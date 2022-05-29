Шварц против Ваноли в финале Кубка России, развязка ЧМХ-2022: что смотреть 29 мая

Весна 2022 года подходит к концу, совсем скоро начнётся лето. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Сезон в европейский клубном футболе почти отгремел, скоро можно будет взять передышку. В НХЛ доигрывают матчи второго раунда Кубка Стэнли. Теннисисты бьются на «Ролан Гаррос», Формула-1 тоже уже разогналась. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 29 мая.

Прогноз Никиты Баженова с коэффициентом 10.0 на финал Кубка России.

На что ставить в футболе 29 мая

Накануне отгремел финал Лиги чемпионов, фанаты мадридского «Реала» принимают поздравления. На этих выходных проходят заключительные матчи клубных европейских первенств. Отдельное внимание, разумеется, будет приковано к финалу Кубка России по футболу, который пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

За трофей сразятся столичные «Спартак» и «Динамо». Для Паоло Ваноли это шанс исправиться за провальный сезон, а для Сандро Шварца — возможность выиграть хоть какой-то титул перед вероятным переходом в немецкую «Герту». Да и за 1:5 от «Сочи» в матче за второе место РПЛ наставнику бело-голубых неплохо бы исправиться. Словом, мотивации хватает у обеих сторон.

Почему «Спартак» обыграет «Динамо» в финале Кубка России.

Во Франции «Сент-Этьен» будет пытаться сохранить прописку в Лиге 1. Противостоит одному из самых титулованных клубов страны, который угодил в кризисное положение, бойкий «Осер» из Лиги 2. Первый стыковой матч команд проходил в городе Осер и завершился результативной ничьей 1:1. Начало — в 20:00 мск.

В Нидерландах за право попасть в Лигу конференций сегодня сразятся «АЗ Алкмар» и «Витесс», который раньше тренировал Леонид Слуцкий. Старт встречи намечен на 15:30 мск. В Англии делят путёвку в Премьер-лигу два представителя Чемпионшипа — «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форрест», добравшиеся до финала плей-офф игр за повышение. Начало — в 18:30 мск.

На что ставить в хоккее 29 мая

Групповой этап чемпионата мира в Финляндии подошёл к своей развязке. В 15:20 стартует матч за третье место между сборными Чехии и США. Чехи очень обидно уступили в полуфинале канадцам (1:6). «Звёздно-полосатым» досталось от самой сборной Финляндии, которая недавно взяла олимпийское золото в Пекине.

В финале, соответственно, сойдутся Суоми и Канада. Финны показывают крайне дисциплинированный хоккей, зачастую, однако, получая за него критику. Канадцы же играют сами и дают другим. Что из этого получится в главном матче всего турнира, узнаем уже сегодня. Стартовое вбрасывание состоится в 20:20 мск.

На что ставить в теннисе 29 мая

Во Франции стартовал «Ролан Гаррос». Участники уже добрались до четвёртого круга, где уровень оппозиции для каждого становится всё выше. Сегодня Карену Хачанову доведётся сразиться с Карлосом Алькарасом, которого уже записали в испанские вундеркинды. Впрочем, несмотря на свои 19 лет, испанец действительно хорош. Россиянину будет непросто. Начало — в 21:45.



Также любопытно выглядит противостояние Феликса Оже-Альяссима с Рафаэлем Надалем, которое стартует в 16:00 мск. Рафа очень ярко вернулся, сезон пока проводит очень неплохой. Хотя списывать со счетов Феликса тоже не стоит. Канадец молод, но уже достаточно опытен, борьбу непременно навяжет.

На что ещё ставить 29 мая

Формула-1 уже на седьмом этапе. Сегодня пройдёт гонка Гран-при Монако. Пилотам предстоит преодолеть 78 кругов трассы общей протяжённостью свыше 260 километров. В личном зачёте в лидеры выбился Макс Ферстаппен, у него 110 очков. Шарль Леклер после проблем, возникших в Барселоне, идёт вторым со 104 очками.

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