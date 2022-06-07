ЧМ-2022: остались две путёвки и пять претендентов на них. Катар ждёт!

Странное всё-таки ощущение: вроде бы год чемпионата мира, лето, обычно в это время команды уже вовсю начинают готовиться к чемпионату мира. Но с ЧМ-2022 ситуация особая. Из-за жары в Катаре турнир пройдет в ноябре-декабре. Так что пока мы даже не знаем всех участников турнира. Хотя жеребьёвка уже состоялась. Рассказываем всё, что известно о чемпионате мира в Катаре на данный момент.

Когда пройдёт ЧМ-2022

22-й чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это первый чемпионат мира, который пройдёт в арабской стране и второй на территории Азии (первым был ЧМ-2002, прошедший в Японии и Корее). Турнир будет достаточно скоротечен: лучшую команду мира определят за 28 дней.

Где пройдёт чемпионат мира по футболу — 2022

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре. Турнир примут пять городов: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Матчи первенства пройдут на восьми стадионах. Финальный матч пройдёт на «Национальном стадионе» в Лусаиле, игру смогут посетить 80 000 зрителей.

Кто сыграет на ЧМ-2022, состав групп

Жеребьёвка финальной части ЧМ-2022 прошла 1 апреля. При этом до сих пор не определились два участника. Прямо сейчас состав групп чемпионата мира выглядит следующим образом:

группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

группа В: Англия. Иран, США, Уэльс

группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

группа D: Франция, Дания, Тунис

группа Е: Испания, Германия, Япония

группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Интересно, что Бразилия, Сербия и Швейцария уже играли между собой на ЧМ-2018. Вновь попали в одну группу и Франция с Данией.

Кто ещё поедет в Катар на ЧМ-2022

На данный момент вакантными остаются ещё два места. На эти две путёвки сейчас претендуют пять команд.

Место в группе D с Францией, Данией и Тунисом займёт кто-то из тройки ОАЭ/Австралия/Перу. ОАЭ и Австралия сыграют сегодня, 7 июня, между собой, победитель разыграет билет в Катар с перуанцами. Поставить на победу австралийцев в сегодняшнем матче можно за 1.75, шансы сборной ОАЭ эксперты оценили коэффициентом 5.30, а ничья в основное время идёт за 3.60.

В группе Е с Испанией, Германией и Японией сыграет либо Новая Зеландия, либо Коста-Рика. Стыковой матч между этими командами пройдёт 14 июня. Поставить на представителей Центральной Америки можно с коэффициентом 1.70, шансы новозеландцев оценили котировкой 5.50. Ничья по итогам 90 минут матча идёт с коэффициентом 3.60.

Кто победит на ЧМ-2022

Букмекеры считают главным фаворитом предстоящего футбольного чемпионата мира сборную Бразилии. Поставить на команду Тите можно с коэффициентом 5.80. Шансы сборной Франции эксперты оценили коэффициентом 6.50. За 7.00 можно сделать ставку на победу Англии, а за 9.00 – на Аргентину и Испанию.

Вероятность успеха Германии аналитики оценили котировкой 11.00. Замыкают список фаворитов Бельгия, Нидерланды и Португалия, на любую из этих команд можно поставить за 13.00. Шансы остальных команд оцениваются существенно ниже.

Кроме того, принимают ставки на то, сборная с какого континента станет чемпионом. По мнению букмекеров, больше всего шансов у Европы, поставить на этот континент можно за 1.65. Шансы Южной Америки оценивают коэффициентом 2.80. На Африку ставки принимаются за 15.00, а на Азию – за 25.00. С таким же коэффициентом можно поставить на представителя Северной и Центральной Америки. Наконец, за 1500.00 предлагают сделать ставку на Океанию, то есть на сборную Новой Зеландии, которая ещё даже не обеспечила себе билет в Катар.