Рафаэль Надаль — Александр Зверев. Король грунта вынудит немца взять новую одежду

3 июня Рафаэль Надаль и Александр Зверев сыграют в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 15:45 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Надаля, коэффициент на победу испанца составляет 1.37. На успех Зверева можно поставить в букмекерских конторах за 3.68.

Надаль оценил влияние своего доктора на победу над Джоковичем на «Ролан Гаррос».

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев 3 июня 2022 года

Аналитики считают, что матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.84, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.01. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.68.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев (03.06.2022)

Открытый чемпионат Франции в самом разгаре. 3 июня состоится полуфинальная встреча «Ролан Гаррос», в которой померяются силами Рафаэль Надаль и Александр Зверев. Испанец на предыдущей стадии соревнования одолел самого Новака Джоковича, а немец одержал победу над испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом.

Как и ожидалось, 59-е противостояние Надаля и Джоковича получилось эпическим. Несмотря на желание испанца сыграть днём, встреча состоялась вечером. В позднее время суток воздух становится более влажным. Следовательно, мяч обретает тяжесть. Контролировать его становится труднее. Получить некоторое преимущество у опытного испанца не вышло.



Несмотря на это, именно испанец задавал ритм встречи и опережал серба по счёту. А могло ли быть иначе? История очных встреч на грунте всецело на стороне Рафы — 20-8. Как мы помним, на таком покрытии он одержал победы более чем в 60 турнирах. В том числе рекордные 13 раз выиграл Открытый чемпионат Франции. Это серьёзно!



Местные болельщики очень любят Надаля и яро его поддерживают. Ментальная уверенность вкупе со стабильностью и потрясающей физической формой позволили обыграть действующую первую ракетку мира. Матч получился затяжным и упорным, длился более четырёх часов. Отнял, соответственно, немало сил. А разве могло быть по-другому?

Однако результат наверняка перекроет всё негативное. Победа над действующим чемпионом «Ролан Гаррос» определённо способствует подъёму морального духа Рафы. Путь к 14-й победе в соревновании, можно сказать, свободен. Принципиальный соперник повержен. Королю грунта осталось лишь не растерять кондиции.



Встреча Александра Зверева и Карлоса Алькараса тоже получилась весьма яркой и интересной. Сначала немец взял два сета с одинаковым счётом 6:4, затем испанец отыграл одну партию – тоже 6:4. В концовке четвёртой партии Зверев сделал брейк, но тут же не подал на матч – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где Карлос не реализовал сетбол.

В результате, правда, Александр додавил юного испанского вундеркинда, который ранее одержал победу в грунтовом «Мастерсе». На пути к финалу того соревнования Карлито даже сумел обыграть Надаля и Джоковича. Разумеется, в преддверии противостояния с Александром выглядел фаворитом. Многие в СМИ обсуждали юный талант.



К тому же на предыдущих стадиях соревнования немецкий спортсмен не показал ни одной игры топ-уровня. В матче второго круга с Себастьяном Баэсом вообще с трудом отыгрался с 0-2. А до встречи с Алькарасом не одержал ни одной победы за 11 встреч над соперниками из топ-10 в турнирах «Большого шлема».



Впрочем, поражение Карлито вполне можно назвать закономерным. В игре начал отчётливо наблюдаться спад. По пути к парижскому мэйджору испанец столкнулся с большой проблемой — невынужденными ошибками. В матче с Альбертом Рамос-Виньоласом испанец совершил рекордное множество таковых — 74. В матче со Зверевым накопилось 56.

Александр, в свою очередь, не может похвастаться стабильностью. После успешных выступлений на Открытом чемпионате США и Олимпийских играх в Токио он заметно сбавил обороты. Возможно, победа над ярким Алькарасом придаст уверенности теннисисту, и он сумеет навязать упорную борьбу Надалю.



Однако концовка матча с испанцем у Зверева получилась крайне непростая и нервная. Комментарии немца по матчу ещё долго будут гулять в СМИ. Возрастной Надаль наверняка вымотан матчем с Джоковичем, но, на наш взгляд, он всё равно выступит в роли фаворита и выиграет. Возьмём П1 + тотал больше 30.5 гейма за коэффициент 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев 3 июня 2022 года

Король грунта в прекрасной форме и наверняка вдохновлён победой над принципиальным оппонентом. Надаль имеет в коллекции рекордное количество побед на «Ролан Гаррос». Ещё одна очень близко. Болельщики составят отличное подспорье. Зверев наверняка навяжет борьбу, но одержать победу немцу вряд ли удастся. Спортсмену не хватает стабильности, да и всего одна победа за последние 12 встреч с представителями топ-10 в розыгрышах «Большого шлема» совсем не внушает доверия.



Ставка: победа Рафаэля Надаля и тотал больше 30.5 гейма за 1.83.

Тим Хэнмен: у меня есть вопрос к Медведеву после поражения от Чилича.

Алькарас: я покидаю Париж с гордо поднятой головой.

Зверев выиграл седьмой тай-брейк подряд.