сохранить свою калитку нетронутой? Вряд ли. В двух из трёх последних очных встреч были голы с обеих сторон. Поверим в такой и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 29 мая 2022 года

«Спартак» прибавил в атакующем плане благодаря зимним изменениям, но к обороне по-прежнему есть вопросы. Финишный отрезок не задался у обеих дружин, но у «Динамо» в особенности. Команда пропустила очень много, даже в важном матче с «Сочи». Зато у бело-голубых нет никаких проблем с результативностью. Об этом свидетельствует и статистика на дистанции. Думается, в предстоящем матче обе забьют. История очных встреч только за.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.83.

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