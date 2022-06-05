«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс», 3-й матч. Шестёркин — умница. Теперь очередь Василевского

5 июня состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.93, успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 3.32.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5 июня 2022 года

Букмекеры не считают, что третий матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 5 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.85. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.50.

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На 5 июня в Национальной хоккейной лиге были запланированы две встречи финалов конференций. Одна прошла ночью, так что особое внимание мы бы уделили другой. В третьем матче серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Он пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. На данный момент счёт 2-0 в пользу «Рейнджерс», но Джон Купер вряд ли паникует. И не из такого выбирался.

Второй матч в Нью-Йорке получился не столько голевым, сколько боевым. Завершился со счётом 3:2 в пользу «Рейнджерс». Команды с первых секунд ринулись в бой. Уже на третьей минуте Никита Кучеров из «Лайтнинг» открыл счёт. К'Андре Миллер из «рейнджеров» был не согласен и восстановил равновесие уже спустя три минуты. Артемий Панарин тоже имел шансы отличиться, но не сумел.

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Под занавес первого периода Каапо Какко вывел хозяев вперёд после затяжной атаки на ворота Андрея Василевского. К слову, надо отдать должное Игорю Шестёркину и Андрею Василевскому, этот матч был их дуэлью. Самой настоящей. Без спасений российских вратарей счёт мог быть куда больше. Игорь отразил 29 бросков в створ из 31, а Андрей — 25 из 28.



В последней двадцатиминутке сперва Мика Зибанеджад упрочил преимущество хозяев на старте. А уже под занавес матча, за две минуты и две секунды до конца встречи, Ник Пол из «Тампы» сократил отставание. Адам Фокс и Крис Крайдер отметились ассистентскими дублями. Хозяевам пришлось непросто, но Игорь Шестёркин был стеной. Не дал себя более огорчить.

В целом заслуженную победу добыли хозяева. Однако опять-таки без Шестёркина было бы куда сложнее. И не факт, что удалось бы дойти так далеко. Хороший голкипер в плей-офф на вес золота. Как раз Василевский и Шестёркин — тому доказательство. Обеим командам приходится придумывать и хитрить на пятаке друг у друга, чтобы забросить драгоценную шайбу. Конечно, для «молний» сейчас неприятно проигрывать 0-2 в серии, но дома будет проще.



Серия едет в Тампу, а родные стены, как известно, помогают. «Тампа» в этом плей-офф проиграла лишь раз дома, уступила крепкому «Торонто». Так что для Жерара Галлана это не самые хорошие вести. Джон Купер постарается вернуть серию в равновесие на своём льду. Хотя и статистика очных противостояний в этом сезоне за гостями: они не проигрывают пять битв кряду.

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Однако «Тампа» впервые с 2019 года проиграла два матча на выезде в плей-офф. Тогда вылетела от «Коламбуса» уже в первом раунде — 0-4. Любопытно, что в составе соперника в те времена играл Артемий Панарин. Не будет ли повторения истории? В то же время Джон Купер после второго поражения сохраняет спокойствие: сказал, что это не выбило его команду из плей-офф.



И это самое главное. Так что явно стоит ждать в третьей игре серии особой прыти от «Тампы». Правда, пока она смогла забросить лишь четыре шайбы Игорю Шестёркину. Скудно, но никто не говорил, что будет просто. А ведь «Рейнджерс» до начала серии считали андердогами, но всё сложилось как нельзя удачно для них. И это может их немного расслабить.



Мы бы в третьем матче не ждали решения в 60 минут. Всё-таки гости и хозяева уже восемь и семь матчей соответственно играли на пределе, старались закончить их в основное время. И это получалось. Плюс стараний «молний» в последней игре почти хватило, чтобы довести игру до овертайма. Думается, в третьей встрече стоит рассмотреть 1X + тотал больше 2.5 шайбы за 1.97.

Коэффициент хороший. Хозяевам позарез нужна победа, чтобы счёт в серии стал благоприятнее. При 0-3 даже дома будет не до смеха. Характера и опыта «Лайтнинг» не занимать, даже в такой ситуации будут грузить Игоря Шестёркина по полной и идти вперёд. На наш взгляд, Джону Куперу отступать больше некуда, а родные стены помогут привести команду к успеху.

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 3-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 5 июня 2022 года

«Рейнджерс» отлично сыграли на своём льду, но серия едет в Тампу, где хозяева проиграли лишь раз в этом плей-офф. Плюс команды в последней встрече могли перебраться и в овертайм. В третьей игре предпосылки к этому останутся, ведь проигрывать никто не захочет. Но дома «Тампу» будут поддерживать трибуны, отступать ей некуда. А гости после неожиданного успеха могут немного подсесть. Так что проверим комбинированную ставку в пользу хозяев.



Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.97.

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