Уэльс — Украина: сможет ли Гарет Бэйл отобрать ЧМ-2022 у команды Петракова?

Последнюю европейскую путёвку на ЧМ-2022 разыграют Уэльс и Украина. Дата финального стыкового матча – 5 июня, начало игры – в 19:00 мск. Кому достанется последний билет в Катар: валлийцам, которые не играли на чемпионатах мира с 1958 года, или же Украине, которая провела классный матч с Шотландией?

Когда стыковой матч ЧМ-2022 Уэльс — Украина

Матч за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре между Уэльсом и Украиной пройдёт 5 июня. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Где пройдёт матч Уэльс — Украина

Матч Уэльс – Украина пройдёт 5 июня на стадионе «Кардифф Сити». Это домашняя арена одноимённого клуба, она вмещает 33 000 зрителей. На этом стадионе проходил матч за Суперкубок УЕФА в 2014 году. Тогда «Реал» победил «Севилью» 2:0.

Где смотреть стыковую игру ЧМ-2022 Уэльс — Украина

Трансляций матча Уэльс – Украина на территории России не запланировано.

Коэффициенты букмекеров на матч Уэльс — Украина

Букмекерские конторы в своих прогнозах считают шансы практически равными. Поставить на то, что в основное время победит сборная Уэльса, можно с коэффициентом 2.75. Шансы Украины аналитики оценили коэффициентом 2.85, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.10.



Поставить на то, что путёвку на ЧМ-2022 в Катар завоюет Уэльс, можно за 1.92. На Украину можно сделать ставку за 1.94.



Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 1.54, а на ТБ 2.5 гола дают 2.50. Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.15, а обратный исход идёт за 1.70.

Форма сборной Уэльса и сборной Украины

Сборная Уэльса путёвку в финал стыков получила ещё в марте. Тогда команда Роберта Пейджа обыграла Австрию 2:1. Так что валлийцы получили какую-никакую, а всё-таки возможность спокойно готовиться. Генеральной репетицией стал матч Лиги наций с Польшей. «Драконы» уступили 1:2, но выглядели весьма прилично. Нужно отметить, что при этом играл Уэльс без ряда лидеров. Не сыграли против Польши Гарет Бэйл, Аарон Рэмси, Джо Аллен и Бен Дэвис. Так что преимущество в свежести у подопечных Пейджа будет однозначно.



Что до Украины, то эта команда довольно уверенно разобралась на выезде с Шотландией в полуфинале стыков. 3:1 – причём единственный гол украинцы привезли себе сами, ошибся вратарь Георгий Бущан. При этом нужно отметить физическую готовность команды, большая часть которой с зимы находилась без игровой практики. Даже в самой концовке украинцы проводили опаснейшие контратаки, одна из которых завершилась голом Артёма Довбика.



Главный вопрос в плане перспектив Украины всё тот же: хватит ли сил? На первый матч хватило, но игра с Уэльсом будет не менее интенсивной, а играть придётся через три дня на четвёртый. К тому же валлийцы провели полутоварищескую игру, дали отдохнуть лидерам, а команда Александра Петракова выложилась по полной. Но если Украина хочет поехать в Катар, нужно будет сделать это ещё раз. Победитель получит всё.