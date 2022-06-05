Уэльс — Украина. Прогноз: Ярмоленко, Зинченко и Яремчук поедут на чемпионат мира

5 июня состоится финальный матч квалификации ЧМ-2022 Уэльс — Украина. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу валлийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.86. Успех украинцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.14.

Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Уэльс — Украина 5 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Уэльс — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча финала отбора чемпионата мира в Катаре Уэльс — Украина (05.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Настало время вернуться на международную арену. На 5 июня запланирован перенесённый финальный матч отбора на ЧМ-2022. На стадионе «Кардифф Сити» местный Уэльс померяется силами с Украиной. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

За восемь туров квалификации ЧМ-2022 валлийцы одержали только четыре победы — над Чехией (1:0), Беларусью (3:2 и 5:1) и Эстонией (1:0). Также сыграли вничью с эстонцами (0:0), чехами (2:2) и Бельгией (1:1). Поражение потерпели как раз от бельгийцев (1:3). Прямую путёвку в Катар раздобыть не получилось, но есть возможность побороться за неё в стыках.

Пеле написал открытое письмо Путину из-за ситуации на Украине.

В полуфинальном матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Уэльса одержала победу над Австрией (2:1). Оба гола забил Гарет Бэйл. Сейчас нападающий вряд ли выдаст столь же качественный матч. Большую часть сезона он провёл на скамейке запасных. Вследствие этого совсем недавно объявил об уходе из мадридского «Реала».



Главный тренер Уэльса — Роберт Пейдж — решил не рисковать, испытывая тонус 32-летнего нападающего. Тренер попробовал обойтись без лидера национальной команды в матче первого тура Лиги наций с Польшей. В результате его подопечные потерпели поражение — 1:2. Не хватило как результативности, так и надёжности в обороне.

А вот сборная Украины за восемь туров квалификации ЧМ-2022 не потерпела ни одного поражения при ничьих с Францией (два раза по 1:1), Финляндией (1:1), Казахстаном (1:1 и 2:2) и Боснией и Герцеговиной (1:1). Победы одержала над финнами (2:1) и боснийцами (2:0). Ничьих многовато, но это не помешало получить возможность побороться в стыковых матчах за путёвку в Катар.



В недавнем полуфинальном матче квалификации ЧМ-2022 украинцы одержали уверенную победу над крепкой Шотландией (3:1). На противостояние вышли очень заряженными, что повлекло получение жёлтых карточек. Однако в результате выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, в том числе в створ.

Голами отметились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артём Довбик. Наиболее интересен гол первого. 32-летний нападающий ловко избежав офсайда, забежал за спины защитников оппонента, получил мяч и изящно перебросил голкипера. Лидер сборной ужасно провёл сезон на клубном уровне за «Вест Хэм». Однако в национальной команде доказывает свою незаменимость.

Бывший игрок сборной Уэльса призвал не жалеть украинских футболистов.

Не без его стараний Украина добралась до 1/4 финала на Евро-2020, где потерпела разгромное поражение от Англии. На стадии 1/8 финала была обыграна крепкая Швеция (2:1 ДВ). Первый гол в том матче забил Александр Зинченко, как раз с передачи Ярмоленко. Судя по всему, с тех пор в игре украинцев изменилось немногое.

Смена главного тренера — теперь пост занимает Александр Петраков — не привнесла в коллектив раздор с несогласованностью. Напротив, громкие высказывания наставника подталкивают игроков доказывать свою состоятельность. Думается, можно даже проверить лобовую победу гостей в предстоящем матче за внушительный коэффициент 3.00.

Валлийцы, конечно, могут попробовать зацепиться за ничью и перевести игру в дополнительное время. Там у них будет больше шансов, поскольку у украинцев достаточно проблем с физикой из-за отсутствия должных сборов. Скоростных игроков для этого у валлийцев хватает.

Однако без лучшей формы Бэйла сделать это будет нелегко. А в какой форме пребывает бомбардир сейчас — остаётся загадкой. Других результативных нападающих с хорошей реализацией у команды попросту нет. Кажется, путёвка в Катар всё же достанется украинцам, которые проявляют завидный характер.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Уэльс — Украина 5 июня 2022 года

Сборная Уэльса по сути лишена подспорья лидера. Без него потерпела поражение от Польши. Гарет Бэйл наверняка пребывает в плохом тонусе и вряд ли сможет чем-то помочь своей национальной команде. Потому небольшим фаворитом грядущего матча, на наш взгляд, является Украина. Её лидер в полном порядке, несмотря на неудачный сезон в «Вест Хэме». Победа над Шотландией наверняка вдохновит коллектив на достижение очередного успеха. Заряда должно хватить. Думается, гости одержат верх.

Ставка: победа Украины за 3.00.

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Бэйл не будет извиняться перед Украиной в случае победы Уэльса.



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