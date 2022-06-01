Бельгия — Нидерланды. Лучший игрок финала Лиги чемпионов подведёт Кевина Де Брёйне

3 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Бельгия — Нидерланды. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех голландцев оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Нидерланды 3 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Бельгия — Нидерланды (03.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, зато стартует Лига наций. На 3 июня запланированы семь встреч первого тура. В одной из них на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе померяются силами Бельгия и Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За восемь туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 бельгийцы не потерпели ни одного поражения при ничьих с Чехией (1:1) и Уэльсом (тоже 1:1). В остальных матчах одержали результативные победы. Однако с тех пор прошло немало времени, уровень игры многих важных футболистов сборной заметно снизился.



В полной боевой готовности пребывает, пожалуй, лишь один игрок тогдашнего состава — Кевин Де Брёйне. В течение всего нынешнего сезона хавбек восхищал стабильностью и результативностью. За 30 матчей в АПЛ забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач. Ввиду его стараний «Манчестер Сити» одержал победу в чемпионате Англии, опередив «Ливерпуль» на один балл.



Также стоит похвалить Тибо Куртуа. Благодаря его потрясающей игре мадридский «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Особенно хорошо вратарь сыграл в финале последнего турнира, где отстоял на ноль. Совершил множество важных сейвов. Вот только грядущий матч голкипер и его коллега по сборной — Джейсон Денайер — пропустят из-за травм. Потери очень серьёзные.

Статистика других бельгийцев и их выступления на клубном уровне совсем не внушают доверия. Наиболее отчётлив спад Эдена Азара и Ромелу Лукаку. Некогда лидер и лучший бомбардир сборной провели ужасный сезон. Азар закрепился на скамейке запасных в мадридском «Реале». Лукаку получал игровое время в «Челси», но регулярно подвергался критике и очень мало забивал.



Сборная Нидерландов, в свою очередь, в матче первого тура группового этапа квалификации ЧМ-2022 потерпела поражение от Турции (2:4). На тот момент пост главного тренера занимал Франк де Бур. Однако вскоре из-за неудачи на Евро-2020 наставник был уволен. Его место занял легендарный Луи ван Гал.



Под его руководством оранжевые провели только семь встреч в квалификации ЧМ-2022, где не потерпели ни одного поражения. За этот период лишь два раза сыграли вничью — с Норвегией (1:1) и Черногорией (2:2). В остальных матчах благодаря стратегическим навыкам 70-летнего тренера одержали уверенные победы. По итогу добыли путёвку в Катар с первой строчки.

Как тут не вспомнить, что под указкой Луи ван Гала сборная достигла колоссальных успехов в 2014 году. Сначала одержала девять побед в 10 матчах отборочного цикла и квалифицировалась на мундиаль. Затем в первом матче группового этапа сенсационно разгромила действующих чемпионов мира и Европы — испанцев (5:1). В результате дошла до полуфинала, где уступила аргентинцам.



Омрачает нынешнее положение сборной Нидерландов лишь болезнь ван Гала. В следующем году голландца сменит на посту главного тренера соотечественник — Рональд Куман. Впрочем, это наверняка мотивирует игроков на достижение наилучшего результата при нынешнем наставнике, который внёс огромный вклад в историю.



А вот у бельгийцев мотивации преуспеть в Лиге наций на порядок меньше. Как раз Де Брёйне в одном из недавних интервью раскритиковал соревнование. Хавбек заявил, что турнир не имеет для него никакого значения. Полузащитник сослался на то, что это обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена.



Несмотря на то что грядущий матч состоится в Брюсселе, фаворитами выглядят голландцы. Луи ван Гал имеет в своём распоряжении массу талантливых игроков, которые в течение текущего сезона выступали на высочайшем уровне. Роберто Мартинес же в ресурсах ограничен. Думается, можно даже проверить лобовую победу гостей за коэффициент 3.25.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Бельгия — Нидерланды 3 июня 2022 года

Сборная Бельгии ослаблена отсутствием важных игроков. Её состав сильно сбавил в качестве после успешной квалификации на ЧМ-2022. Плюс даже Кевин Де Брёйне не мотивирован на предстоящий матч должным образом, в отличие от сборной Нидерландов, которой есть за что благодарить Луи ван Гала. Наставник уже приносил результат в 2014 году. Новые подопечные пока тоже не разочаровывают. Проверим победу гостей.



Ставка: победа Нидерландов за коэффициент 3.25.