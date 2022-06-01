«Спартак» повторит кубковый успех? Конкуренция будет зашкаливать

Московский «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финале Кубка России — 2021/2022. Победа спустя 19 лет! Паоло Ваноли и его команда заслуженно празднуют, а букмекеры уже предлагают линию на победителя следующего розыгрыша. Смогут ли спартаковцы повторить свой успех? Спойлер: это будет непросто.

Уйти нельзя остаться. Что выбрать Ваноли: «Спартак» или семью?

«Зенит» — явный фаворит

Кажется, это расклад на все ближайшие турниры. Петербуржцы, даже несмотря на все свои кадровые проблемы, уверенно довели этот сезон до победы в чемпионате. Остаётся в команде Сергей Семак, не собираются уходить легионеры. Более того, у «Зенита» неплохие связи на южноамериканском рынке, который может стать сейчас основным поставщиком иностранцев в РПЛ.

В общем, тот факт, что аналитики выделяют «Зенит» среди прочих, абсолютно оправдан. Поставить на сине-бело-голубых можно за 4.00.



Не будем забывать и о том, что в новом сезоне не будет еврокубков. А значит, не будет и распыления сил. Уж на два фронта зенитовцам точно хватит и обоймы, и сил.

У остальных непонятно ничего

«Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Спартак», ЦСКА – на любой из этих клубов можно поставить с коэффициентом 8.00. И ни по одной команде нет ясности. Динамовцев уже покинул Сандро Шварц, возможно, покинут свои посты Владимир Федотов, Паоло Ваноли и Алексей Березуцкий.

Агент Языджи: не будем разговаривать с «Зенитом», пока не решится судьба Юсуфа в ЦСКА.

В «Локомотиве» тандем Заура Хапова и Марвина Комппера должен остаться у руля, но непонятно, что будет с составом. Поэтому делать какие-то выводы о том, у кого шансов больше, а у кого меньше – неправильно. Стоит дождаться хотя бы каких-то контуров команд.



За 12.00 можно поставить на «Краснодар». Здесь ситуация более понятная: костяк команды составят местные воспитанники, и должна вернуться часть легионеров. Весной «быки» выглядели очень симпатично, но в некоторых матчах им откровенно везло. И, тем не менее перспективы у этой команды есть.

На кого ещё обратить внимание?

«Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов» — на эти клубы можно поставить за 25.00. Здесь всё более-менее стабильно, но не стоит исключать, что лидеры команд могут заинтересовать топ-клубы. Шансы «Нижнего Новгорода», «Урала» и «Химок» оценивают коэффициентом 75.00.

Аналитики считают, что приоритет для этих коллективов – выживание в элите, не до кубковых баталий. Ну а на новичков – «Факел», «Торпедо» и «Оренбург» — дают коэффициент 100.00.



Кстати, за 100.00 можно поставить и на целый ряд клубов ФНЛ. Здесь «Алания», «Балтика», «СКА-Хабаровск», «Енисей», а также покинувшие элиту «Рубин», «Арсенал» и «Уфа». В минувшем розыгрыше до полуфинала дошли сразу два представителя ФНЛ. Возможно, кто-то выстрелит и в новом сезоне?

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