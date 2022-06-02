Беларусь — Словакия. Судьба сделала подарок. Первая задача — не опозориться

3 июня состоится матч Лиги наций Беларусь — Словакия. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу словаков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. На победу белорусской сборной принимают ставки за 6.20. Ничья оценивается коэффициентом 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Беларусь — Словакия 3 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч Беларусь — Словакия не получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.75, на тотал больше 2.5 мяча – за 2.19. На гол номинальных хозяев дают коэффициент 1.79, тогда как гол словаков оценивается всего лишь в 1.18. Ставка «обе забьют» доступна с коэффициентом 2.14.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Беларусь — Словакия (03.06.2022)

Словакия и Беларусь оказались в одном дивизионе Лиге Наций после того, как осенью 2020 года словаки заняли последнее место в группе 2 Лиги B. Набрали тогда лишь четыре очка в матчах со сборными Чехии, Шотландии и Израиля. В 2021 году внимание национальной команды было переключено на квалификацию к чемпионату мира.

Тут словаки вновь не преуспели, заняв лишь третье место. Отпустили сборные Хорватии и России на девять и восемь баллов соответственно. Хотя стоит вспомнить, что и россиян при Станиславе Черчесове обыгрывали, и ничью у грозных хорватов утягивали. Ключевыми стали осечки с Кипром и Мальтой на старте квалификации.



Белорусы на том же отрезке не смогли подняться на этаж выше из Лиги С. Опередили сборные Литвы и Казахстана, но на одно очко отстали от сборной Албании. Кроме того, отбор на чемпионат мира был полностью провален. Белорусы набрали всего три очка и заняли последнее место в своей отборочной группе. Очень слабый результат.



При этом в игре со Словакией «белые крылья» не смогут рассчитывать на поддержку своих болельщиков. По решению УЕФА матч не может состояться в Беларуси. Сама игра пройдёт на сербском стадионе «Караджордже» в городе Нови-Сад, но без допуска зрителей.

Впрочем, во-первых, белорусам не привыкать играть в таких условиях. Практически все домашние матчи в прошлогоднем отборе на чемпионат мира прошли в схожих условиях, только на поле стадиона «Центральный» в Казани. Во-вторых, решение УЕФА не отстранять команду от участия в турнире само по себе хорошая новость.



Сборная Беларуси соскучилась по соперникам высокого уровня на международной арене. Последний матч с более или менее сильной сборной состоялся в ноябре 2021 года. Хотя белорусы и не любят вспоминать те пять пропущенных мячей от Уэльса и седьмое подряд поражение в официальных матчах.



Удивительно, что это привело к отставке лишь тренера вратарей, а не всего тренерского штаба. Впрочем, болельщики сборной Беларуси помнят, как именно после поражения от словаков уже подавал в отставку нынешний главный тренер Георгий Кондратьев. Так что всё ещё впереди.

Белорусы за эти семь провальных матчей забили всего три мяча. Важно, что двух из трёх авторов этих голов мы не увидим в составе на предстоящий матч. Молодой талант Виталий Лисакович, который был основным центрфорвардом весь предыдущий отборочный цикл, после драматичного вылета из РПЛ в составе «Рубина» решил проигнорировать сбор национальной команды. По словам Кондратьева, даже не снял трубку.



Артём Концевой угодил в неприятную историю с продлением визы и вынужден был покинуть расположение чешского «Баника», в результате чего остался без игровой практики. Впрочем, не он один не доехал до сборной по неспортивным причинам. Стрессовый период пережили Александр Павловец и Николай Золотов, которые весной уехали с Украины.

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Павловец заканчивал сезон в польской «Варте», а Золотов – в «Бастии» из французской Лиги 2. При этом ни тот, ни другой вызов в сборную не получили. И лишь Павел Седько почтит своим присутствием стартовый состав национальной команды после великолепного сезона в ФНЛ.

По ту сторону полузащитнику московского «Торпедо» будут противостоять вратарь «Фулхэма», защитник «Интера», полузащитники «Уотфорда» и «Наполи». Для сравнения – лучшие легионеры сборной Беларуси представляют казахстанскую «Астану» и кипрский «Арис». Давид и Голиаф, но, судя по всему, с обратным сюжетом.



Мы знаем, что не имена играют в футбол, но проблемы сборной Беларуси носят в первую очередь ментальный характер. После ухода настоящих лидеров коллектива – Павла Нехайчика, Станислава Драгуна и Александра Мартыновича – новых героев не нашлось. Последние катастрофические результаты команды закономерны.

В прошлом году сборная Беларуси умудрилась проиграть даже эстонцам. Интересно, что единственная победа, которая была одержана над теми же эстонцами, случилась из-за вспышки коронавируса в стане соперника. Она вынудила приехать команду в Минск экстренно собранным вторым составом. Но даже в таких благоприятных условиях хозяева умудрились пропустить два мяча и вынуждены были спасать матч, чтобы избежать позора.



Белорусы в 2021 году пропустили девять голов за два матча от Бельгии, восемь – от Уэльса, четыре – от Эстонии. Лишь Чехия была относительно милосердна, забила всего три мяча. При этом относительно удачным вышел домашний матч с бельгийцами, в котором белорусы пропустили лишь однажды.



Можно рассчитывать, что и на этот раз Кондратьев выберет тактику с тремя защитниками в надежде на тылы и на авось. Учитывая кадровую бедность в нападении, делаем вывод, что авось не случится, но и разгрома белорусы смогут избежать. Дело тут в том ещё, что Словакия не блещет результативностью и набирает свои очки с трудом.

Лишь однажды за последние 30 матчей забила больше двух мячей. Ставка «П1 + тотал меньше 2.5 мяча» потянет на коэффициент 3.20. Кроме того, многолетний лидер словаков Марек Гамшик завершил международную карьеру, так что сборная выйдет на матч с новым капитаном. Мотивации должно прибавиться. Конечно, в составе есть ещё несколько потерь, но они не столь критичные.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Беларусь — Словакия 3 июня 2022 года

Словакия – безоговорочный фаворит этой группы, и даже несколько потерь в составе не должны повлиять на её боеспособность. К тому же эти потери – ничто по сравнению с проблемами у ряда видных белорусских игроков. Сборная Беларуси больше года не набирала очки в официальных матчах, и предстоящая серия из четырёх игр, три из которых пройдут подряд на одном и том же стадионе, – это шанс снять проклятие. Но случится это в одном из следующих матчей, а пока задача парней Георгия Кондратьева – просто достойно сыграть, чтобы не было мучительно стыдно.



Ставка: победа Словакии + тотал меньше 2.5 мяча за 3.20.

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