Словакия — Казахстан. Адиев и Аймбетов позарятся на сенсацию

6 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Словакия – Казахстан. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу словаков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. На победу сборной Казахстана принимают ставки за 11.50. Поставить на ничью можно за 5.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Словакия — Казахстан 6 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.92, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.97. На гол хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1.08, тогда как гол казахстанцев оценивается в 2.34. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.59.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Словакия — Казахстан (06.06.2022)

Национальная команда Словакии выбыла из Лиги В в минувшем розыгрыше Лиги наций. В квартете с Чехией, Шотландией и Израилем записала в актив всего четыре балла и заняла последнюю строчку турнирной таблицы. Верх взяли над сборной Шотландии (1:0) и завершили ничейным исходом выездную встречу с Израилем (1:1).

Наставник команды Штефан Таркович в большинстве матчей использовал контратакующую тактическую схему. В защите действовали опытные игроки, но под давлением соперника они регулярно допускали грубые ошибки. Отсюда результат. За шесть встреч словаки пропустили 10 мячей.



К разочарованию поклонников сборной Словакии, проблемы в защите не удалось решить и в отборочном цикле к мировому первенству в Катаре. По этой причине словаки довольно рано выбыли из числа претендентов на выход из группы. В последних турах тренерский штаб активно приглашал на сборы молодых игроков, плавно проводя смену поколений.

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Итоги грамотной селекционной работы тренерского штаба Тарковича стали хорошо видны уже в первом туре Лиги наций. Словаки обыграли национальную команду Беларуси с минимальным перевесом. Единственный мяч в игре записал на свой счёт молодой хавбек Томаш Суслов.

«Словацкие соколы» имели подавляющее преимущество во владении мячом (65 на 35) и нанесли по воротам голкипера Павла Павлюченко 13 ударов. Станислав Лоботка и Юрай Куцка активно работали в прессинге и стали главными факторами успеха сборной Словакии.

Национальная команда Казахстана решила удивить футбольный мир калейдоскопом тренерских перестановок. Непосредственно перед стартом гостей в Лиге наций бразды правления над сборной принял Магомед Адиев. Российский специалист сменил на посту Андрея Карповича, чья отставка стала неожиданностью.



Тренер выполнил поставленную перед ним задачу и сохранил для Казахстана место в Лиге С. Для этого «ястребам» пришлось в марте провести стыковые матчи с Молдавией. Исход противостояния из двух встреч решился в серии пенальти, которую выиграли подопечные Карповича.

В минувшем розыгрыше Лиги наций соперниками ястребов были Беларусь, Литва и Албания. Даже в такой вполне проходной группе гости набрали всего четыре очка и заняли последнее место. Совершенно не клеилась игра в атаке, что и стало причиной неудачного результата. Пять забитых мячей за шесть встреч позволили записать в актив только одну победу.

В отборочном турнире на чемпионат мира – 2022 у сборной Казахстана изначально были минимальные шансы на успех. В группе с Францией, Украиной и Финляндией казахстанцы смирились со статусом аутсайдера и поставщика очков для фаворитов. Им не удалось одержать ни одной победы за восемь игр.



В ходе квалификации Казахстан установил печальный рекорд, проиграв на выезде национальной команде Франции со счётом 0:8. Чемпионы мира продемонстрировали подавляющее преимущество в классе, разорвав на части наскоро слепленную оборону оппонента. Разгром стал решающим аргументом в пользу отставки главного тренера сборной Казахстана Байсуфинова.



Дебют Магомеда Адиева в роли наставника получился удачным. Его подопечные одолели на домашней арене Азербайджан со счётом 2:0. Привычно действовали на контратаках, отдав мяч сопернику. Исход матча решил ударный отрезок в начале второго тайма.



В течение семи минут нападающий Абат Аймбетов дважды наказал соперника за ошибки в обороне. Таким образом, сборная Казахстана отправилась в Трнаву в непривычном для себя статусе лидера группы. Впрочем, есть немалая доля вероятности, что это ненадолго.



В тактической схеме Магомеда Адиева важную роль играют центральный защитник Нуралы Алип и атакующий хавбек ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Алип является лидером обороны, успешно руководил партнёрами в игре с Азербайджаном. Строго говоря, Нуралы заметно прибавил после перехода в питерский «Зенит». Зайнутдинов не сыграл из-за травмы.

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Сборная Словакии на своём поле наверняка постарается захватить инициативу и действовать первым номером. В составе есть мастера комбинационной игры, которые с первых минут встречи будут нагнетать давление на ворота гостей. Подопечные Адиева привычно будут действовать на контратаках, стараясь подловить оборону словаков на ошибке.



При этом соперники вряд ли будут рисковать, поскольку на кону первое место в группе. Поэтому игра пройдёт с минимальным количеством опасных моментов. Перспективно смотрится ставка «тотал меньше 2.5 мяча», на которую предлагают достаточно выгодный коэффициент 1.92. Стоит подумать.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Словакия — Казахстан 6 июня 2022 года

Словакия и Казахстан уже заработали по три очка, поэтому победитель встречи единолично возглавит турнирную таблицу. Состав группы достаточно ровный. Победа в очной встрече станет хорошим плацдармом для борьбы за выход в Лигу В. Сборная Казахстана редко балует зрителей большим количеством забитых мячей. В шести из последних девяти игр с участием «ястребов» забито меньше трёх голов. Упала результативность и в матчах сборной Словакии. В последних трёх встречах не больше двух голов. Ждём продолжения «низового» тренда.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

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