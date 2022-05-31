Джокович — Надаль, «Колорадо» — «Эдмонтон» и другие события. Что смотреть 31 мая

Лето уже стучится в двери – сегодня последний день весны! Клубный футбол ушёл в отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе. Но спорта всё равно достаточно. Рассказываем о самых интересных для ставок событиях, которые запланированы на 31 мая.
Бакаев обратился к болельщикам «Спартака» с прощальной речью.
На что ставить в футболе 31 мая
Сегодня последний день отдыха перед окном сборных. Так что любителям самого популярного спорта в мире стоит набраться терпения – уже совсем скоро нас ждут потрясающие матчи.
На что ставить в хоккее 31 мая
Хоккейный сезон завершается, но ещё не разыгран Кубок Стэнли. В ночь на среду стартует полуфинальная серия между «Колорадо» и «Эдмонтоном».
«Лавины» — фавориты Кубка, по мнению букмекеров, но Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль точно готовы поспорить.
На что ещё ставить 31 мая
На «Ролан Гаррос» стартуют четвертьфиналы. И сразу же битва титанов: Новак Джокович против Рафаэля Надаля! Новак пропустил Australian Open и играл не так много, Рафу же мучают травмы, но он по-прежнему хорош на грунте. Кто же победит?
В другом четвертьфинале восходящая звезда Карлос Алькарас будет играть против Александра Зверева. Немецкий теннисист пока не показывает лучшей игры, но и Алькарас мог вылететь во втором круге: в матче с Альбертом Рамосом ему пришлось отыграть матчболы.
В женской сетке Мартина Тревизан встретится с Лейлой Фернандес, а Кори Гауфф – со Слоан Стивенс.
Определились все четвертьфиналисты «Ролан Гаррос».
Около 70% билетов на финал Лиги чемпионов оказались фальшивыми.
Волейболист Спиридонов заявил, что Бакаев предпочёл «Спартаку» деньги.
Шварц обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба.
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