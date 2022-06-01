«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», 1-й матч. Андрей Василевский будет завидовать Шестёркину

2 июня состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.31. Успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 2.88.

Почему «Тампа» не оставит шансов «Рейнджерс» в первом матче серии.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 2 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что первый матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 2 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.04, тотал меньше 5.5 гола — за 1.96. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: анализ и прогноз на 1-й матч 1/2 финала Кубка Стэнли (02.06.2022)

На 2 июня в Национальной хоккейной лиге запланирован старт второго полуфинала Кубка Стэнли. В этот день пройдёт первый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Никита Кучеров наверняка помнит 0-4 от Артемия Панарина, ещё когда тот был в «Коламбусе». Будет весьма интересно.

Снова «Рейнджерс» довели прошлую серию до седьмого матча. Игорь Шестёркин снова был на высоте, отразил 37 из 39 бросков. Да и нападение не подкачало. Обыграли оппонента разгромно — 6:2. Впервые в той серии на льду соперника. До этого выигрывали лишь хозяева. Хвалить стоит всю команду, хотя Шестёркин был одним из главных героев вечера. Хороший вратарь в плей-офф решает многое.

Андрей Василевский в серии с «Флоридой» тоже показал свою лучшую игру и позволил команде быстро завершить начатое (4-0). Конечно, не подкачало и нападение. Без этого тоже никуда. Теперь же двум фактурным командам предстоит финал Восточной конференции, будет ещё интереснее. Снова можно назвать это битвой голкиперов. Сергея Бобровского из «Флориды» жаль в этом плане.

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«Рейнджерс» стоит задуматься над своей атакой. Первые матчи с «Каролиной» прошли скудно в плане результативности. Благо под конец разыгрались. Но тут стоит сказать, что «Тампа» идёт за своим третьим титулом подряд, она хороша. Пока имела проблемы лишь с «Торонто», который обладал весомыми шансами на успех. Тогда «молнии» проявили характер. С другой стороны, «Рейнджерс» сыграли уже 14 матчей. Усталость небольшая копится, но игровой тонус в порядке.

«Тампа» же сыграла последний свой матч 24 мая. То есть уже больше недели просто тренируется. Как это скажется на первой игре серии — увидим. Друг с другом команды в этом сезоне сыграли три раза, и во всех трёх выиграли «Рейнджерс». Неплохо. Хотя понятно, что регулярка не плей-офф. Так легко не будет. Тем более в финале Восточной конференции. Мотивации «Рейнджерс», конечно, не занимать, они показывают характер.

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С вратарской линией проблем нет ни у кого. Игорь Шестёркин отразил 92,80% бросков, а Андрей Василевский — 93,23%. Россияне идут близко, выделить кого-то не получится. Так и в атаке у обеих команд порядок. «Рейнджерс» забросили 20 шайб за семь прошлых матчей. «Тампа» — 15 за последние четыре.

Выделить фаворита пока сложно, хотя букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям в первой игре. На наш взгляд, даже странно. Всё-таки «Рейнджерс» выиграли все три встречи на своём льду во втором раунде. Дома себя чувствуют уверенно. Так что мы бы с преимуществом гостей тут поспорили. Можно даже проверить ИТБ1 2.5 шайбы за 1.91. Логика простая.

Во-первых, хозяева в последних трёх встречах с «Каролиной» на своём льду забрасывали минимум по три шайбы. Да и по конец серии нападение разыгралось. Думается, отсиживаться точно не будут. Второй момент — пока совсем непонятно, в каком состоянии будет «Тампа» после простоя, как себя будет чувствовать Андрей Василевский. Наверняка мобильность обороны будет нарушена. По крайней мере, в первой игре.

Конечно, можно также проверить итоговую победу «Рейнджерс» за 2.19. Коэффициент больше. «Синерубашечники» выиграли у оппонента в регулярке. Учитывая потерю игрового тонуса у соперника, могут и сейчас. Но такая ставка на любителя. «Тампа» сильна. Хотя хозяева дома идут без поражений уже шесть игр в плей-офф. Неплохой задел.

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 1-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 2 июня 2022 года

«Тампа» с огромным опытом даже без Брейдена Пойнта смогла без проблем пройти второй раунд. «Рейнджерс» же оба раунда доводили до самого конца, но выходили победителями. При этом «рейнджеры» под конец второго раунда разыгрались, а у «молний» могут возникнуть проблемы с игровым тонусом из-за длительного простоя. Так что в первом матче проверим индивидуальный тотал больше хозяев.

Ставка 1: индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 шайбы за 1.91.

Ставка 2: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.19.

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