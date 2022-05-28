«Сент-Этьен» — «Осер». Чемпионат Франции встречает новые лица?

В первом матче один из самых титулованных клубов страны смотрелись так себе. Фаворита в этой паре нет.

29 мая состоится ответный переходный матч «Сент-Этьен» — «Осер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Сент-Этьена» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Осера» оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.52.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й стыковой матч «Сент-Этьен» — «Осер» 29 мая 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч «Сент-Этьен» — «Осер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на 2-й стыковой матч Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Осер» (29.05.2022)

В Лиге 1 уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в первом по силе дивизионе страны. 29 мая состоится второй переходный матч. На стадионе «Жеффруа-Гишар» местный «Сент-Этьен» примет «Осер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В первом матче команды не сумели выявить сильнейшего. Сыграли вничью — 1:1. На 15-й минуте счёт открыл футболист «Сент-Этьена» Зеду Юссуф с передачи Адиля Аушиша. Завладев преимуществом, гости не перестали создавать моменты у ворот оппонента. Однако команда из города Осер прибрала инициативу к рукам и сумела исправить положение на 86-й минуте.

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Стоит заметить, что бургундцы с солидным перевесом выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, чем «святые». В первом матче главной задачей наверняка являлось пропустить минимум, так как в стыковых противостояниях по-прежнему действует правило выездного гола. Можно сказать, что с поставленной задачей им удалось справиться.



Судя по всему, «Осер» накопил силы для возвращения в элиту, где в последний раз выступал более 10 лет назад. За последние восемь туров в Лиге 2 он не потерпел ни одного поражения при двух ничьих — с «Бастией» (1:1) и «Каном» (1:1). Во всех остальных матчах одержал победы, порадовав результативностью.

С данным параметром у подопечных Жан-Марка Фурлана проблем на дистанции не наблюдается. За 38 матчей в Лиге 2 забили 61 мяч. Больше только у «Тулузы». С обороной тоже всё в порядке. Пропустили за этот период всего 39 снарядов. Судя по первому матчу, у «Сент-Этьена» мало шансов на сохранение прописки в Лиге 1.



К тому же за последние шесть встреч в первом по силе дивизионе Франции зелёные не одержали ни одной победы при ничьих с вылетевшим в Лигу 2 «Бордо» (2:2) и «Нантом» (1:1). На дистанции успехи ещё хуже. За весь сезон команда одержала лишь девять побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение во всех официальных соревнованиях.

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Отметим, что семь из девяти побед были одержаны при Паскале Дюпре. Наставник сменил на тренерском мостике Клода Пюэля в середине сезона. Поначалу его руководство приносило плоды, но затем моральный подъём себя исчерпал, что повлекло череду неудач. «Сент-Этьен» вновь погрузился в кризис.



Совсем недавно Дюпра заявил, что покинет «святых» вне зависимости от того, удастся сохранить прописку в Лиге 1 или нет. Вряд ли такие высказывания наставника поднимут боевой дух игроков и послужат хорошей мотивацией. При данном раскладе предпочтительнее выглядит «Осер».



Дело ещё в том, что на домашнем стадионе зелёные в нынешнем сезоне выступают не сильно лучше, чем в гостях. За 19 матчей в роли хозяев одержали лишь четыре победы, также добыли шесть ничьих и потерпели девять поражений. Впрочем, ставить на победу гостей в основное время рискованно. Всё же уровень чемпионатов разный.

Думаем, можно взять Х2 за коэффициент 1.78. За последние 10 очных встреч бургундцы не потерпели ни одного поражения. Разумеется, большая часть противостояний состоялась более пяти лет назад, однако с тех пор ситуация изменилась лишь в положительную для «Осера» сторону.

Прогноз и ставки на 2-й переходный матч «Сент-Этьен» — «Осер» 29 мая 2022 года

«Сент-Этьен» пребывает в чёрной полосе. Клуб собирается покинуть наставник. Итоги последних шести туров в Лиге 1 негативные. В первом матче интереснее выглядел «Осер». В этот раз бургундцы тоже вряд ли проиграют. Они добыли хорошие результаты в последних восьми матчах в Лиге 2. При этом порадовали результативностью. История очных встреч тоже на стороне гостей, пусть это и было давно. Думаем, они как минимум не проиграют.



Ставка: «Осер» не проиграет за коэффициент 1.78.

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