Уэльс – Нидерланды. Победа над Украиной слишком сладкая, чтобы быстро забыть о ней

8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Уэльс – Нидерланды. Начало матча в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех сборной Уэльса оценивается в 5.55. На ничью принимаются ставки за 3.92.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Уэльс – Нидерланды 8 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Лиги наций Уэльс – Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.82. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 2.06, на обратный исход — за 1.73. Наиболее вероятным букмекеры видят точный счёт 0:1, пари на него оценены в 6.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Уэльс – Нидерланды (08.06.2022)

Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе, начало матча запланировано на 21:45 мск. Именно здесь 5 июня сборная Уэльса обыграла Украину (1:0) и во второй раз в своей истории отобралась на чемпионат мира. Между двумя мундиалями у валлийцев получилось рекордное окно в 64 года, так что для сборной это настоящий праздник, на фоне которого Лига наций логично отошла на второй план.

Из-за перенесённого матча отбора ЧМ-2022 график Уэльса в июне получился сложнее, чем у соперников. Роберт Пейдж ради основной цели пожертвовал первым матчем Лиги наций с Польшей, выставив неосновной состав. Из тех, кто выходил против Польши, в матче с Украиной своё место в основе сохранили только Киффер Мур и Дэниел Джеймс. Серьёзная ротация.

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Впрочем, резервисты проявили себя достойно. Выделить кого-то одного не получится, вся команда сыграла на хорошем уровне, но класс поляков сделал своё дело. Учитывая результат следующей игры, вряд ли в Уэльсе кто-то жалел о том поражении. Основная цель достигнута, получилось посмотреть ближайший резерв, теперь можно начинать готовиться к поездке в Катар.

В матче с Нидерландами тоже, скорее всего, не обойдётся без ротации, игра с Украиной забрала много сил и эмоционально вымотала игроков. Может получить очередной шанс Рабби Матондо, который в матче с Польшей отдал результативную передачу. Мало времени получил Сорба Томас, его появление в основе будет оправданным. Тоже самое можно сказать о Бреннане Джонсоне, он главный молодой талант сборной.

Сборная Уэльса в родных стенах — это очень непростой соперник. Последней командой, которая побеждала Уэльс на его поле, была сборная Дании. Случилось это ещё в 2018 году. Например, та же Бельгия в конце прошлого года здесь довольствовалась лишь ничьей, но и играла, правда, резервным составом. Валлийцы в большинстве матчей не блещут результативностью, но берут своё за счёт надёжной и грамотной игры в обороне.

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Матч с Бельгией сборная Нидерландов провела так, что в символическую сборную 1-го тура попали сразу шесть футболистов. Бельгийцы в последних 25 матчах проиграли лишь четыре раза, и всегда — с минимальным счётом. А тут нидерландцы деклассировали соперника, несмотря на то что бельгийцы уже давно котируются выше оранжевых.

Дубль Мемфиса Депая позволил ему догнать Патрика Клюйверта и выйти на третье место по голам за сборную. Бергвейну не хватает игровой практики в «Тоттенхэме», но в трёх последних матчах за сборную он уже забил столько же, сколько за сезон в клубе. Думфрис и Блинд делают убойными фланги своей сборной.

Гостевая победа над главным конкурентом в группе – это серьёзный шаг к первой строчке. Хотя, откровенно говоря, Нидерландам повезло с жеребьёвкой. Роберто Мартинес и его Бельгия к Лиге наций относятся прохладно, а Польша и Уэльс не выглядят реальными конкурентами.

Если «оранжевые» и дальше продолжат играть в том же ключе, то сборная Уэльса при всех её козырях не сможет остановить Нидерланды. Будь команды в равных условиях, шансы валлийцев на успех были бы выше, чем сейчас. Однако усталость и события последних дней не пойдут хозяевам на пользу. У нидерландцев же очень хорошие шансы на вторую подряд уверенную победу. Думается, есть смысл поставить на них с минусовой форой.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Уэльс – Нидерланды 8 июня 2022 года

Уэльс очень опасен в домашних матчах, но бывают ситуации, когда решает не только уровень команд. Валлийцы в этом месяце уже отдали много сил, особенно в последнем матче. Эйфория после победы тоже не всегда идёт на пользу. Есть опасения, что хозяевам будет трудно перестроиться на Лигу наций, плюс сыграет роль вынужденная ротация. Сборная Нидерландов сейчас готова «съесть» соперника, который позволит себе эксперименты с составом или недостаток мотивации, как это было с Бельгией. Думается, гости одержат очередную уверенную победу.

Ставка: победа сборной Нидерландов с форой (-1.5) за коэффициент 2.79.

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