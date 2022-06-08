«Бостон» — «Голден Стэйт», 3-й матч. Стефен Карри повторит на бис

9 июня состоится третий матч финальной серии НБА «Бостон Селтикс» – «Голден Стэйт Уорриорз». Начало – в 4:00 мск. Букмекеры называют фаворитами хозяев. Поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 1.73, а успех «Голден Стэйт» оценивается в 2.46.

«Црвена Звезда» и «Партизан» приглашены в Единую лигу ВТБ.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» – «Голден Стэйт Уорриорз» 9 июня 2022 года

Букмекеры не верят, что третья игра финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» – «Голден Стэйт Уорриорз» порадует результативностью: на тотал меньше 215.5 очка можно поставить с коэффициентом 1.66, а тотал больше 215.5 очка оценивается в 2.12. На успех хозяев площадки в первой половине матча дают коэффициент 1.77. А вероятность овертайма оценивается в 13.00.

«Бостон» – «Голден Стэйт»: анализ и прогноз на 3-й матч финала плей-офф НБА (09.06.2022)

В финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации всё начинается заново. После первых двух матчей в Сан-Франциско команды не смогли выявить лучшего (счёт 1-1), и теперь перемещаются на Восток. Третья встреча пройдёт 9 июня на паркете «TD Garden» в Бостоне. Теперь букмекеры называют фаворитом команду Име Удоки благодаря территориальному преимуществу.

Одна из ключевых интриг второго матча финала заключалась в том, способен ли очевидно уставший «Бостон» снова поддерживать бешеный темп соперника в атаке. Стоит признать, что «кельты» старались и имели все шансы на очередной успех, но силы небезграничны. Гости смогли навязать борьбу только в первой половине матча, а дальше «Голден Стэйт» соперника буквально задушил.

Сергей Иванов вспомнил финал Кубка Гагарина после серии «Зенита» и ЦСКА.

Если основываться на двух первых четвертях второй игры, то мы увидели привычный баскетбол, который от этих команд и хочется видеть. «Бостон» совершенно не сбавлял обороты – накидал сопернику 10 трёхочковых с реализацией выше 50%. Это позволяло держаться на дистанции всего двух очков. Кроме того, клуб мог рассчитывать на поддержку главных звёзд, которые ранее проявляли себя не в полной мере. Однако проблема «Селтикс» оказалась в другом.

В прошедшей встрече «кельты» полагались исключительно на активность своих лидеров нападения – Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Тейтум в этом плей-офф и вовсе самый нестабильный игрок по ожиданиям, проходящий путь от лучшей молодой звезды поколения в одном матче до переоцененного форварда в другом. Его критиковали за излишнюю пассивность в первой игре серии, хотя он был единственным, кто оформил дабл-дабл.

Теперь по большому счёту только на Тейтуме всё и держалось, а «Бостон» в итоге выдал худший по результативности матч в этом плей-офф (88 очков) – даже второй матч серии с «Милуоки» не был таким провальным. Как же так вышло? Всё просто: никто из ключевых игроков ротации ничего не показал впереди. И речь не о Брауне, который тоже отыграл не слишком эффективно. Трио Хорфорд — Уайт — Смарт полностью провалило эту игру.

Роман Ротенберг рассказал о любви к фигурному катанию.

Эл стал лучшим игроком в первом матче финала, но в понедельник набрал всего два очка. Смарт по обыкновению старался в обороне, но абсолютно не добирал в атаке, реализовав только один бросок. Помощь Уайта со скамейки на сей раз также нельзя назвать существенной (12 очков). Самый удивительный статистический факт состоит в следующем: в первом матче Хорфорд, Смарт и Уайт набрали 65 очков из 120 командных, во втором – всего 16 на троих.

При этом «Голден Стэйт» практически ничем не удивил. Стефен Карри провёл не самый яркий матч, но вновь был лучшим в составе «воинов». Сокрушительная третья четверть, хорошая поддержка от Томпсона и Уиггинса в нужный момент, а также два совершенно неожиданных героя – Джордан Пул и Гэри Пэйтон. Пул стал вторым бомбардиром после Карри, набрав 17 очков, а Пэйтон прекрасно заменил опытного Игуодалу со скамейки.

Стоит отметить, что во многом благодаря Пэйтону, сыну легендарного разыгрывающего и одного из лучших защитников в истории НБА, «Уорриорз» смогли действовать в своём любимом стиле – в быстрых отрывах. Гэри отнюдь не звезда в атаке, но от отца ему явно передалась цепкость в обороне. Игроки «Селтикс» постоянно велись на провокации и теряли мяч в неочевидных ситуациях, что их в итоге и погубило.

Помимо вышеуказанных моментов, нельзя не остановиться и на одном привычном для «Уорриорз» преимуществе. Команда Стива Керра вновь выиграла третью четверть матча с огромной разницей (35:14). «Воины» стабильно раскрываются к старту второй половины игры, не всегда удаётся выигрывать из-за провалов в начале и в концовке, но в третьей четверти они хороши.

Французский велогонщик обвинил Надаля в употреблении допинга.

Стоит также отметить, что «Голден Стэйт» выигрывал в третьих четвертях в 12 из 15 последних случаев в плей-офф. Солидный показатель! «Бостон» же смог добыть преимущество лишь в одной из последних девяти третьих четвертей в этом плей-офф. Разница, на наш взгляд, более чем очевидная.

«Кельты», в свою очередь, никак к определённому отрезку игры не привязаны. Для них сейчас главное – это сделать правильные выводы из поражения и не провалить дебютную домашнюю встречу в серии. По ходу плей-офф провалы в третьей 12-минутке не мешали «зелёным» выигрывать важные матчи, в том числе и первый в Сан-Франциско.

Так как в плане результата эта серия пока весьма непредсказуема, а атака «Бостона» радует не всегда, предлагаем присмотреться к варианту «победа «Уорриорз» в третьей четверти» с коэффициентом 2.10. Гнаться хозяевам за доминированием на данном отрезке, как мы выяснили, незачем, а вот у гостей получается очень здорово.

«Бостон» – «Голден Стэйт»: прогноз и ставка на 3-й матч финала НБА 9 июня 2022 года

После второго матча финала форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин был удивлён, что «кельты» слишком рано сдались. Речь о том, что в последней четверти у «Бостона» мало играли лидеры. Впрочем, Име Удока не тот тренер, кто будет нагружать своих игроков при «-23», когда на характере уже был выигран предыдущий матч. Игрокам нужно отдохнуть, а из поражения в любом случае будут сделаны выводы. Ставить на результат в третьем матче достаточно рискованно, поэтому выделим определённый отрезок игры. «Голден Стэйт» и «Бостон» часто ставят на стартовые рывки, но вот концовки проводят по-разному: «кельты» стараются по возможности дожимать в последний момент, а «воины» хотят подходить к решающей четверти с преимуществом, решая всё в третьей. И равных «Уорриорз» по победам на данном отрезке матчей в этом плей-офф пока нет.

Ставка: победа «Уорриорз» в третьей четверти за 2.10.

Роберт Левандовски дал совет руководству «Баварии».

Клайберн перешёл в «Анадолу Эфес» из ЦСКА.

Итудис попрощался с болельщиками ЦСКА.

Легкоатлет Шубенков: много кого из украинцев пришлось заблокировать.