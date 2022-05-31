Андрей Рублёв — Марин Чилич. Россиянин отомстит за Даниила Медведева

1 июня Андрей Рублёв и Марин Чилич сыграют в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва, коэффициент на победу россиянина составляет 1.67. На успех Чилича можно поставить в букмекерских конторах за 2.35.

Рублёв во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Марин Чилич 1 июня 2022 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Марин Чилич получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.66, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.17. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Марин Чилич (01.06.2022)

Открытый чемпионат Франции в самом разгаре. 1 июня состоятся две встречи 1/4 финала «Ролан Гаррос». В одной из них померяются силами Андрей Рублёв и Марин Чилич. Россиянин на предыдущей стадии прошёл Янника Синнера, а хорват одержал победу над Даниилом Медведевым.

Для начала поговорим о противостоянии Рублёва и Синнера. Строго говоря, непосредственно тенниса тут было совсем немного. Встреча завершилась преждевременно — в третьем сете. Любящий брать медицинские тайм-ауты и корчить гримасы боли итальянец вышел на корт с повязкой на колене и не смог продолжить выступление. В первом сете он отдал россиянину всего один гейм, а вот во втором уступил 4:6.



Тут надо отметить достойное поведение Рублёва, который сам был не рад такой победе. Он даже отказался давать интервью. Осадок от победы остался, но это уж точно не вина Андрея. Теперь о приятном: он пробился в четвертьфинал и сэкономил силы. Они ещё явно понадобятся.

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Простых побед у Рублёва в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» не было. В первом круге был проигран сет Квон Сон У (6:7, 6:3, 6:2, 6:4). Затем россиянин уступил партию Федерико Дельбонису (6:3, 3:6, 6:2, 6:3). В третьем круге один из сетов остался за Кристьяном Гариным (6:4, 3:6, 6:2, 7:6).

Впрочем, недавний розыгрыш турнира в Белграде тоже поначалу складывался для спортсмена из России не лучшим образом. Победа над квалифаером из Чехии Иржи Легечкой (4:6, 7:6, 6:2) далась с трудом. Зато после Андрей набрал обороты и уверенно обыграл Таро Дэниэла и Фабио Фоньини. Вслед за тем одолел в финале действующую первую ракетку мира — Новака Джоковича.



В одном из интервью заслуженный тренер России Виктор Янчук отмечал, что Рублёв отлично чувствует игру, заставляет соперника бегать и обладает коронным ударом. За счёт этого набирает много очков. Андрей не так давно выигрывал турниры в Дубае и Марселе. Сетка в Париже максимально благоприятная. Ждать ли от россиянина новых успехов?

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Для того чтобы ответить на этот вопрос, разберём противостояние Марина Чилича и Даниила Медведева. Опытный хорватский спортсмен провёл идеальный матч, вынудив россиянина играть по своим правилам. Используя главный козырь — великолепные подачи, одержал победы во всех трёх сетах — 6:2, 6:3, 6:2.

После столь уверенного выступления сложно считать Чилича явным аутсайдером. Однако одержать победу Марину вряд ли удастся. Дело в том, что его встреча с Медведевым закончилась на несколько часов позднее, чем матч Рублёва с Синнером, и при этом отняла больше сил. Всё же хорвату уже 33 года.

Также отметим, что за последние шесть очных встреч Чилич одержал лишь одну победу над Андреем. Причём тот матч проходил на харде, где хорват чувствует себя весьма комфортно. Грядущее же противостояние состоится на грунте, где выносливость и скорость решают многое. 33-летнему игроку будет нелегко.



Как бы там ни было, мы ожидаем от матча упорной борьбы и победы Рублёва. Россиянин отлично выступает на всех видах покрытия, но результаты выступлений на грунте считает наиболее справедливыми. Сейчас он находится в отличном тонусе, о чём свидетельствует и недавняя победа над Новаком Джоковичем.



Разговоры об отсутствии плана Б и проблемы на второй подаче никуда не делись, а сам Чилич, пожалуй, находится в лучшей форме за последние годы. И всё же двух однозначно топовых матчей хорват не выдавал давненько. А с Медведевым он был близок к идеалу и сам сказал, что провёл лучший матч в карьере.

В общем, без борьбы Марин точно не сдастся, но шансы Рублёва в самом деле смотрятся предпочтительнее. П1 + тотал больше 31.5 гейма за коэффициент 2.19 выглядит заманчиво. Ставка посмелее — победа Андрея в четырёх партиях за 5.00. Турнирная сетка слишком приятная, чтобы разбазаривать такие подарки. Надо выжимать из ситуации максимум.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Марин Чилич 1 июня 2022 года

Андрей Рублёв здорово проводит сезон. Плюс к грядущему матчу подходит в роли фаворита, так как затратил меньше сил на предыдущей стадии. Марин Чилич уже довольно возрастной игрок. В четвёртом круге он разнёс Даниила Медведева, но рассчитывать на два топовых матча подряд от возрастного хорвата, пожалуй, не стоит. История очных встреч тоже на стороне россиянина. Поверим в его победу и в этот раз.



Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 31.5 гейма за 2.19.

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