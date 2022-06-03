Италия — Германия. Ну, хуже уже не будет

Италия не попала на чемпионат мира в Катар, проиграла Финалиссиму и готовится к битве с серьёзными немцами.

4 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Италия – Германия. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.66, а успех сборной Германии оценивается в 2.76. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги наций Италия – Германия 4 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Италия – Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73, тогда как обратный вариант котируется в 2.06.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Италия – Германия (04.06.2022)

Италия недолго почивала на лаврах чемпионов Европы и витала в облаках своей неуязвимости. В течение одного года к итальянцам вслед за громким успехом подкрался громкий провал — они упустили путёвку на ЧМ-2022. Причём сделали это крайне обидно: владели преимуществом, но уступили Северной Македонии.

Подопечным Роберто Манчини пора исправляться и вновь доказывать свою состоятельность и право находиться в элите. Благо на очереди матч с крепкой сборной Германии, который пройдёт в Болонье на стадионе «Ренато Далл'Ара». Отличный шанс реабилитироваться перед фанатами хотя бы немного.

Сборная Италии в июне уже успела провести один матч, ту самую Финалиссиму, игру между чемпионами Европы и Южной Америки. Финал в Лондоне получился удручающим для «скуадры». Месси и компания были лучше во всём: контролировали ход матча и уже в первом тайме заработали солидное преимущество.

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Роберто Манчини попытался переломить ход встречи тремя заменами в перерыве, но ничего не вышло — итальянцы не смогли забить даже гол престижа. А нападающий Пауло Дибала уже в компенсированное время довёл счёт до разгромного. А ведь к текущей форме итальянцев и без того хватало вопросов.

После победы на Евро они провели теперь уже десять матчей, добыв в них всего три победы. Разгром скромной Литвы со счётом 5:0, победа над Турцией в товарищеском матче и матч за третье место в Лиге наций со сборной Бельгии, на который Роберто Мартинес просто плюнул и не выставил сильнейших состав. Как-то негусто для действующих чемпионов Европы.

В сборной Германии затягивается смена поколений: мелькают новые лица, появляются вынутые из нафталина старые. Ханси Флику предстоит из нескольких звёзд и кучи середнячков слепить боеспособный коллектив. Желательно уже к катарскому чемпионату мира, ведь на последних крупных международных турнирах сборная выступала крайне неубедительно.

Теперь от неё ждут прорыва. Лига наций – идеальный повод оценить реальный уровень этой сборной Германии. Группа немцам попалась серьёзная, кроме итальянцев тут ещё и англичане, которые не пустили подопечных Флика в четвертьфинал Евро, на секундочку. Да и крепких венгров обыграть не так уж просто.

Флик ещё пытается пробовать и наигрывать в сборной новых футболистов, но пора бы уже начать наигрывать схему и стартовый состав к ЧМ. По многим позициям к Германии есть вопросы, которые необходимо будет закрыть по ходу летних матчей Лиги наций. Можно было бы сказать, что обилие претендентов на место в основе – это приятная головная боль для Флика, но и она может создать достаточно неприятностей.

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У сборной Германии самая главная проблема – почти полное отсутствие матчей, по которым можно было бы оценить реальный уровень команды. В группе отбора немцы уверенно громили Лихтенштейн, Армению, Исландию и прочих. Досталось и сборной Северной Македонии, которая заняла второе место, а потом в плей-офф чудесным образом выбила Италию.

Был ещё товарищеский матч с Нидерландами, где Германия, играя близким к оптимальному составом, превосходила соперника, но не смогла удержать победный счёт. Вообще, если судить по последним результатам, то немцы смотрятся предпочтительнее соперника. По составу тоже выглядят сильнее, да и усталость от матча с Аргентиной явно не пойдёт на пользу итальянцам.

У Италии слишком мало побед над действительно серьёзными соперниками в последние годы, и в этом матче, похоже, победа их тоже не ждёт. Но и без боя в родных стенах наверняка не сдадутся. Италия забивала немцам в восьми из девяти последних личных встреч, ждём здесь того же. Проверим Х2 через обе забьют за уверенные 2.50.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Лиги наций Италия – Германия 4 июня 2022 года

Обе команды считаются грандами европейского футбола, но к ним сейчас накопилось немало вопросов как по игре, так и по результатам. К итальянцам этих вопросов несколько больше. Когда им пришлось доказывать, что успех на Евро был неслучайным, у подопечных Манчини случился провал за провалом. Немцы хоть и не настолько устрашающие, как раньше, но зато стабильны и не должны проигрывать такой сборной Италии даже в гостях. Другое дело, что у бундесманшафт есть проблемы в обороне, а Манчини явно пора прекращать эксперименты в атаке и выставлять оптимальный состав, который может проблемами немцев воспользоваться.

Ставка: Германия не проиграет и обе забьют за 2.50.

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