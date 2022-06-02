«Голден Стэйт» – «Бостон», 1-й матч. Стефен Карри идёт за очередным титулом!

3 июня состоится матч первый финальной серии НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс». Начало матча – в 4:00 мск. Букмекеры считают фаворитами встречи хозяев. Поставить на победу «Голден Стэйт» в основное время можно с коэффициентом 1.70, а на успех «Бостона» сейчас дают 2.50.

Ilta-Sanomat: в России раздражены победой сборной Финляндии на ЧМ по хоккею.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч финала плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» 3 июня 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что первая игра финала плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» порадует результативностью: на тотал больше 207.5 очка дают коэффициент 1.58, а тотал меньше 207.5 очка оценивается в 2.28. На успех хозяев в первой четверти матча можно поставить с коэффициентом 1.80. Вероятность овертайма в этой игре оценивается в 13.0.

«Голден Стэйт» – «Бостон»: анализ и прогноз на 1-й матч финала плей-офф НБА (03.06.2022)

Сезон в Национальной баскетбольной ассоциации добрался до главной серии. Первая встреча финала пройдёт 3 июня на паркете «Голден Стэйт» – «Чейз Центре» в Сан-Франциско. «Бостон» приезжает в статусе аутсайдера не только этого матча, но и всей серии. Однако подопечные Име Удоки постараются сделать всё, чтобы вновь заставить поверить в себя. Ранее им это удавалось.

«Уорриорз» возвращаются в главный финал НБА спустя три года, причём вновь в статусе безальтернативного фаворита. Коллектив Стива Керра стал вторым после легендарных «Чикаго Буллз» во главе с Майклом Джорданом, вышедшим в финал в шестой раз за восемь лет. Более того, «воины» вполне могут повторить уникальное достижение высших спортивных лиг США, за пять лет проделав путь от чемпиона до худшей команды. И обратно. Разумеется, для этого необходимо побеждать.

Украина в шаге от ЧМ. Почему отказ от прямой путёвки в Катар был верным.

«Уорриорз» подходят к первому матчу в прекрасной форме, основным преимуществом, естественно, следует назвать больший игровой отпуск. У хозяев было на три дня больше времени на подготовку к финалу, потому что со своими соперниками команда справлялась максимально уверенно.

В первом раунде плей-офф с «Денвер Наггетс», где выступает лучший игрок регулярного сезона Никола Йокич, был отдан лишь один гостевой матч с разницей «-4». Пришлось немного понервничать с «Мемфис Гриззлиз», который вырвал два домашних матча даже без Джа Морэнта. Справедливости ради, судейство в тех играх оказалось не самым очевидным. А в полуфинале с «Даллас Маверикс» Луки Дончича «воины» вновь оступились только раз.

Это действительно очень важно, ведь путь «Бостона» к финалу был намного сложнее. Конечно, в первом раунде «кельты» практически не заметили разобранный «Бруклин» Кевина Дюранта, победив в четырёх матчах. Зато серии с «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» растянулись до семи игр. Первые – действующие чемпионы, которые даже без второй звезды Криса Миддлтона не позволяли себе провалов. Вторые – лучшая и самая организованная оборона всей лиги.

Безусловно, «Селтикс» сейчас – одна из тех команд, которым чем сложнее, тем проще. Вот только это правило лучше работало на менее атакующем Востоке, где команде Удоки не приходилось сдерживать так много лидеров атаки соперника. А ведь в «Голден Стэйт» таковых полно.

Игра «Бостона» сильно завязана на командной обороне и слаженности действий отдельных исполнителей, но не все в полной мере готовы к финалу. Много вопросов по лучшему защитнику регулярки Маркусу Смарту, самому опытному игроку состава Элу Хорфорду и главной звезде — Джейсону Тейтуму. Все они должны сыграть, но физически, похоже, будут не в оптимальных кондициях.

При этом у «Уорриорз» потерь потенциально гораздо больше, ведь Андре Игуодала и Отто Портер всё ещё стабильно не тренируются. А это игроки, без которых в текущем плей-офф команда провела немало матчей. Тем не менее главные звёзды – атакующее трио Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс, а также универсал Дрэймонд Грин – в своём уровне сомневаться никогда не заставляли.

Карри идёт в этом плей-офф с показателем почти 26 очков в среднем за игру и за 16 матчей лишь трижды не набирал 20 очков. Впрочем, в такие моменты о себе заявляли Уиггинс и Томпсон – Клэй вытащил пятый матч с «Далласом» благодаря 32 очкам и обошёл Стефа по играм в плей-офф с 8+ трёхочковыми попаданиями.

Пеле написал открытое письмо Владимиру Путину.

Во многом эту финальную серию воспринимают как противостояние лучшего нападения плей-офф и лучшей обороны, но это не совсем так. «Голден Стэйт», конечно, не даёт усомниться в своём атакующем доминировании, но и «Бостон» отнюдь не уповает на одну лишь защиту.

Джейсон Тейтум свои 20+ очков даже в худшие моменты почти всегда наберёт, а вместе с ним совсем не отстаёт Джейлен Браун, который набирал 40 с «Майами» и едва не закончил ту серию раньше ожидаемого. Таким образом, вероятнее, что первая игра пройдёт под диктовку хозяев. Хотя сомнений в этом было не так уж и много.

В атакующем баскетболе «Уорриорз» будет комфортнее. «Селтикс» же после очередной сложной серии попросту не хватит сил и концентрации сдержать соперника, поэтому бостонцы наверняка попытаются перебросать его. Они лишь раз в этом плей-офф не набрали и 90 очков, а у хозяев минимальный порог – 95.

Кроме того, в трёх из четырёх последних очных матчах команды набирали минимум 218 очков. Можно рассмотреть тотал больше 210.5 очка за 1.80. А лучше, на наш взгляд, проявить себя в итоге должна именно команда Карри, которая повторила свой рекорд, выиграв девять домашних встреч подряд. На победу в десятой коэффициент 1.70.

«Голден Стэйт» – «Бостон»: прогноз и ставка на 1-й матч финала НБА 3 июня 2022 года

Первая игра этой серии состоится в Сан-Франциско, что даёт ещё одно дополнительное преимущество «Голден Стэйт», коих у главного фаворита и так много. На своём паркете они выиграли девять матчей подряд и абсолютно в каждом из них набирали больше сотни очков. В лучший день оборона «Бостона» могла бы сдержать атаку соперника, но сейчас у гостей было мало времени на подготовку и остаются вопросы по состоянию некоторых лидеров. «Уорриорз» будут максимально мотивированы ещё и потому, что с «Бостоном» у них всего одна победа в пяти последних играх, а оформить задел дома очень важно. Пожалуй, хватает оснований поставить на хозяев в основное время.

Ставка: победа «Голден Стэйт» за 1.70.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.11.

Кириленко рассказал о ближайших планах сборной России по баскетболу.

Россия требует возмещения затрат на организацию крупных международных стартов.

«Красава» в Латвии или на Кипре? Что будет с клубом Евгения Савина.