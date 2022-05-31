Шотландия — Украина. Жёлто-синие пролетят мимо чемпионата мира

Шотландцы не знают поражений восемь матчей кряду, а у украинцев проблемы с игровой практикой.

1 июня состоится полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Шотландия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех украинцев оценён экспертами в 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.22.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Шотландия — Украина 1 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Шотландия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия — Украина (01.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Настало время вернуться на международную арену. На 1 июня запланирован перенесённый матч полуфинала отбора на ЧМ-2022. На стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго Шотландия померяется силами с Украиной. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Со времён последних официальных матчей обеих сборных прошло ни много ни мало полгода. Потому предугадать, в каком тонусе они подойдут к грядущему противостоянию, — задача не из лёгких. С другой стороны, предпочтительнее выглядит Шотландия. Дело в том, что большая часть её основного состава выступает за «Рейнджерс» и «Селтик».



Как мы помним, оба клуба из Глазго достигли в этом сезоне приличных результатов. «Селтик» стал чемпионом страны, а «Рейнджерс» дошёл до финала Лиги Европы, где уступил по пенальти «Айнтрахту» (1:1, по пенальти 4:5). Команда оставила после себя крайне приятные ощущения. Удивила настырностью и качественной игрой.

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На международной арене шотландцы выступили ничуть не хуже. За 10 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 потерпели лишь одно поражение — на выезде от Дании (0:2). Также сыграли вничью с Австрией (2:2) и Израилем (1:1). Во всех остальных матчах одержали победы, в том числе в ответных противостояниях с австрийцами (1:0) и датчанами (2:0).

Таким образом подопечные Стива Кларка заняли вторую строчку в турнирной таблице квалификации ЧМ-2022. Немного проворнее и стабильнее оказалась как раз Дания, набравшая 27 очков. Прямая путёвка в Катар логично досталась ей. Удастся ли шотландцам обыграть украинцев и принять участие в мундиале? Остался ещё один шанс.



Сборная Украины за 10 встреч отборочного цикла ЧМ-2022 одержала лишь две победы — над «Финляндией» (2:1) и Боснией и Герцеговиной (2:0). В остальных матчах добыла ничейные результаты. В оппонентах были Казахстан и Франция. Если мирные исходы с французами можно отнести к достижениям, то ничьи с казахами — точно нет.

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Безусловно, украинцам стоит отдать должное за неуступчивость и умение проявить характер. Однако переиграть Казахстан, а также финнов и боснийцев в ответных матчах квалификации ЧМ-2022 не удалось. Всё дело в недостаточной результативности, которая обусловлена нехваткой скорости и остроты в атаке.

Сборная Украины обладает хорошим арсеналом игроков, но бессменный лидер нападения — Андрей Ярмоленко — находится в откровенно плохой физической форме. Статистика говорит о многом. 32-летний бомбардир принял в текущем сезоне участие в 32 неполных матчах за английский «Вест Хэм» во всех официальных соревнованиях, где забил только три мяча.

В результате совсем недавно «молотобойцы» объявили об уходе футболиста. Впрочем, списывать украинцев со счетов, на наш взгляд, тоже не стоит. Коллектив обладает очень надёжной линией обороны. Отдельной похвалы заслуживает голкипер Георгий Бущан. Благодаря его стараниям команда лишь раз пропустила два мяча за 10 встреч отборочного цикла ЧМ-2022.

При таком раскладе отличным вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.99. Украинцы наверняка постараются дотянуть до добавленного времени, где за счёт волевых качеств могут попробовать добыть хороший результат. Таким способом они вышли в 1/4 финала Евро-2020. На стадии 1/8 финала обыграли ослабленную красной карточкой Швецию (2:1 ДВ).

Однако шотландцы в текущей ситуации смотрятся небольшими фаворитами. Из-за длительного отсутствия игровой практики украинской команде будет довольно трудно играть с позиции силы. Конечно, мотивация наверняка серьёзная, только вот полностью компенсировать этим плохой тонус вряд ли получится.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Шотландия — Украина 1 июня 2022 года

Сборная Шотландии здорово выступила на групповом этапе квалификации ЧМ-2022. Совсем недавно футболисты боролись в Лиге Европы за медали и восхищали классным уровнем игры. В успех хозяев верится больше, но голов наверняка будет немного. У Украины слабо функционирует нападение, а из-за отсутствия игровой практики наверняка команда не станет форсировать события.

Ставка: Шотландия не проиграет в основное время и тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.

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