«Атлетико Минейро» — «Аваи». Халк разукрасил бы чемпионат России даже сейчас

30 мая состоится матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Аваи». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Аваи» оценён экспертами в 13.25. Ставки на ничью принимаются за 5.95.

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Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Аваи» 30 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико Минейро» — «Аваи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.56.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Аваи» (30.05.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Европейский футбол уходит на перерыв в ожидании Лиги наций. Однако для любителей ярких эмоций найдётся что посмотреть. Бразильская Серия А только набирает обороты. На 30 мая запланированы четыре встречи 8-го тура. В одной из них померяются силами «Атлетико Минейро» и «Аваи».

За семь туров в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» потерпел только одно поражение — от «Америка Минейро» (1:2). Также сыграл вничью с «Коритибой» (2:2), «Гоясом» (2:2) и «РБ Брагантино» (1:1). Победы одержал над «Интернасьоналом» (2:0), «Атлетико Паранаэнсе» (1:0) и «Атлетико Гояниенсе» (2:0).

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В последнем случае автором второго забитого мяча стал экс-футболист петербургского «Зенита» Халк. Опытный нападающий пребывает в сумасшедшем тонусе и является лидером своей нынешней команды. В текущем розыгрыше бразильской Серии А принял участие в пяти матчах, где отметился четырьмя голами и одной голевой передачей.



Не без помощи форварда в прошлогоднем розыгрыше чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» стал чемпионом. Нестареющий бомбардир внёс поистине солидный вклад в успех. Поучаствовал в 35 противостояниях и записал на свой счёт 19 мячей и семь результативных передач. По итогу сезона был признан лучшим игроком.

Также Халк не бездельничал в прошлогоднем розыгрыше Кубка Либертадорес. Благодаря его стараниям дружина из города Белу-Оризонти дошла до полуфинала. В нынешнем розыгрыше турнира успехи подопечных Антонио Мохамеда тоже пока хороши. Вышли в 1/8 финала соревнования с первого места в группе.



А вот «Аваи» ни разу не выступал в Кубке Либертадорес. Клуб был основан в далёком 1923 году, но большую часть своей истории провёл во втором и третьем по значимости дивизионах страны. Сумеет ли удержаться в элите в этом сезоне? Хороший вопрос. В семи встречах нынешнего розыгрыша бразильской Серии А добыл противоречивые результаты.

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За этот период клуб из Флорианополиса одержал победы над «Америка Минейро» (1:0), «Гоясом» (3:2) и «Коритибой» (2:1). Вничью сыграл с «Интернасьоналом» (0:0), а поражения потерпел от «Коринтианса» (0:3), «Жувентуде» (1:2) и «Атлетико Паранаэнсе» (1:2). Пропустил за этот период больше, чем забил (8 против 10).



Стоит заметить, что результат противостояния с «Америка Минейро» не совсем закономерен. Дело в том, что оппонент большую часть матча провёл в меньшинстве. В матче 6-го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде» подопечные Эдуардо Баррока также получили численное преимущество на 64-й минуте, но воспользоваться им не сумели. В результате противник забил второй мяч и добыл три очка.



Очевидно, у «Аваи» недостаточно ресурсов для борьбы в бразильской Серии А. Коллективу не хватает стабильности и надёжности в обороне. При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит Ф1 (-1.5) за коэффициент 1.81. Дело ведь ещё в том, что групповой этап текущего розыгрыша Кубка Либертадорес миновал.

В ожидании матчей 1/8 финала турнира, первый из которых состоится через месяц, «Атлетико Минейро» может спокойно сконцентрироваться на чемпионате Бразилии. На данный момент он занимает четвёртое место в турнирной таблице. Есть отличная возможность вскарабкаться на более высокую ступень. С результативностью у команды проблем нет, так что ждём пару-тройку голов.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Аваи» 30 мая 2022 года

«Атлетико Минейро» не первый год выступает высоком уровне. У команды есть результативный нападающий, который, несмотря на возраст, пребывает в прекрасной форме и регулярно приносит пользу. «Аваи», в свою очередь, добыл противоречивые итоги в семи турах бразильской Серии А. Пропустил за этот период больше, чем забил. На наш взгляд, хозяева банально сильнее. Думается, одержат уверенную победу.



Ставка: победа «Атлетико Минейро» с форой (-1.5) за коэффициент 1.81.

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