Уэльс — Украина: судьба путёвки на ЧМ-2022 решится после перерыва

5 июня в Кардиффе сборные Уэльса и Украины разыграют последнюю путёвку на ЧМ-2022 от Европы. Начало матча на стадионе «Кардифф Сити» — в 19:00 мск. Кому достанется билет в Катар?

Виталий Кличко высказался о победе Украины над Шотландией.

Букмекерские конторы в своих прогнозах считают шансы практически равными. Поставить на то, что в основное время победит сборная Уэльса, можно с коэффициентом 2.75. Шансы Украины аналитики оценили коэффициентом 2.85, а ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.10.

Поставить на то, что путёвку на ЧМ-2022 в Катар завоюет Уэльс, можно за 1.92. На Украину можно сделать ставку за 1.94.

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Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 1.54, а на ТБ 2.5 гола дают 2.50. Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.15, а обратный исход идёт за 1.70.

Хватит ли сил Украине?

Сборная Украины выдала довольно впечатляющий матч с Шотландией. 3:1 – и никаких вопросов к команде Александра Петракова быть не может. Пропущенный гол – скорее нелепость, после него команда не дрогнула и очень остро контратаковала, закономерно забив третий мяч. Нет вопросов и к физической готовности команды: 90 минут удалось выдержать. В общем, можно смотреть на финал стыковых матчей с оптимизмом.

Но есть и много но. Если в мастерстве украинцев сомнений нет, по совокупности оно точно не ниже, чем у соперника, то в плане физической готовности сомнений больше. Из-за известных событий бóльшая часть состава осталась без игровой практики с зимы. Легионеры подошли к финишу сезона с разным уровнем готовности. Сбора и контрольных матчей для полноценного тонуса всё-таки недостаточно. Да, с Шотландией победили во многом на эмоциях, но хватит ли их на второй матч?

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Паузы в четыре дня для полноценного восстановления Украине может и не хватить. А тут ещё и явное преимущество в свежести у соперника. Всё дело в том, что Уэльс обеспечил себе путёвку в финал стыковых матчей ещё в марте. Тогда валлийцы победили Австрию. 1 июня же команда Роберта Пейджа провела матч Лиги наций с Польшей. И явно пожертвовала им. Лидеры команды – Гарет Бэйл, Аарон Рэмси, Джо Аллен и Бен Дэвис — эту игру пропустили, готовясь к стыкам. Без них валлийцы уступили Польше 1:2, но смотрелись очень достойно. Единственный минус: Уэльсу пришлось добираться из Вроцлава, в то время как украинцы ехали в Кардифф из Глазго. Небольшое, но всё-таки преимущество.

Пожалуй, главной ставкой на этот матч должен стать выбор «2-й тайм результативнее 1-го». Вряд ли соперники станут рисковать в первом игровом отрезке. А вот после перерыва, на фоне усталости пойдут моменты. Особенно непросто придётся здесь украинцам. Поставить на такое развитие событий можно за 2.13.

Гарет Бэйл. Присутствие этого футболиста в составе Уэльса придаёт команде сил. Да, Бэйл может валять дурака в «Реале» (который он, кстати, наконец, покинул), но в матчах за сборную Гарет всегда выкладывается на 110%. Он настоящий лидер команды, легенда валлийского футбола, который забивает в самых важных матчах. Предстоящий как раз из этой категории. Поставить на гол Бэйла можно с коэффициентом 2.80.

За 2.95 можно сделать ставку на пенальти, а за 4.20 – на удаление. С появлением VAR пенальти стали назначать чаще, так что можно смело проверять эту ставку. Что до удаления, то в конце матча вполне возможны потасовки, нервы будут зашкаливать, а напряжение будет висеть в воздухе.

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