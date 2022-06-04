«Эдмонтон» — «Колорадо», 3-й матч. Маккиннон и Ничушкин приблизят вылет Коннора Макдэвида

5 июня состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.26, успех «Ойлерз» доступен в букмекерских конторах за 2.79.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» 5 июня 2022 года

Букмекеры считают, что третий матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Колорадо» 5 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.35, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.98. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.95.

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На 5 июня в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи финалов конференций. Особое внимание мы бы уделили третьему матчу серии между «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Он пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. На данный момент счёт 2-0 в пользу «Колорадо», но Коннор Макдэвид не унывает, ведь ещё есть шансы вернуть игру.

Второй матч противостояния прошёл успешно лишь для «лавин». Они выиграли со счётом 4:0, не дав шанса сопернику отличиться. Хотя открыли счёт лишь на 24-й минуте, отличился Арттури Лехконен. Спустя 15 секунд забросил Джош Мэнсон, упрочив преимущество хозяев. Чуть меньше чем через две минуты Микко Рантанен отправил третью шайбу в ворота. Это был разгром во всех смыслах.

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Четвёртую шайбу Натан Маккиннон забросил в третьем периоде уже под занавес встречи, тем самым поставив жирную точку. При этом у гостей том матче было огромное количество удалений. Удалились восемь раз, а это 16 минут в штрафном боксе! Многовато. С другой стороны, лишь раз хозяева использовали численный перевес.



Главным героем матча, конечно, стоит назвать голкипера Павла Францоуза, который отстоял на ноль. Пока у Дарси Кемпера травма, чех будет первым номером. И пока «Эдмонтон» не сумел навязать свой хоккей, как в целом и ожидалось. «Колорадо» — это не «Калгари». Клуб из Денвера крайне силён, состав подобран боевой. Да и мотивации взять Кубок Стэнли набралось за 20 лет и после многих попыток прилично.

Хотя теперь серия едет в Эдмонтон. Смена локации на домашнюю морально поможет «Ойлерз», но появятся ли у них рычаги давления? В последнем матче команда отыграла не лучшим образом. Наверняка постараются исправиться за это дома. Хотя снова только подтверждается тезис, что без хорошего голкипера в плей-офф делать нечего. Майкл Смит пропустил уже 12 шайб за две встречи.



В тоже время у «Эдмонтона» есть две звезды, которые весьма неплохо себя показывают в плей-офф. Только вот в одиночку вытащить команду сложно, тем более с соперником, по классу совершенно не уступающим и даже где-то превосходящим. Даже Коннор Макдэвид после матча сказал, что у «Колорадо» отличные защитники. И что они должны их раскусить.

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Капитан «нефтяников» прав, вопросов никаких. Кроме как – получится ли. Даже с учётом игр в Эдмонтоне статистика хозяев не впечатляет. За последние пять встреч лишь три победы, одна из которых — за пределами основного времени. Негусто. Хотя забивали команды исправно, лишь раз тотал был ниже четырёх шайб. Вполне команды могут продолжить тенденцию.



Хотя вряд ли стоит ждать счёта 8:6, как в первой игре. Силы команды сберегут. Даже во второй не смогли забросить больше четырёх раз. Но в Эдмонтоне может всё поменяться идеологически: хозяева побегут отыгрывать разрыв в серии, так что вполне может получится голевой матч. Однако мы бы проверили ставку на ИТБ2 3.5 шайбы за 1.89. Коэффициент приемлемый.



Во-первых, «Колорадо» пока меньше не забрасывал в этой серии. Думается, меньше не станет. Во-вторых, «Ойлерз» наверняка откроют тылы и снова сыграют открыто. Это, разумеется, на руку грозной атаке гостей во главе с Натаном Маккинноном. Конечно, даже букмекеры ставят предпочтение на гостей в третьем матче. На выезде «лавины» пока идут без поражений в основное время в пяти играх. Так что и мы проверим их победу с форой (0) за 1.81.

Конечно, у хозяев даже с учётом не лучшего второго матча мотивации и прыти не отнять, забивать есть кому и характер при них. В первой игре они это доказали. Плюс дома родные стены помогают, болельщики будут гнать команду вперёд. Думается, без борьбы здесь не обойдётся. Однако пока непонятно, за счёт чего такой нестабильный «Эдмонтон» может выиграть у одной из лучших команд НХЛ прямо сейчас. На наш взгляд, предпочтительнее смотрятся гости.

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«Колорадо» дома отыграл отлично, во втором матче вообще не оставил шанса сопернику. Теперь же серия едет в Эдмонтон, где у хозяев такое себе преимущество. Зато есть две звезды в составе и мотивация сократить отставание. Однако пока «лавины» идут уверенно, забивают много. Хотя ждём натиска от хозяев, но гости хороши, проверим их победу с нулевой форой и индивидуальный тотал больше.



Ставка 1: победа «Колорадо» с форой (0) за 1.81.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 шайбы за 1.89.

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