Украинцы в битве за путёвку на ЧМ-2022, мужской финал «Ролан Гаррос»: что смотреть 5 июня

Лето набирает обороты. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол ушёл в отпуск, на международной арене гремит Лига наций. В плей-офф НХЛ добрались до финалов конференций, а «Ролан Гаррос» подошёл к концу. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 5 июня.

Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.

На что ставить в футболе 5 июня

Плей-офф квалификации ЧМ-2022 завершится сегодня матчем сборных Уэльса и Украины, который пройдёт в Кардиффе и начнётся в 19:00 мск. Соперники разыграют путёвку на мундиаль в Катаре.

Валлийцы ещё в марте разобрались с австрийцами в полуфинале, а украинцы накануне обыграли Шотландию. Поддержка у жёлто-синих внушительная.

Кроме того, на международной арене гремит новый сезон Лиги наций. Сегодня состоятся сразу девять встреч 2-го тура. Отдельного внимания заслуживают матчи Чехия — Испания и Португалия — Швейцария. Они стартуют в одно время — 21:45 мск. Ранее испанцы и португальцы сыграли друг с другом вничью, а чехи обыграли швейцарцев.

На что ставить в хоккее 5 июня

Плей-офф Национальной хоккейной лиги стремительно мчится к своей развязке. Участников осталось всего четверо, и они уже провели по две-три игры. Сегодня состоится третья встреча серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Стартовое вбрасывание запланировано на 22:00 мск. Относительно удобное время, можно посмотреть.

Серия перемещается в Тампу. Пожалуй, это самое отрадное для «Лайтнинг». Действующие обладатели Кубка Стэнли проиграли в первом матче в Нью-Йорке со счётом 2:6, а во втором — со счётом 2:3. Теперь успупают в противостоянии 0-2. Учитывая, что «Рейнджерс» поймали кураж, а серия длится до четырёх побед, прогнозы не самые радужные. Тем интереснее!

На что ставить в теннисе 5 июня

Женский финал Открытого чемпионата во Франции уже отшумел, настала очередь мужчин определить победителя «Ролан Гаррос». До решающего матча соревнования добрались Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Их противостояние состоится сегодня на корте имени Филиппа Шатрие. Начало — не ранее 16:00 мск. Явным фаворитом является Надаль.



Испанец обладает колоссальным опытом по сравнению с 23-летним Руудом. Однако дело тут ещё в том, что полуфинальную игру с Александром Зверевым испанец закончил досрочно, соперники не доиграли даже второй сет. В то время как норвежец провёл четыре партии с Марином Чиличем. Рафа должен быть даже посвежее.

На что ещё ставить 5 июня

Финал баскетбольной Единой лиги ВТБ порядочно затянулся. Московский ЦСКА вёл в серии со счётом 3-1, но петербургский «Зенит» вернулся и сравнял счёт. Сегодня в Москве на арене «Мегаспорт» пройдёт седьмая встреча оппонентов. Начало запланировано на 14:00 мск.

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