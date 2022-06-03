«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», 2-й матч. Андрей Василевский размялся, а Шестёркин не панацея

4 июня состоится второй матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.35, успех «Рейнджерс» оценён экспертами в 2.84.

Почему «Тампа» сравняет счёт в серии с «Рейнджерс».

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 4 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что 2-й матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Прогноз и анализ 2-го матча 1/2 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» (04.06.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход в финал Кубка Стэнли. 4 июня состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». Оппоненты померяются силами на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В первом матче «Рейнджерс» одержали разгромную победу над «Лайтнинг» (6:2). Противостояние получилось на удивление результативным. С работой не справились защитники и голкипер «молний» — Андрей Василевский. Пропустив шесть голов, вратарь повторил свой худший результат в соревновании. Ранее пропускал столько же лишь дважды — в 2018 и 2021 годах.

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Столь ужасный результат связан с простоем «Тампы». Одержав победы в первых четырёх матчах 1/4 финала плей-офф НХЛ над грозной «Флоридой», она получила много времени на отдых. Игроки не успели собраться и не показали на льду ничего путного. Восхищавший невероятными сейвами Василевский был сам на себя не похож.



Впрочем, один из лучших голкиперов современности выдал не самый худший матч. Вратарь совершил 28 сейвов. Бóльшую часть шайб пропустил из-за плохой игры сокомандников. Безусловно, в его действиях чувствовалась скованность. Нехватка мобильности и скорости принятия решений отразилась на количестве пропущенных шайб. Однако уровень Василевского определённо не упал.

Стоит заметить, что подопечные Джона Купера ещё ни разу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли не выдавали двух поражений подряд. В 1/8 финала их путь тоже начался с неудачи. В первом матче крупно и без шансов уступили «Торонто» (0:5). Зато во втором продемонстрировали характер и одержали победу — 5:3.



Три результативных действия на свой счёт записал в той игре Никита Кучеров (гол и два ассиста). Нападающий отлично провёл регулярку и мощно ворвался в плей-офф НХЛ. За 11 матчей набрал 15 очков (4+11). В матче с «Рейнджерс» имел отличную возможность вывести свою команду вперёд в первом периоде при счёте 1:1. Не попал в створ. Сумеет ли исправиться в грядущей встрече?

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«Нью-Йорк Рейнджерс» подходил к первому матчу с «Тампа-Бэй» в хорошем тонусе и заряженный на победу. На предыдущей стадии соревнования клуб расправился с «Каролиной». Главным творцом успеха стал Игорь Шестёркин. 26-летний российский голкипер продемонстрировал высший пилотаж.



Несмотря на три поражения в семи матчах, в вину вратарю за всю серию можно занести лишь одну шайбу — Нино Нидеррайтера в третьей встрече. На протяжении остальных 419 игровых минут номинант на «Харт Трофи» творил невероятное. В результате завершил серию с великолепным процентом отражённых бросков (94,9%, 222 сейва в семи матчах).



А ведь старт в плей-офф НХЛ у 26-летнего голкипера не задался. В 1/8 финала Кубка Стэнли его команда сполна натерпелась от «Питтсбурга». В роли злого гения выступил Сидни Кросби. Нападающий регулярно ставил защитников «синерубашечников» в неловкое положение. Если бы не травма бомбардира, мы бы, вероятно, наблюдали сейчас другой полуфинал.

Пожалуй, единственным козырем в рукаве «Рейнджерс» является Игорь Шестёркин. Потому хорошим вариантом для ставки выглядит ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 1.90. «Лайтнинг» тоже имеют в составе отличного голкипера, который на дистанции восхищал мастерством. Однако Джон Купер наверняка сделает выводы из неудачи и попробует сравнять счёт в серии.



Действующие обладатели Кубка Стэнли не раз доказывали, что имеют стальной хребет. Уверенные победы над сильной «Флоридой» говорят о многом. Коллективу достаточно вернуть прежнюю энергетику для достижения хорошего результата. Думается, можно рассмотреть до кучи и П2 за коэффициент 2.35.

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф НХЛ 4 июня 2022 года

На «Тампе» сказался длительный перерыв. Однако уверенные победы на предыдущих стадиях, а также богатый опыт выступлений в плей-офф НХЛ, наверняка помогут вернуться в победное русло. В игре «Рейнджерс» отчётливо наблюдается нестабильность. Если бы не травма Сидни Кросби, клуб мог покинуть турнир ещё на стадии 1/8 финала, уступив «Питтсбургу». Как показывает практика, стараний Игоря Шестёркина хватает далеко не всегда, хотя голкипера определённо есть за что похвалить. Гости всё же, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее.



Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90.



Ставка 2: победа «Тампа-Бэй» в основное время за коэффициент 2.35.

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