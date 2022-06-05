Австрия — Дания. Победа над лучшей сборной мира — только разминка

6 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Австрия — Дания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех австрийцев оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Австрия — Дания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Австрия — Дания (06.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато стартовала Лига наций. На 6 июня вместо восьми запланированных состоятся семь встреч второго тура. В одной из них на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене померяются силами Австрия и Дания. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче первого тура группового этапа турнира сборная Австрии на выезде разгромила Хорватию (3:0). Если бы не качественная игра голкипера оппонента Ивицы Ивушича, счёт мог быть ещё более пугающим. Таким образом Ральф Рангник стал первым тренером за 20 лет, одержавшим сухую победу у руля национальной команды в дебютной игре.



Как мы помним, немецкий специалист возглавил австрийскую сборную в конце апреля текущего года. Назначение вызвало немало вопросов, ведь на клубном уровне наставнику преуспеть не удалось. Его «Манчестер Юнайтед» закончил сезон без трофеев и на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.



Впрочем, австрийцы и сами не могли похвастаться списком достижений. На грядущий розыгрыш мундиаля им квалифицироваться не удалось. За 10 матчей одержали только пять побед — дважды над Фарерскими островами (3:1 и 2:0) и Молдавией (2:0 и 4:1), а также Израилем (4:2). Кроме того, сыграли вничью с Шотландией (2:2). Поражения потерпели как раз от Дании (0:4 и 0:1), Израиля (2:5) и шотландцев (0:1).

А в полуфинальном матче квалификации ЧМ-2022 Австрия уступила Уэльсу (1:2). Сумеет ли Ральф Рангник стабилизировать сборную и улучшить её игру? На этот вопрос ответа пока нет. Немец обладает огромным опытом и является высококлассным наставником, но результаты с «Манчестер Юнайтед» вызывают сомнения.

Датчане, в свою очередь, в матче первого тура Лиги наций одержали волевую победу над Францией (2:1) — действующим чемпионом мира, лучшей сборной. Оба мяча забил вышедший на замену Андреас Корнелиус. После победы нападающий заявил, что его национальная команда может конкурировать с лучшими. На наш взгляд, он абсолютно прав.

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В течение последних нескольких лет Дания уверенно прогрессировала в качестве футбола. Вырос уровень первенства, многие талантливые игроки получили возможность присоединиться к топовым европейским клубам. Не последнюю роль в этих позитивных изменениях сыграл Каспер Юльманн.

Работая за границей, тренер досконально изучил футбольные школы сильнейших стран. Вернувшись на родину провёл плодоносные реформы. Вследствие этого сборная Дании стала уверенно чувствовать себя на международной арене. Сначала добралась до полуфинала Евро-2020, где обидно уступила Англии (1:2 ДВ).



Затем добыла прямую путёвку на грядущий розыгрыш мундиаля в Катаре. За 10 туров группового этапа датчане потерпели лишь одно поражение — от Шотландии (0:2). В остальных встречах одержали уверенные победы. Стоит заметить, что матч с шотландцами являлся заключительным туром и ничего не решал. Каспер Юльманн без зазрения совести позволил себе эксперименты.



Сейчас же «алая гвардия» пребывает в отличном духе и мотивирована на успех. Помимо победы над Францией, способствует подъёму настроя возвращение в строй Кристиана Эриксена. Хавбек провёл пока только один официальный матч за сборную, как раз с Францией. Результативными действиями не отметился, но участие в победе принял непосредственное.

Хорошим вариантом для ставки видится П2 за коэффициент 2.47. С одной стороны, австрийцы добыли очень хороший результат под руководством опытного Ральфа Рангника. С другой — их нестабильность не внушает доверия. Да и тренер с «Ман Юнайтед» не достиг желаемых высот. Ему наверняка потребуется время на адаптацию в новом коллективе. В успех пребывающих на подъёме датчан верится больше.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года

Сборная Дании здорово выступила на Евро-2020 и без видимых усилий добыла путёвку на грядущий мундиаль. Уровень футбола в стране заметно вырос. Австрийцы добыли победу в матче последнего тура Лиги наций, но на дистанции успехи неудовлетворительны. Персона Ральфа Рангника на мостике главного тренера пока тоже не вызывает доверия, учитывая опыт с «МЮ». Последние две очные встречи оппонентов ознаменовались победами Дании. В этот раз всё ведёт к идентичному исходу.



Ставка: победа Дании за коэффициент 2.45.

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