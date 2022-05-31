Испания — Португалия. Криштиану Роналду получит второй удар по самолюбию

2 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Испания — Португалия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех португальцев оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Испания — Португалия (02.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, зато стартует Лига наций. На 2 июня запланированы семь встреч первого тура. В одной из них на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье померяются силами Испания и Португалия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За восемь туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 испанцы потерпели только одно поражение — от Швеции (0:1). Также сыграли вничью с Грецией (1:1). В остальных матчах одержали победы. Таким образом, заняли первое место в турнирной таблице и добыли прямую путёвку на предстоящий розыгрыш мундиаля в Катаре.



Не последнюю роль в успехе сыграл опытный Луис Энрике. Под чутким руководством наставника сборная Испании в прошлом году добралась до полуфинала Евро-2020 и вышла в финал Лиги наций. В обоих случаях выиграть трофей не удалось из-за отсутствия глубины состава, но поражения потерпела с минимальным перевесом.



Особого внимания заслуживает полуфинал прошлого розыгрыша Лиги наций, где испанцы обыграли сборную Италии (2:1), прервав рекордную беспроигрышную серию итальянцев. На тот момент итальянцы не знали поражений 37 встреч кряду во всех официальных матчах. К противостоянию с испанцами подходили в роли фаворитов.

У оппонента отсутствовали из-за травм профильные нападающие. Луис Энрике принял решение разместить на острие атаки хавбека Пабло Сарабию, а в полузащиту выпустил совсем юного Гави. Тактический ход сработал. Испанцы смотрелись интереснее и одержали закономерную победу. Хотя также помогла красная карточка, которую в середине встречи схлопотал Леонардо Бонуччи.



А вот сборная Португалии на групповом этапе квалификации ЧМ-2022 столкнулась с непредвиденными трудностями. За восемь туров одержала лишь пять побед, причём четыре из них над явными аутсайдерами. Также вничью сыграла с Сербией (2:2) и Ирландией (0:0), а поражение потерпела от сербов (1:2). Вследствие этого была вынуждена бороться в стыковых матчах за путёвку в Катар.

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К счастью для португальских болельщиков, их родная команда сумела обыграть в полуфинале отборочного турнира ЧМ-2022 сборную Турции (3:1), а в финале разделаться с Северной Македонией (2:0). Однако победа над турками далась не без приключений. Под занавес матча при счёте 2:1 форвард противника Бурак Йылмаз мог сравнять счёт с пенальти. Повезло, что нападающий пробил выше ворот.

Как бы там ни было, сейчас Португалия не внушает доверия. Дело в том, что лидер сборной Криштиану Роналду и его сокомандник Бруну Фернандеш провёли весьма противоречивый сезон на клубном уровне за «Манчестер Юнайтед». Особенно неудачным получился финальный отрезок. За последние шесть туров в АПЛ манкунианцы одержали лишь одну победу над «Брентфордом» (3:0).

Также сыграли вничью с «Челси» (1:1), а поражения потерпели от «Ливерпуля» (0:4), «Арсенала» (1:3), «Брайтона» (0:4) и «Кристал Пэлас» (0:1). Вследствие чего заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Не преуспели «красные дьяволы» и в Лиге чемпионов. Выбыли, потерпев поражение на стадии 1/8 финала от «Атлетико» Мадрид. В других кубковых соревнованиях тоже не преуспели.



Винить в провалах одного Роналду, на наш взгляд, не стоит. Нестареющий бомбардир забил 18 мячей в АПЛ за 30 матчей и отметился шестью голами в семи матчах Лиги чемпионов. Однако его усилий и мотивирующих слов не хватило для успешного завершения сезона. Это о многом говорит. На моральном духе бомбардира неудачи, разумеется, отразились негативно.



При таком раскладе можно даже проверить лобовую победу хозяев за коэффициент 2.26. В текущем сезоне многие клубы с преобладающим числом испанских футболистов в составе добились колоссальных успехов. Вспомнить хотя бы «Вильярреал», который добрался до полуфинала Лиги чемпионов. На предыдущих стадиях были обыграны грозная «Бавария» и «Ювентус».

Да и под руководством Луиса Энрике в Испании прогрессирует молодёжь. Вполне безболезненно могут друга друга заменять, добавляя тренеру вариативности. Кроме того, судя по заявлениям наставника, команда собирается пошуметь на чемпионате мира. Она обладает своим характерным стилем, а матчи Лиги наций — отличная возможность, чтобы отточить игру на крепких соперниках.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Испания — Португалия 2 июня 2022 года

Сборная Испании всегда относилась к числу фаворитов на международной арене. Сейчас у Луиса Энрике больше ресурсов, по крайней мере, относительно прошлого года. Есть уверенность, что тренер добьётся более солидных успехов, чем выход в полуфинал Евро-2020. А вот в успех Португалии сейчас верится с трудом. Моральный тонус лидеров далёк от лучшего — сезон на клубном уровне не сложился. На групповом этапе и в полуфинале квалификации ЧМ-2022 португальцы столкнулись с трудностями. Обыграть испанцев им тоже вряд ли по силам. По крайней мере, сейчас.



Ставка: победа Испании за коэффициент 2.26.

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