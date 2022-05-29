«Флуминенсе» — «Фламенго». Не финал Кубка России, но эмоций Айртону хватит

30 мая состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Фламенго». Начало игры — в 0:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Флуминенсе» оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

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Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Флуминенсе» — «Фламенго» 30 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Флуминенсе» — «Фламенго» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Фламенго» (30.05.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Европейский футбол уходит на перерыв. Однако любителям ярких эмоций найдётся что посмотреть. Бразильская Серия А только набирает обороты. На 30 мая запланированы четыре встречи 8-го тура. В одной из них померяются силами «Флуминенсе» и «Фламенго».

В прошлом сезоне «Флуминенсе» занял седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Выше не удалось подняться из-за скромной результативности. За 38 матчей его футболисты забили только 38 мячей. Пропустили столько же. Низкая полезность нападения обусловлена возрастом нападающих.

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Лидеру атаки и по совместительству капитану «команды воинов» — Фреду — уже стукнуло 38 лет. Форвард держит уровень, но забивает уже далеко не так много, как раньше. В текущем розыгрыше бразильской Серии А бомбардир принял участие в четырёх неполных матчах, но не отметился результативными действиями.



Фреду, как и двум временами замещающим его нападающим — Виллиану Гомесу и Херману Кано, банально не хватает скорости. Статистика говорит о многом. За последние семь туров в чемпионате Бразилии подопечные Фернандо Силвы забили только семь мячей. Причём большая их часть пришлась на долю середняков и аутсайдеров.

«Фламенго» к таковым определённо не относится, хотя старт текущего розыгрыша бразильской Серии А у команды, очевидно, не задался. За семь встреч удалось одержать только две победы — над «Сан-Паулу» (3:1) и «Гоясом» (1:0). Ничьи были добыты с «Атлетико Гояниенсе» (1:1), «Палмейрас» (0:0) и «Сеарой» (2:2). Поражения два — от «Атлетико Паранаэнсе» (0:1) и «Ботафого» (0:1).



Стоит заметить, что лишь в одном из семи матчей в ворота красно-чёрных прилетело два мяча. В остальных противостояниях больше одного не пропускали. Надёжность обеспечили опытные защитники Давид Луис и Филипе Луис, которые многие годы выступали за топовые европейские клубы.

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Отличное подспорье бразильцам составил Айртон Лукас, присоединившийся к «Фламенго» в конце марта текущего года. Игрок был арендован у московского «Спартака» до конца сезона с правом выкупа. Примечательно, что до перехода в российский клуб Айртон выступал за «Флуминенсе».



Грядущий матч обещает получиться очень эмоциональным и интересным. Как мы помним, противостояние обладающих богатой историей команд является одним из важнейших дерби в мире. Дополнительной мотивации искать не нужно. С другой стороны, принципиальность встречи предвещает скромные цифры на табло. Игра наверняка будет идти до гола.



На наш взгляд, хорошим вариантом для ставки выглядит ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.93. Дело ещё в том, что нападение «Фламенго» пока функционирует далеко не лучшим образом. За семь встреч бразильской Серии А красно-чёрные забили столь мало, как и «команда воинов». А именно семь мячей.

В прошлом сезоне игроки «Фламенго» наколотили 69 голов за 38 матчей в чемпионате Бразилии. По итогам розыгрыша заняли второе место. Таких успехов удалось достичь благодаря опытному наставнику Ренато Гаушо. Сейчас на тренерском мостике пребывает Паулу Соуза, пока стабильности его руководство не принесло. Возможно, ему просто нужно больше времени на адаптацию.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Флуминенсе» — «Фламенго» 30 мая 2022 года

Нападение «Флуминенсе» состоит по большей части из возрастных игроков, не обладающих высокой скоростью. Из-за этого клуб уже несколько сезонов демонстрирует низкую результативность. Поразить ворота «Фламенго», который имеет в арсенале качественных защитников, вряд ли удастся. Однако и в гол красно-чёрных верится пока с трудом. Начали они сезон явно не с той ноги. Принципиальность встречи также играет в пользу скромного итогового счёта на табло. Проверим общий низ по голам.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.

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