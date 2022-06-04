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Италия — Германия прогноз на матч Лиги наций 4 июня 2022 года, смотреть бесплатно онлайн, прямой эфир, какой канал

Италия — Германия. Прогноз: Ханси Флик покинул «Баварию» не для того, чтобы жалеть Манчини
Михаил Коробов
Италия — Германия: ставки на матч Лиги наций 4.06
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Итальянцы угодили в чёрную полосу и лишены подспорья лучшего бомбардира. Немцы добавят боли.

4 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Италия — Германия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех немцев оценён экспертами в 2.53. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Германия 4 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Италия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги наций Италия — Германия (04.06.2022)

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 1-й тур
04 июня 2022, суббота. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Германия

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, зато стартует Лига наций. На 4 июня запланировано шесть встреч первого тура. В одной из них на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье померяются силами Италия и Германия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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После поражения от Испании (1:2) в матче 1/2 финала прошлогоднего розыгрыша Лиги наций итальянцы угодили в чёрную полосу. Сначала им не удалось добыть путёвку на грядущий мундиаль в Катаре — уступили Северной Македонии (0:1) в полуфинале квалификации ЧМ-2022. Затем последовало разгромное поражение в Финалиссиме от Аргентины (0:3).

От одержавшей победу на Евро-2020 сборной Италии не осталось и следа. Состав с тех пор не сильно изменился, даже главный тренер — Роберто Манчини — по-прежнему у руля. Тем не менее результаты и качество выступлений заметно ухудшились. Боевой дух и мотивация куда-то исчезли.

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Усугубляет и без того плачевное состояние «лазурной команды» отсутствие лучшего бомбардира Серии А — Чиро Иммобиле. Нападающий получил травму в матче 36-го тура чемпионата Италии. По некоторой информации, пропустит четыре встречи текущего розыгрыша Лиги наций, включая грядущий матч.

Италия — Германия. Ну, хуже уже не будет Италия — Германия. Ну, хуже уже не будет

Потому сборная Германии находится в более выигрышном положении. После назначения Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера дела пошли на лад. В последних семи встречах квалификации ЧМ-2022 сборная одержала победы, порадовав результативностью. Вследствие этого добыла прямую путёвку в Катар.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Флик долгое время являлся ассистентом Йоахима Лёва в национальной команде и принял непосредственное участие в победе на ЧМ 2014 года. С тех пор наставник активно прогрессировал и сумел достичь колоссальных успехов с мюнхенской «Баварией».

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Особенно ярко бывшие подопечные выступили в Лиге чемпионов сезона-2019/2020. Во всех 11 встречах соревнования, учитывая финал с «ПСЖ», одержали победы. Впрочем, в памяти многих болельщиков гораздо отчётливее отложилось не решающее противостояние с парижанами, а матч 1/4 финала с «Барселоной». Мюнхенцы деклассировали каталонцев, выиграв 8:2.

В сборной Германии Ханс-Дитер Флик навязывает идентично высокий уровень игры футболистам. Тренер уделяет большое внимание развитию молодых игроков, но также сконцентрирован на достижении наилучших результатов и конечных целей. Думаем, в предстоящем противостоянии его подопечные одержат победу.

Проверим П2. Коэффициент — 2.53. Без Чиро Иммобиле итальянцы без шансов уступили в Финалиссиме сборной Аргентины. Замещавшие результативного форварда Андреа Белотти и Джанлука Скамакка ничем не сумели озадачить крепкую оборонительную линию соперника.

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Чётко структурированному футболу Ханси Флика тем более вряд ли сумеют что-либо противопоставить. Немцы выглядят предпочтительнее. Новый главный тренер прекрасно знает некоторых игроков. Тратить время на поиск подхода не нужно, можно сразу готовиться к грядущему мундиалю. Победа над чемпионами Европы — отличный шаг.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Италия — Германия 4 июня 2022 года

Сборная Италии утратила чемпионский дух после поражения от Испании. Неудачи шагают за ней по пятам, не давая вернуться в прежнее русло. Пребывание Иммобиле в лазарете усугубляет положение. Кажется, в этом турнире итальянцам в этом году не преуспеть. А вот Германии, которая смело шагает к прогрессу под руководством Ханса-Дитера Флика, это вполне по силам. Успехи наставника на клубном уровне, а также результаты семи встреч квалификации ЧМ-2022 говорят о многом. Предположим, что гости окажутся сильнее.

Ставка: победа Германии за коэффициент 2.53.

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Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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