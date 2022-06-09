«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», 5-й матч. Василевский расслабится. Это шанс для Шестёркина

10 июня состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.31. Успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 2.93.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тампа» с коэффициентом 2.89.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 10 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что пятый матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 10 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.28, тотал меньше 5.5 гола — за 1.77. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.35.

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Развязка в Кубке Стэнли всё ближе. 10 июня в Национальной хоккейной лиге состоится пятый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». Он пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Финал Восточной конференции затягивается, после четырёх игр счёт равный — 2-2.

В четвёртом матче на льду «Амали-Арены» в Тампе хозяева одолели «Рейнджерс» со счётом 4:1. После тяжёлого третьего матча гости не сумели собраться. А хозяева лишь подтвердили, что опыт и мастерство — весомый аргумент. Любопытно, что команды в серии пока побеждали лишь на своих площадках, такого не было в финалах конференций с 1991 года.

Тренер «Рейнджерс» назвал два ключа к победе над «Тампой» в серии.

По игре «молнии» практически полностью доминировали в четвёртом матче. Создали много опасных моментов. Первый гол забросили уже на третьей минуте, Пэт Марун с добивания открыл счёт. Никита Кучеров во втором периоде забросил шайбу, ставшую впоследствии победной. Для россиянина это седьмая шайба в плей-офф и 21-й балл суммарно в 15 играх.

Стивен Стэмкос в третьем периоде упрочил преимущество «Тампы», но Артемий Панарин из «Рейнджерс» лишил Андрея Василевского шат-аута. Однако нападающий «Лайтнинг» Ондржей Палат поставил точку, забросив уже в пустые ворота. Не лучший матч в исполнении «рейнджеров», хотя в то же время говорить о полном преимуществе хозяев именно в серии не стоит.

Жерар Галлан, сравнивая Андрея Василевского и Игоря Шестёркина в матче, указал на то, что Василевскому пришлось сделать лишь пять-шесть важных спасений. К слову, он отразил 34 из 35 бросков. Игорь сумел отразить лишь 28 из 31. При этом атаки «Тампы» были куда опаснее, у гостей же с нападением в тот вечер что-то случилось — серьёзные моменты можно было пересчитать по пальцам.

Так что винить Игоря в провале не стоит. Виновата тут вся команда. Теперь серия едет обратно в Нью-Йорк, и здесь ситуация неоднозначная. Эмоционально и физически «Лайтнинг» сейчас выглядят лучше, но в то же время «Рейнджерс» дома проиграли последний раз ещё первом раунде с «Питтсбургом». Да и то в овертайме (3:4). Статистика домашних игр у них неплохая.

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Плюс начало серии было весьма удачное. А «Тампа», кажется, не забыла обидные поражения на старте, хотя снова стоит выделить игру Игоря Шестеркина, который в этом плей-офф уже сделал 616 сейвов в 16 встречах. По этому показателю обогнал Патрика Руа (601 сейв в 20 играх). Игорь явно становится новым «королём» Нью-Йорка, вот только в одиночку матчи не выиграть.

Если в первых двух домашних играх нападение «синерубашечников» забросило девять шайб, то в гостях — лишь три. Спад очевидный. А с такой игрой «Тампу» точно не одолеть, придётся перестраиваться. Болельщики наверняка будут гнать команду вперед, поддержка трибун очень важна. Так что шанс есть вполне ощутимый. Об этом говорит и статистика очных встреч.

Дело в том, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» не может выиграть у «Рейнджерс» в Нью-Йорке четыре игры кряду. С учётом текущего плей-офф, разумеется. Последнее домашнее поражение ньюйоркцев датируется концом февраля 2019 года. Да и то случилось в овертайме. Перед возвращением в Тампу победа «Нью-Йорку» нужна позарез, так как на выезде пока не всё гладко.

Кроме того, после камбэка с 0-2 в серии действующий обладатель Кубка Стэнли вполне может немного расслабиться. Слишком уж легко далась победа в четвёртой игре. Тот же Андрей Василевский очень серьёзной работы не имел. А это отличная возможность для Шестёркина и компании, чтобы увеличить шансы на сенсационный выход в финал.

При таких раскладах мы бы проверили итоговую победу «Рейнджерс» за коэффициент 2.21. Ещё один вариант для ставки — тотал меньше 5.5 шайбы за 1.77. Команды в этой серии лишь раз забрасывали больше пяти шайб за матч, а в трёх последних играх оформляли ровно по пять. Вряд ли стоит ждать голевого парада и теперь, когда градус ответственности с каждой встречей только растёт.

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 5-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 10 июня 2022 года

«Рейнджерс» провели не лучшим образом выезд. Теперь позарез нужна победа дома, иначе «Тампа» полностью завладеет серией. Хорошо, что дома ньюйоркцы не проигрывали давно в плей-офф и чувствуют себя уверенно. Думается, Жерар Галлан проведёт работу над ошибками и отреагирует на неудовлетворительный результат последней игры. Соперник силён, но до этого ведь получалось его обыгрывать на своём льду.

Ставка 1: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.21.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.77.

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