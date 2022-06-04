Италия — Германия, Венгрия — Англия и другие события. Что смотреть 4 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато начинаются матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 4 июня.
Мбаппе получил травму во втором матче после продления контракта с «ПСЖ».
На что ставить в футболе 4 июня
Лига наций продолжается. Центральный матч дня – встреча Италии и Германии. Для итальянцев 2022 год – настоящий кошмар. Непопадание на ЧМ-2022, а затем безнадёжное поражение от Аргентины в Финалиссиме. Посмотрим, удастся ли Роберто Манчини нащупать дно и оттолкнуться от него.
Германия – очень серьёзный соперник, Ханс-Дитер Флик настроен побороться в Катаре за чемпионство. А пока пошуметь в Лиге наций. В другом матче дня Венгрия примет Англию.
В группе B Армения сразится с Ирландией, Финляндия – с Боснией, а Черногория – с Румынией. В дивизионе С Литва дома сыграет с Люксембургом, а Турция – с Фарерами.
На что ставить в хоккее 4 июня
В НХЛ третий матч серии «Колорадо» и «Эдмонтона». «Лавины» дома выиграли два матча и с уверенностью смотрят вперёд.
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: перейду в «Рубин», если он вылетит из ФНЛ.
Ну а «Эдмонтону» на своём льду однозначно нужно побеждать, с 0-3 серию вытянуть будет почти невозможно.
На что ещё ставить 4 июня
На «Ролан Гаррос» женский финал. Ига Свёнтек – его фаворит. У польской теннисистки 34 победы подряд, это восьмая победная серия в истории женского тенниса. Кроме того, победа на «Ролан Гаррос» может стать для Свёнтек шестым подряд титулом в этом сезоне. Прервать эту череду выигрышей постарается Кори Гауфф.
На крупном травяном турнире в Штутгарте Аслан Карацев попробует пройти квалификацию. Его первый соперник – Доминик Штрикер из Швейцарии.
Журналист Маршалл предрёк Малкину понижение зарплаты в 2,5 раза в «Питтсбурге».
В «Зените» прокомментировали слухи об интересе к вратарю «Алании».
Сборная Франции впервые с 2018 года проиграла в основное время.
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