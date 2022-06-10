Дания — Хорватия. Прогноз: Лука Модрич и Никола Влашич могут забыть о медалях

10 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Дания — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех хорватов оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Дания — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Дания — Хорватия (10.06.2022)

Путёвки на чемпионат мира в Катар для европейских международных команд распределены, теперь набирает обороты Лига наций. 10 июня вместо восьми запланированных состоятся семь встреч 3-го тура. В одной из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене померяются силами Дания и Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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В первых двух турах соревнования датчане одержали победы. Сначала обыграли на выезде Францию (2:1), затем — сборную Австрии (2:1). Наиболее интересна первая встреча, в преддверии которой французы выглядели фаворитами. Один только дуэт Мбаппе и Бензема, забивших огромное количество голов за минувший клубный сезон, внушал уверенность в их успех.



Вопреки ожиданиям, гораздо активнее начали матч подопечные Каспера Юльманна. За счёт высокого прессинга попросту не позволяли хозяевам выйти из обороны. Открыть счёт мог Йоаким Мехле в первой половине первого тайма, но мяч угодил в штангу ворот Уго Льориса. Затем «трёхцветные» всё же завладели инициативой и, создав пару классных атак, огорчили датчан. Невероятно красивый гол на 51-й минуте забил Бензема.



Вот только после этого сборная Дании не расклеилась. Напротив, воспряла духом и сначала сравняла счёт, а затем и вышла вперёд. Оба мяча забил Андреас Корнелиус. После этого «алая гвардия» вновь окопалась в своей штрафной и успешно выдержала натиск оппонента. Хотя Н'Голо Канте чуть было не испортил праздник. Хавбек создал момент из ничего. Пробил плотно. Мяч угодил в каркас ворот.

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Стоит заметить, что столь отличное выступление со сборной Францией — не единичный случай. За 10 матчей квалификации ЧМ-2022 датчане потерпели лишь одно поражение — в матче последнего тура с Шотландией (0:2), который уже особо ничего не решал. В остальных случаях одержали победы. Забили за этот период целых 30 мячей, а пропустили только три. Умопомрачительная статистика.



Также сборная Дании добралась до полуфинала Евро-2020, где в равной борьбе уступила Англии (1:2 ДВ). Англичанам сильно повезло с пенальти. На предыдущих стадиях соревнования были обыграны крепкие Уэльс (4:0) и Чехия (2:1). Стабильность в добывании хороших результатов и конкурентоспособность с сильнейшими противниками говорит о прогрессе датчан.



Хорватия тоже не робкого десятка, но в первых двух турах текущего розыгрыша Лиги наций хороших результатов ей достичь не удалось. Сначала потерпела разгромное поражение от Австрии (0:3), затем сыграла вничью с неосновным составом Франции (1:1).



В матче не приняли участия Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте, Уго Льорис, Тео Эрнандес и Кингсли Коман. Экспериментальный состав французов ожидаемо смотрелся хуже, однако именно они открыли счёт. На 52-й минуте с передачи Виссама Бен-Йеддера отличился Адриен Рабьо. Хорватам удалось сравнять счёт только на 83-й минуте, причём с пенальти. Забил Андрей Крамарич.

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Пожалуй, скромная результативность является главной проблемой нынешней Хорватии. Проблемы с этим ощущались ещё во время квалификации ЧМ-2022. Прямую путёвку на мундиаль подопечные Златко Далича получили не без труда. Интрига сохранялась до матча заключительного тура с Россией, которую вполне устроила бы ничья.



В той встрече хорваты владели инициативой и выглядели намного увереннее. Однако завершения атак катастрофически нехватало. Помог защитник россиян — Фёдор Кудряшов, отправивший мяч в собственные ворота под занавес встречи. От датчан в Копенгагене таких подарков ждать явно не стоит. Мы бы даже взяли П1. Коэффициент хороший — 1.98.



В прошлогоднем розыгрыше Лиги наций «шашечные» за шесть встреч группового этапа одержали только одну победу — в матче со Швецией (2:1). В остальных матчах потерпели поражения. Если уж мотивации добыть путёвку в Катар с трудом хватило для победы над Россией, то о чём может идти речь в преддверии предстоящего матча?



Безусловно, хорватская национальная команда наполнена талантливыми игроками, которые добились колоссальных успехов на клубном уровне. Наиболее ярким примером, разумеется, является Лука Модрич, недавно ставший победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Однако на международной арене дела у хавбека и его коллег по сборной пока откровенно плохи. Вероятно, навяжут борьбу, но добыть хотя бы ничью вряд ли выйдет.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года

В первых двух турах Лиги наций сборная Дании добыла победы. Обыграла даже действующих победителей — Францию. Команда регулярно добывает победы в различных соревнованиях и может похвастаться стабильностью. Чего не скажешь о Хорватии, которая разгромно уступила Австрии и с трудом выцарапала ничью у экспериментального состава Франции. «Успехи» в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций и не без проблем добытая путёвка на грядущий чемпионат мира только добавляют сомнений. Хозяева выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа Дании за коэффициент 1.98.