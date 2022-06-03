Армения — Ирландия. Не 0:9 от Норвегии, но тоже очень грустно

4 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Армения — Ирландия. Начало — в 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ирландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех армян оценивается в 4.32. На ничью дают коэффициент 3.24.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Армения – Ирландия 4 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Армения — Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на то, что забьют хозяева, можно за 1.58. «Обе забьют» оценивается аналитиками в 1.95. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров, – 1:1, на него дают 6.00.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Армения – Ирландия (04.06.2022)

Встреча армянской и ирландской сборных была перенесена на ранний срок. Участие в турнире Лиги наций соперники начнут раньше положенного, потому что их оппоненты (украинцы и шотландцы) проходили квалификацию на ЧМ-2022. Игра пройдёт в Ереване, судить будет строгий, но справедливый Раду Петреску. Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Хоакин Капаррос вместе с национальной командой два года подряд становился тренером года в Армении. Сейчас на него возложена задача подготовить футболистов к предстоящим соревнованиям. Есть затруднения с игроками атаки, и они выглядят серьёзными.

Саркис Адамян прибыл в тренировочный лагерь и готовится вместе с соотечественниками, а Лукас Селараян, например, не приедет, потому что получил травму. Из-за того выбыл на несколько недель. К слову, это не первый случай в истории сборной, когда в линию атаки приходится выставлять полузащитников.

На сборы испанский специалист пригласил четырёх вратарей, но кому достанется место в основе? Юрченко провалился в марте, пропустив девять мячей в товарищеском матче с Норвегией. Не выглядят надёжными и его сменщики – Бегларян, Бучнев и Авагян, выступающие в местной лиге и не отличающиеся опытом.

За 10 международных встреч на счету Армении всего одна победа, которую удалось добыть над Черногорией 24 марта – 1:0. Плохо обстоят дела с нападением, не забивает больше одного мяча на протяжении 11 встреч. Кроме того, в трёх из четырёх прошлых играх в ворота команды соперники забивали более трёх голов. Вряд ли удалось залатать брешь в обороне или решить проблемы с голкиперами.

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Лига наций является шансом на возвращение уверенности в себе, ведь квалификацию на ЧМ-2022 Армения провалила, победив лишь в трёх из 10 матчей. Хотя начиналось всё неплохо — стартовала в группе с небольшой победной серии из трёх игр, после чего не смогла выиграть ни одного из следующих. В конце этапа потерпела крупное поражение от Северной Македонии (0:5), а затем разгромно уступила немцам (1:4).

Возглавляющий сборную Ирландии Стивен Кенни не побоялся новых испытаний и подготовился к предстоящим играм Лиги наций. Произвёл много интересных перестановок, впервые пригласив в национальную команду Си-Джей Хэмилтона. А ведь парню уже 27 лет, но только сейчас он заслужил место в международном составе.

Вместе с ним дебютирует за сборную Фести Эбоселе, проявивший себя в роли надёжного защитника «Дерби Каунти» — клуба, в котором работает легендарный Уэйн Руни. После небольшого перерыва вернулся Майкл Обафеми, который провёл в прошлом сезоне за «Суонси» 32 матча и забил 12 мячей. Неплохая статистика.

С вероятностью в 99% место в воротах займёт Гэвин Базуну. 20-летний голкипер всех впечатлил своей игрой во время квалификации на ЧМ-2022. Сам Роналду не смог забить ему с пенальти! Все вызванные на Лигу наций футболисты «зелёной армии» выступают в английских лигах и часто пересекаются друг с другом. Проблем со взаимопониманием у них возникнуть не должно.

Пять из шести предыдущих международных матчей с участием «парней в зелёном» заканчивались без пропущенных голов. Грамотные действия вратаря и защитников помогают сборной сохранять бдительность. Да, старания ирландцев пробиться на чемпионат мира – 2022 закончились неудачей, но заключительная часть группового этапа получилась запоминающейся.

Подопечные Кенни выдали серию из пяти встреч без поражений, а болельщики ещё долго будут вспоминать нулевую мировую с португальцами и отбитый пенальти голкиперов, которому на тот момент было 19 лет. Такой мини-подвиг наверняка вселил уверенность в юного футболиста. Как видно, тренерский штаб не зря ему доверяет.

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В марте Ирландия провела два контрольных матча, стартовав с тяжелейшей игры с Бельгией. Место в воротах тогда занял Келлехер и пропустил дважды от соперника, занимающего вторую строчку рейтинга ФИФА. Без голов не остались сами «парни в зелёном», отметившись двумя мячами. Героем же противостояния стал Огбене, записавший на свой счёт гол и ассист. Нападающий также вошёл в список вызванных игроков.

Армения, в свою очередь, не может собрать полноценную атаку, которая и без того постоянно хромала. Теперь выбрать достойных будет непросто. Есть вероятность, что Капаррос попробует сменить схему и расположение футболистов. Всё ещё можно изменить. Вряд ли в Лиге наций текущего розыгрыша, но как минимум в ближайшем будущем.

Молодой, но такой талантливый вратарь Гэвин Базуну уже удивил легендарного португальца и всех его соотечественников своей великолепной игрой. Если в голове Стивена Кенни ничего не поменяется, то именно он станет основным голкипером. Парень без особого труда справляется с топовыми соперниками, а хромая атака Армении точно не вызовет проблем.

Хороши ирландцы и в сыгранности, ведь приезжают из английских лиг и чемпионатов. Спортсмены Армении собраны по разным странам, поэтому времени на то, чтобы найти взаимопонимание и поговорить, у них будет гораздо меньше. Сборные играли между собой два раза в истории и постоянно выигрывали «парни в зелёном», причём с одинаковой разницей — в один мяч.

Расклад сил точно указывает на гостей, которые превосходят хозяев по большому количеству показателей. Со звездой – Генрихом Мхитаряном — многое могло быть по-другому. Без него и ещё одного форварда – Лукаса Селараяна — атака вовсе выглядит беззубой. Надёжную оборону ирландцев пройти такой армянской сборной, на наш взгляд, будет невозможно.

В свою очередь, у Армении есть куча недочётов с защитой, голкипером и плотностью, поэтому, думается, нападающие зелёных не испытают проблем. В такой момент идеальным вариантом для ставки смотрится победа Ирландии всухую. Коэффициент букмекеры дают крайне достойный — 2.95. Стоит рискнуть.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Армения — Ирландия 4 июня 2022 года

Ирландцы зарядились в заключительных турах квалификации ЧМ-2022 и не сбавляют темп после этого. У них есть неплохие шансы побороться за первое место в группе Лиги наций, учитывая активность впереди и плотность обороны. Всё это неоднократно выручало «зелёную армию». Армения приложит максимум усилий, чтобы набрать очки, но команда кажется беспомощной перед ответственным матчем. Как минимум один тур армянам вспоминать не захочется, и это наверняка будет стартовая игра. В будущем могут набрать ход, но больших перспектив в игре с ирландцами у них явно нет.

Ставка: победа Ирландии всухую за коэффициент 2.95.

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