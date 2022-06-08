Бельгия — Польша, Уэльс — Нидерланды и другие матчи. Что смотреть 8 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато идут матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе турниры в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 июня.
Левандовски дал совет руководству «Баварии».
На что ставить в футболе 8 июня
Очередной день Лиги наций, очередные матчи. В Лиге А Бельгия после разгрома от Нидерландов примет Польшу: кажется, Роберт Левандовски и компания попали в гости к бельгийцам не в лучший момент. В другом матче дня празднующий выход на ЧМ-2022 Уэльс встретится с Нидерландами.
В Лиге B Украина, тяжело переживающая поражение от валлийцев, сыграет с Ирландией, а Шотландия, которая, в свою очередь, проиграла в стыках Украине, примет Армению.
На что ставить в хоккее 8 июня
В НХЛ сегодня пауза, поэтому можно следить за низшими североамериканскими лигами, например, за плей-офф АХЛ. Там «Лаваль» встретится со «Спрингфилдом» ( счёт в серии — 1-1), а «Стоктон» сразится с «Чикаго» (0-2).
На что ещё ставить 8 июня
Теннисный сезон входит в свою травяную часть. На турнире в голландском Хертогенбосхе Карен Хачанов встретится с Камилем Майхжаком из Польши. У женщин Анна Калинская сыграет с Белиндой Бенчич, а Екатерина Александрова – с Ангелиной Калининой.
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Сборная Германии впервые с 2018 года не выиграла в трёх матчах подряд.
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