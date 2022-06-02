Хорватия — Австрия. Лука Модрич заскучает без сборной России

3 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Хорватия — Австрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех австрийцев оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Хорватия — Австрия 3 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Австрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Хорватия — Австрия (03.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, зато стартует Лига наций. На 3 июня запланированы семь встреч первого тура. В одной из них на стадионе «Градски» в Осиеке померяются силами Хорватия и Австрия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За 10 матчей группового этапа квалификации ЧМ-2022 хорваты потерпели лишь одно поражение — от Словении (0:1). Также сыграли вничью с Россией (0:0) и Словакией (2:2). В остальных встречах одержали победы, в том числе в ответном противостоянии с россиянами (1:0). Встреча получилась очень запоминающейся.



Между национальными командами велась борьба за прямую путёвку в Катар. Сборная Хорватии в решающей игре без устали штурмовала ворота талантливого Матвея Сафонова, но к 80-й минуте на табло горели нули. Антигероем встречи стал Фёдор Кудряшов. Защитник случайно переправил скользкий мяч в свои ворота, подарив победу сопернику. Но хорваты, откровенно говоря, к той минуте больше заслуживали победу.



Впрочем, «шашечные» уже не первый год великолепно выступают на международной арене. На ЧМ-2018 им удалось добраться до финала, где потерпели обидное поражение от Франции (2:4). На Евро-2020 тоже удалось пошуметь. Добрались до 1/8 финала, где в равной борьбе уступили Испании (3:5 ДВ).

Хороших результатов сборной Хорватии удалось достичь не без помощи Луки Модрича. Как мы помним, в 2018 году хавбек стал обладателем «Золотого мяча». В этом году тоже не бездельничал: стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Строго говоря, 36-летний полузащитник в полном порядке.

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У сборной Австрии столь именитых футболистов в составе не наблюдается. Да и в целом резервов на порядок меньше. Ввиду этого за 10 матчей квалификации ЧМ-2022 она одержала лишь пять побед. Вничью сыграла с Шотландией (2:2), а поражения потерпела от Дании (0:4 и 0:1), Израиля (2:5) и шотландцев (0:1).

В полуфинальном матче отборочного цикла ЧМ-2022 австрийцам также не улыбнулась удача. Потерпели поражение от Уэльса (1:2). Валлийцы меньше владели мячом, но опаснее атаковали. В створ попадали чаще оппонента, в результате забили больше. Их победу вполне можно назвать закономерной.



Несмотря на проведённые реформы по усилению родного чемпионата, Австрия по-прежнему не может похвастаться стабильностью и качеством. С целью исправить положение на пост главного тренера национальной команды недавно был приглашён Ральф Рангник. Перспектива очень сомнительная.



Дело в том, что немецкий специалист в этом сезоне руководил «Манчестер Юнайтед». С английским клубом наставник не сумел достичь поставленных целей. Манкунианцы завершили розыгрыш АПЛ на шестой строчке в турнирной таблице. Повезло, что располагающийся ниже «Вест Хэм» проиграл свой матч заключительного тура. Иначе упустили бы возможность поучаствовать даже в Лиге Европы в следующем сезоне.

Возможно, через некоторое время Рангник сумеет наладить игровые механизмы австрийцев. Однако речь идёт о будущем, сейчас же фаворит — Хорватия. Уже пятый год её успешно возглавляет Златко Далич. Игроки доверяют тренеру и получают взамен чётко выстроенную структуру игры. Думаем, можно взять П1. Коэффициент — 2.09.



Хорваты могут похвастаться богатым арсеналом игроков, которые выступают за топовые клубы Европы. С каждым годом список только пополняется. Безусловно, многие лидеры уже в возрасте. Например, Иван Перишич, Деян Ловрен и как раз Лука Модрич. Однако они до сих пор выступают на высочайшем уровне. Отличное подспорье составляет одарённая молодёжь.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Хорватия — Австрия 3 июня 2022 года

Сборная Хорватии на протяжении нескольких лет успешно выступает на международной арене, пробираясь в финальные стадии различных соревнований. Лука Модрич и другие лидеры по-прежнему в строю и в полной боевой готовности. Чего не скажешь об Австрии, которая не сумела квалифицироваться на грядущий мундиаль. Назначение на пост Ральфа Рангника пока тоже не сулит ничего хорошего. С «Ман Юнайтед» тренер не преуспел. Думается, хозяева одержат победу на классе.



Ставка: победа Хорватии за коэффициент 2.09.

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