Ирландия — Украина. Прогноз: огорчить Зинченко и Ярмоленко может только Гарет Бэйл

8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Ирландия — Украина. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ирландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. На победу сборной Украины принимают ставки за 3.30. Поставить на ничью можно за 3.15.

Василий Уткин коротко высказался о непопадании сборной Украины на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Ирландия — Украина 8 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.56, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.38. На гол хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1.34, тогда как гол сборной Украины оценивается в 1.50. Ставка «обе забьют» доступна за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Ирландия — Украина (08.06.2022)

Сборная Ирландии неудачно стартовала в очередном розыгрыше Лиги наций, хотя поездка в Ереван не обещала серьёзных неприятностей. Логично отправилась на игру со сборной Армении в статусе фаворита. У соперника полным ходом идёт перестройка состава, взят курс на омоложение. Так что опытные ирландцы под управлением харизматичного Стивена Кенни рассчитывали заполучить лёгкие три очка.

С первых минут взяли мяч под контроль. Разыгрывать долгие комбинации мешал жёсткий прессинг сборной Армении. Трио центральных хавбеков выдавливало подопечных Кенни на фланги, заставляя совершать безадресные навесы в штрафную. Борьбу в воздухе «зелёная армия» не сумела выиграть, и угроз для ворот Юрченко до перерыва практически не возникало.

Пятов: сборной Украины не стыдно перед фанатами.

Во втором тайме характер игры не изменился, только контратаки сборной Армении хлестали Ирландию всё сильнее. Исход встречи решило индивидуальное мастерство Сперцяна. Хавбек «Краснодара» на высокой скорости прошёл защитников и неотразимо пробил мимо растерянного голкипера Келлехера. Ирландцы бросили все силы, чтобы отыграться, но попытки оказались неудачными.



Так продолжилась безвыигрышная серия «парней в зелёном» в Лиге наций. Они не могут победить уже семь матчей подряд: четыре поражения и три ничейных исхода. В минувшем розыгрыше турнира выступали в Лиге В в компании Уэльса, Финляндии и Болгарии. Итоги группового этапа неутешительны – три очка и третье место.

Болгарскую сборную удалось опередить всего на один балл. Вообще, главная проблема ирландской команды заключалась в полном отсутствии мысли в нападении. За шесть встреч сподобилась отправить в ворота соперников всего один мяч. Это категорически мало. Даже у Болгарии было два.



Сборная Украины провела насыщенный июнь. Отчаянно боролась за выход на чемпионат мира в двух матчах плей-офф. В первом с шотландцами Александру Зинченко и его партнёрам удалось взять верх со счётом 3:1. Стоит учесть, что встреча проходила в Глазго, на знаменитом стадионе «Хэмпден Парк». Хозяев поддерживали забитые до отказа трибуны, но украинцы чётко выполнили указания тренерского штаба.

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Следующим оппонентом был Уэльс во главе с предельно мотивированным Гаретом Бэйлом. Усилий игрока мадридского «Реала» оказалось достаточно, чтобы одолеть подопечных Петракова. Подачу валлийца срезал в собственные ворота Ярмоленко. Пропустив в середине первого тайма, украинцы не смогли отыграться, открыв дорогу Уэльсу на мировое первенство в Катар.



В минувшем розыгрыше Лиги наций жёлто-синие оказались в элитном дивизионе. В их группе собрались сплошь топ-сборные: Испания, Германия и Швейцария. Выступили достойно, выиграв два матча из пяти. Даже удалось на домашней арене сломить сопротивление Испании (1:0) и Швейцарии (2:1).



Много нареканий вызвала лишь игра украинской команды в матче с «Красной фурией» на выезде. Испанцы учинили форменный разгром, отправив в ворота Андрея Пятова четыре безответных мяча. Тогда украинцы владели мячом лишь 30% игрового времени и нанесли два удара в створ. В обороне тоже мало что получалось.

Сборная Ирландии достаточно успешно выступает на домашней арене. С учётом товарищеских матчей, не проиграла 13 из 15 встреч. Одно из поражений заслуживает отдельного упоминания. В марте 2021 года «парни в зелёном» умудрились уступить Люксембургу (0:1) в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022. Объективности ради стоит расценивать это поражение как несчастный случай.



Подопечные Стивена Кенни на поле стадиона «Авива» умеют создавать проблемы фаворитам — свели к ничьей противостояния с португальцами (0:0) и бельгийцами (2:2). Ирландцы делают акцент на оборону и действуют в большинстве игр надёжно. Они с большим трудом создают и реализуют голевые моменты, поэтому среди результатов часто встречаются нулевые ничьи. При таких раскладах интересно смотрится ставка «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.77.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Ирландия — Украина 8 июня 2022 года

Сборная Украины провела два эмоционально и физически затратных матча за неделю. Сумеют ли восстановиться футболисты после обидного поражения от Уэльса – сказать сложно. Ирландцы, напротив, предельно мотивированы и будут доказывать перед своими фанатами случайность поражения в Ереване. Вероятно, они не будут рисковать и идти вперёд большими силами, а станут приглядывать за собственными воротами. В семи из последних 10 домашних игр Ирландии соперники не обменялись голами. Предположим, что тенденция продолжится и минимум одна из команд покинет поле в Дублине без забитого мяча.



Ставка: обе забьют – нет за 1.77.

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