Франция — Дания. Лиги чемпионов и Примеры мало! Карим Бензема пошумит в сборной

3 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Франция — Дания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех датчан оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Франция — Дания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Франция — Дания (03.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато стартовала Лига наций. На 3 июня запланировано семь встреч 1-го тура. В одной из них на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени померяются силами Франция и Дания. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Франция уже не первый год является фаворитом на международной арене. Национальная команда обладает потрясающим подбором игроков, который восхищал великолепным уровнем выступлений в нынешнем сезоне. Особой похвалы, безусловно, заслуживают Килиан Мбаппе и Карим Бензема.



Нападающий «ПСЖ» за 35 матчей в Лиге 1 отдал 17 голевых передач и забил целых 28 голов. 13 из них, кстати, стали победными. Бомбардир мадридского «Реала», в свою очередь, отметился 27 голами и 12 результативными передачами в 32 матчах в Ла Лиге. Также забил 15 мячей в 12 играх в Лиге чемпионов. Очень мощно.



Благодаря усилиям 34-летнего бомбардира «сливочные» победили в обоих турнирах. Ввиду столь будоражащих достижений Бензема лидирует в списке номинантов на «Золотой мяч». Вероятность получения награды очень велика. Впрочем, у форварда есть отличная возможность снять оставшиеся вопросы. Для этого нужно преуспеть на международной арене.

Последние успехи его национальной команды также говорят о многом. За восемь туров квалификации ЧМ-2022 Франция не потерпела ни одного поражения при ничьих с Украиной (два раза по 1:1) и Боснией и Герцеговиной (тоже 1:1). В результате добыла путёвку в Катар с первой позиции. Стоит, конечно, сказать, что французы прошли отбор ни шатко ни валко.



Хотя также не надо забывать, что они являются действующими чемпионами Лиги наций. В прошлом розыгрыше обыграли в финале Испанию (2:1), а в полуфинале — Бельгию (3:2). В обоих случаях результативными действиями отметились опять-таки Мбаппе и Бензема. Судя по всему, с тех пор возможности бомбардиров лишь возросли.

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Дания тоже не робкого десятка. Вспомнить хотя бы Евро-2020, где дошла до полуфинала. Обидно уступила в дополнительное время сборной Англии (1:2 ДВ). Также ей удалось добыть путёвку на грядущий чемпионат мира. За 10 встреч группового этапа квалификации ЧМ-2022 потерпела лишь одно поражение — от Шотландии (0:2). В остальных матчах одержала уверенные победы.

Успехи связаны с футбольными реформами в стране. Для датчан такая практика не в новинку. Они уже проходили через изменения в 2000-х и 2010-х с целью повышения уровня родного чемпионата. На данный момент реанимация идёт полным ходом. Немалый вклад в прогресс внесли наставники.

Речь идёт о побывавших за границей Мартине Олсене, Каспере Юльманне и Кельде Бординггоре. Тренеры досконально изучили тактическую составляющую датских школ и ознакомились с передовыми практиками в европейских академиях. Позаимствовав опыт у опережающих в футбольном развитии стран, внесли коррективы, повлиявшие на результаты.

Также датчане успешно поработали над развитием талантливых игроков и увеличением динамики своего чемпионата. В результате одарённые футболисты начали уезжать в топовые лиги Европы. Показательно, что на Евро-2022 в составе национальной команды были всего четыре игрока, выступающих в местном первенстве.



Датчане наверняка сумеют навязать борьбу французам. В строю и в отличном настроении пребывает лидер национальной команды — Кристиан Эриксен. Хавбек вернулся в профессиональный футбол после страшных событий на Евро-2020 и радует результативностью. Тем самым мотивирует сокомандников.



Ко всему прочему, главный тренер французов — Дидье Дешам — на некоторое время покинул пост. Его замещает ассистент — Ги Стефан. Хватит ли Стефану авторитета руководить именитыми футболистами, которых в составе сборной Франции великое множество? Встреча обещает получиться очень интересной.

Впрочем, французы, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее. Уровень их первенства на порядок выше, чем у противника. Успехи на дистанции лучше. Плюс грядущий матч состоится на стадионе «Стад де Франс». Поддержка родных болельщиков будет очень кстати. Возьмём П1 за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года

Сборная Франции обладает невероятно талантливым составом, Мбаппе и Бензема пребывают в сумасшедшей форме. Даже без Дидье Дешама коллектив выглядит устрашающе. Победа в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций и успех на ЧМ-2018 говорят о многом. Дании стоит отдать должное, она заметно спрогрессировала относительно предыдущих лет. Однако ресурсов и сил у неё по-прежнему меньше. Думается, хозяева одержат победу, но будет непросто.



Ставка: победа Франции за коэффициент 1.87.

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Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Дания.