Италия — Германия, Венгрия — Англия и другие события. Что смотреть 4 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато начинаются матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 4 июня.

Мбаппе получил травму во втором матче после продления контракта с «ПСЖ».

На что ставить в футболе 4 июня

Лига наций продолжается. Центральный матч дня – встреча Италии и Германии. Для итальянцев 2022 год – настоящий кошмар. Непопадание на ЧМ-2022, а затем безнадёжное поражение от Аргентины в Финалиссиме. Посмотрим, удастся ли Роберто Манчини нащупать дно и оттолкнуться от него.

Германия – очень серьёзный соперник, Ханс-Дитер Флик настроен побороться в Катаре за чемпионство. А пока пошуметь в Лиге наций. В другом матче дня Венгрия примет Англию.



В группе B Армения сразится с Ирландией, Финляндия – с Боснией, а Черногория – с Румынией. В дивизионе С Литва дома сыграет с Люксембургом, а Турция – с Фарерами.

На что ставить в хоккее 4 июня

В НХЛ третий матч серии «Колорадо» и «Эдмонтона». «Лавины» дома выиграли два матча и с уверенностью смотрят вперёд.

Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов: перейду в «Рубин», если он вылетит из ФНЛ.

Ну а «Эдмонтону» на своём льду однозначно нужно побеждать, с 0-3 серию вытянуть будет почти невозможно.

На что ещё ставить 4 июня

На «Ролан Гаррос» женский финал. Ига Свёнтек – его фаворит. У польской теннисистки 34 победы подряд, это восьмая победная серия в истории женского тенниса. Кроме того, победа на «Ролан Гаррос» может стать для Свёнтек шестым подряд титулом в этом сезоне. Прервать эту череду выигрышей постарается Кори Гауфф.



На крупном травяном турнире в Штутгарте Аслан Карацев попробует пройти квалификацию. Его первый соперник – Доминик Штрикер из Швейцарии.

Журналист Маршалл предрёк Малкину понижение зарплаты в 2,5 раза в «Питтсбурге».

В «Зените» прокомментировали слухи об интересе к вратарю «Алании».

Сборная Франции впервые с 2018 года проиграла в основное время.