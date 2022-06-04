Уэльс — Украина. Жёлто-синие едут в Катар? С таким настроем возможно всё!

5 июня состоится финальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 Уэльс — Украина. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на успех валлийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85, а победа сборной Украины оценена в 2.80. Заключить пари на ничью можно за 3.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Уэльс — Украина 5 июня 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние Уэльс — Украина не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.58. Если сумеют отличиться обе сборные, сыграет коэффициент 2.01. Поставить на то, что как минимум одной из сборных не удастся забить, можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча плей-офф квалификации ЧМ-2022 Уэльс — Украина (5.06.2022)

Матч финала плей-офф пути А должен был состояться в конце марта, но по известным причинам был перенесён на начало июня. Сборная Уэльса в полуфинальном противостоянии плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2022 благодаря дублю Гарета Бэйла переиграла национальную команду Австрии со счётом 2:1 и вышла в финал.

Двухмесячное ожидание в процессе определения будущего соперника по финальной схватке плей-офф «драконы» провели без особой пользы. На этом отрезке сыграли лишь два матча. Разошлись миром со сборной Чехии в товарищеском спарринге (1:1) и потерпели поражение от польской сборной в первом матче нового розыгрыша Лиги наций (1:2).

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Игровой стиль валлийцев формировался под началом Райана Гиггза. Во многом благодаря ему сборная квалифицировалась на Евро-2020. Но на самом турнире команда выступала под руководством Роберта Пейджа, временно возглавившего сборную. Как мы помним, Гиггз вляпался в скандал с обвинениями в избиении двух женщин. Пейдж со временем внёс свои коррективы в тактические схемы, перестроив игру под расстановки 4-1-4-1 и 3-5-2.



На групповом этапе отборочного цикла сборная Уэльса не стремилась к игре первым номером, контролируя мяч в среднем 47,9% игрового времени. Игра впереди во многом завязывалась на контратаках, футболисты выполняли по 13,3 перехвата за матч. От Аарона Рэмси и Гарета Бэйла чаще всего шло развитие атак, которые завершались в среднем 13,1 удара по воротам (из них 4,6 — в створ).

Лишь в одной встрече отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре «драконы» не сумели забить. Роберт Пейдж поберёг силы ключевых игроков стартовой обоймы для решающего матча плей-офф. Только Бенджамин Кабанго не сможет помочь своим соотечественникам. Остальные лидеры готовы сделать последний шаг для получения путёвки.

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Сборная Украины после перформанса на Евро-2020 под началом Андрея Шевченко, на котором жёлто-синие пробились в четвертьфинал, вскоре осталась без рулевого. В середине августа 2021 года Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Уже под его руководством доигрывались матчи квалификаций чемпионата мира.



Украина не без доли везения пробилась в плей-офф квалификации, выиграв лишь в двух встречах при шести мировых. Команда активно играла впереди, завершая атаки в среднем 15,3 ударами по воротам (из которых 4,9 — в цель). Подводила реализация. Хотя забили украинцы 11 голов в восьми матчах, ни разу не покинув поле без гола.

В последнем матче группового этапа с Боснией и Герцеговиной Ярмоленко и компании нужно было добиваться исключительно победного результата и уповать на поражение финнов в противостоянии со сборной Франции. Всё прошло по этому сценарию, и жёлто-синие оказались в плей-офф квалификации.



Подготовка к матчам началась в мае со сборов в словенском городе Брдо, а продолжилась серией товарищеских матчей с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Эмполи» и «Риекой», которые носили, скорее, благотворительный статус. Тогда Александр Петраков мог рассчитывать лишь на игроков УПЛ, а звёздные легионеры присоединились к сборной лишь накануне матча с Шотландией.



С одной стороны, это позволило футболистам вернуться в игровой тонус, так как большая половина игроков стартовой обоймы не имела полноценной игровой практики почти полгода после ухода УПЛ на зимнюю паузу. С другой стороны, это ожидаемо сказалось на слаженности игровых связок и взаимопонимании футболистов.

Впрочем, как показал матч с Шотландией — жёлто-синие готовы к игре первым номером и яркому атакующему футболу, которого так не хватало в групповом этапе квалификаций. Александр Петраков предпочёл сыграть по схеме 4-1-4-1, перестроившись по ходу встречи на 4-1-3-2. Получилось весьма действенно.

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Сборная Украины перегружала левый фланг, где действует связка Виталий Миколенко — Александр Зинченко — Виктор Цыганков. Контролируя мяч 58,4% игрового времени, нанесла 15 ударов. Из них восемь в створ ворот, а три — голевые. Оборона же позволила шотландцам на их поле организовать лишь один гол.

Да, сборная Украины на групповом этапе квалификации выступала слабее валлийской сборной, но у жёлто-синих объективно была более конкурентная группа. Кроме того, Александр Петраков оказался в условиях форсированной подготовки к матчам плей-офф. Да и об околофутбольном фоне тоже забывать не стоит.



Большая половина игроков стартовой обоймы не имела полноценной игровой практики последние полгода, так что это может сказаться на игре в заключительное время. При этом матч пройдёт в столице Уэльса на «Кардифф Сити Стадиум», так что «драконы» явно находятся в более выгодном положении.



Футболисты сборной Украины проявили характер в схватке с шотландцами и определённо постараются принести новую радость болельщикам и рядовым гражданам страны. разумеется, выложившись на все 110%. По кадровому потенциалу сборная Украины не уступает валлийцам, а то и превосходит. Однако ждать надёжной игры в обороне при всех проблемах с формой мы бы не стали.

На наш взгляд, вполне можно проверить ставки на голы. На «обе забьют» дают интересный коэффициент 2.01, а классический «тотал больше 2.5 мяча» оценивается в 2.48. Скорее всего, матч по результативности будет похож на игру украинцев с шотландцами. А с характером у жёлто-синих, как видно, проблем не было, могут замахнуться и на выход в Катар.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Уэльс — Украина 5 июня 2022 года

Украинцы показали характер и яркую атакующую игру в матче с Шотландией. Уэльс, конечно, обладает крепким составом, лидеры на месте и в порядке. Да и таких проблем с игровым тонусом быть не должно. Однако жёлто-синие готовы играть с позиции силы и идти вперёд ради болельщиков. Судя по всему, нас ожидает результативная встреча.



Ставка 1: обе забьют за 2.01.



Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 2.48.

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