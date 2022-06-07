Бельгия — Польша. Роберт Левандовски присоединится к Мемфису Депаю

8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Бельгия — Польша. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех поляков оценён экспертами в 5.55. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Польша 8 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Бельгия — Польша (08.06.2022)

Участники финального раунда ЧМ-2022 от Европы уже определены, можно сосредоточиться на Лиге наций. На 8 июня запланированы четыре встречи второго тура. В одной из них на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе померяются силами Бельгия и Польша. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче первого тура соревнования бельгийцы потерпели разгромное поражение от Нидерландов (1:4). Результат обусловлен травмами двух важных игроков — Тибо Куртуа и Джейсона Денайера, а также совокупностью других факторов. Речь идёт об отсутствии мотивации у Кевина Де Брёйне и плохой форме нападающих.



Начнём с Де Брёйне. Полузащитник английского «Манчестер Сити» в недавнем интервью заявил, что считает Лигу наций обычными товарищескими матчами, важность которых сильно преувеличена. Хавбек является лидером национальной команды. Его настрой отчасти равен настрою сокомандников. Следовательно, за победами бельгийцы сильно не гонятся.

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Теперь уделим внимание ужасному тонусу двух ключевых форвардов сборной Бельгии — Ромелу Лукаку и Эдена Азара. Возвращение первого в «Челси» не принесло ничего хорошего. Он отметился только скандальным интервью, из-за которого утратил доверие главного тренера — Томаса Тухеля. По итогу уровень игры лучшего бомбардира сборной заметно упал.

Азар же большую часть сезона провёл на скамейке запасных в мадридском «Реале». Стоит заметить, что Карло Анчелотти давал шансы на исправление, но нападающий их настойчиво транжирил. В результате за 18 неполных встреч в чемпионате Испании отдал только одну голевую передачу. Голов на свой счёт не записал вовсе.



А вот сборная Польши в матче первого тура Лиги наций одержала победу над Уэльсом (2:1). В первую очередь отметим, что результат был добыт по сути без усилий лучшего бомбардира сборной — Роберта Левандовского. Форвард отбегал от звонка до звонка, однако полезными действиями не отметился. Впрочем, это даже хорошо.

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Раз поляки могут справиться без обладателя европейской «Золотой бутсы», значит, пребывают в отличном тонусе. Об этом свидетельствует и победа в финальном матче квалификации ЧМ-2022 над Швецией (2:0). Хотя в том матче Левандовски стал автором победного гола. Форвард реализовал пенальти на 49-й минуте. Затем его сокомандник — Пётр Зелиньски — упрочил преимущество.



Сейчас Левандовски определённо заряжен на победу и пополнение личной статистики. Нападающий планирует сменить клуб. По некоторой информации, приоритетным выбором для форварда является каталонская «Барселона». Высокая результативность заставит потенциальных покупателей думать о заключении контракта быстрее.



На дистанции проблем с голами не возникало. За 34 встречи в немецкой Бундеслиге Левандовски забил 35 раз, за 10 матчей в Лиге чемпионов — 13. Также отметился девятью забитыми мячами в девяти противостояниях отборочного цикла ЧМ-2022. Умопомрачительные цифры. Кто ещё при таком раскладе фаворит?

Несмотря на то что встреча состоится в Брюсселе, гораздо больше верится как раз в успех поляков. Бельгийцы ослаблены рядом фактором, главный из которых — кризис атакующей линии. Вряд ли им удастся забить много, радовать результативностью банально некому. Лидерам, откровенно говоря, не до Лиги наций.



В матче первого тура Лиги наций ворота сборной Нидерландов поразил Миши Батшуайи, но случилось это на 93-й минуте. Голландцы к тому моменту уже расслабились и праздновали победу. Из-за травм Куртуа и Денайера о крепости оборонительной линии тоже можно забыть. Думаем, поляки как минимум не проиграют. Возьмём Х2 за коэффициент 2.40.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Бельгия — Польша 8 июня 2022 года

Сборная Бельгии угодила в кризис. Де Брёйне демотивирован, Лукаку и Азар — в плохой форме, а важные игроки — в лазарете. По сути, у бельгийцев попросту нет ресурсов для победы. Ключевые звенья вышли из строя. А вот у Польши полный порядок. Коллектив умудряется одерживать победы даже тогда, когда Левандовски не забивает. А ведь форвард заряжен на результативность. Его цель — наклепать как можно больше мячей перед сменой клуба. Предполагаем, гости как минимум не проиграют.



Ставка: Польша не проиграет за коэффициент 2.40.

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