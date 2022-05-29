«Колорадо» — «Эдмонтон». Коннор Макдэвид достоин, но в финал Кубка Стэнли выйдет Ничушкин

На 1 июня запланирован старт третьего раунда плей-офф НХЛ. В финале конференций, как и на прошлых стадиях, играют до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров и прикинуть, кто пройдёт в финал Кубка Стэнли. Поговорим о серии «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз», первый матч которой запланирован как раз на первый день лета.

Прогноз и анализ пары финала Западной конференции плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон»

Первая пара определилась. Неожиданно для многих «Эдмонтон», которого лихорадило на протяжении всего сезона, сумел пробиться так далеко. Правда, говорить о выдающейся игре команды не приходится. По сути игру делал Коннор Макдэвид, и это стоит понимать. Хотя будет неправильно не сказать о двух других звёздах клуба.

Помимо Коннора Макдэвида, который набрал за 12 игр 26 баллов, старался Леон Драйзайтль. Особенно в последней встрече с «Калгари» (5:4 ОТ), отдал четыре результативные передачи. У него тоже 26 очков в 12 играх. На пару с канадцем они добивались результата и во время регулярного чемпионата.

Кроме того, нелишним будет отметить ещё одного хоккеиста. Эвандер Кейн — тёмная лошадка этого розыгрыша Кубка Стэнли. В текущем плей-офф по-настоящему раскрылся, «Сан-Хосе» наверняка уже кусает локти после такого. У игрока 15 баллов в 12 играх, из которых 12 — это голы. Между прочим, лидирует по данному показателю в плей-офф.

Однако более выделить в команде некого и нечего. Есть только три мощных игрока, и то — в первой тройке нападения. Остальной состав вроде неплохой, но против мастеровитых и более сбалансированных оппонентов этого будет маловато. С «Калгари» (4-1 в серии) и «Лос-Анджелесом» (4-3) возникали проблемы, а ведь звёзд уровня того же Коннора Макдэвида там не было.

«Колорадо» — команда совсем другого уровня. Не первый год играет в плей-офф, хотя впервые за 20 лет зашла так далеко. При этом с составом полный порядок. Путь был не самый лёгкий, пусть даже в первом раунде на классе удалось пройти «Нэшвилл» (4-0 в серии). Без трудностей не обошлось, но куда без этого. После того пришлось бодаться с «Сент-Луисом» (4-2 в серии).

В шестом матче в Сент-Луисе «Эвеланш» сперва проигрывали 1:2, но всё решил третий период. Сравняли счёт, а за шесть секунд до финальной сирены забросили третий гол. Тем самым выбили себе путёвку в финал Западной конференции, избежав утомительной седьмой встречи. Разумеется, это хорошие новости.

Если же сравнивать «Эдмонтон» и «Колорадо» по составу, преимущество у вторых. Один Кейл Макар чего стоит! Лучший защитник этого плей-офф, да и, наверное, сезона. У него 13 баллов в плей-офф и 99 суммарно с регулярным чемпионатом. Показатель просто сумасшедший. Натан Маккиннон не отстаёт — у него 13 баллов в 12 играх плей-офф и 101 балл в сезоне всего.

Российский форвард Валерий Ничушкин тоже отлично проявляет себя в этом розыгрыше Кубка Стэнли. У него семь очков в 10 играх. При этом впервые в карьере больше 50 очков за сезон (59 на данный момент). Россиянин внёс весомый вклад в победы. Да и если рассматривать регулярку, то «Эдмонтон» вышел с пятого места, а «Колорадо» был лидером конференции с самого начала.

Перед стартом этой серии имеет смысл посмотреть и на вратарскую линию обеих команд. Дарси Кемпер из «Колорадо» сыграл в девяти матчах плей-офф и имеет 90,37% отражённых бросков. У «Эдмонтона» Майк Смит сыграл в 12 встречах и имеет 92,70%. Коэффициент у него получше, но за пять игр с «Калгари» пропустил 20 шайб. В среднем по четыре за раз.

Это много. Особенно с учётом того, что «Колорадо» пропустил 17 шайб за шесть встреч последней серии, а его соперник был куда сильнее. Вывод напрашивается один. «Эвеланш» пока выглядят более собранно и предпочтительно. Вратарская линия лучше, мастеров в составе не меньше. Капитан «Колорадо» считает, что «Эдмонтон» нельзя недооценивать, ведь у клуба есть два самых опасных игрока НХЛ.

Отчасти он прав, но глубины состава и мастерства у «Колорадо» больше. Баланс также лучше. Да и в данном розыгрыше Кубка Стэнли не всегда один в поле воин. Даже Уэйн Гретцки перед началом серии «Калгари» — «Эдмонтон» ставил на первых. Прогадал, но на то были причины. «Ойлерз» нестабильны, а делает игру в основном первое звено.

«Калгари» не удалось навязать свой хоккей. Про «лавин» так говорить не будем, там всё отлично. Мотивация тоже есть. Мы бы ставили на проход «Колорадо» в финал Кубка Стэнли за 1.45. Коэффициент маловат, но имеет смысл. Хотя не думаем, что всё закончится быстро. «Нефтяники» не просто так попали в финал конференции. Думается, счёт в серии будет 4-1 или 4-2 в пользу «Эвеланш».

Даже если рассматривать последние 10 очных встреч команд, то в 60% случаев побеждал «Колорадо». Негусто, но в тоже время это неплохой показатель. В нынешнем сезоне трижды соперники встречались, и лишь раз, под конец регулярки, «Ойлерз» имели успех. В тот момент, когда уже эта победа ничего особенного не решала для «Колорадо». Так что пока все карты на стороне «Эвеланш».

Ставка: «Колорадо» выйдет в финал Кубка Стэнли за коэффициент 1.45.

Шансы на проход: 69% — 31%