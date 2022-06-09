Австрия — Франция. Карим Бензема оторвётся от Месси в списке претендентов на «Золотой мяч»

10 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Австрия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех австрийцев оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Франция 10 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Австрия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Австрия — Франция (10.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набирает обороты Лига наций. 10 июня вместо восьми запланированных состоятся семь встреч третьего тура. В одной из них на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене померяются силами Австрия и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Австрии не относится к фаворитам на международной арене. Команда имеет скромные резервы и не славится успехами на дистанции. За 10 туров квалификации ЧМ-2022 одержала только пять побед, причём все — над андердогами. Также сыграла вничью с Шотландией (2:2), а в остальных матчах потерпела поражения.



В полуфинале стыков к ЧМ-2022 австрийцы уступили Уэльсу (1:2). На Евро-2020 успехи тоже были скромны. Выйти из группы удалось благодаря победам над Украиной (1:0) и Северной Македонией (3:1), а вот в 1/8 финала противопоставить сборной Италии ничего не удалось. Повезло, что сумели дотянуть до дополнительного времени, где всё равно уступили — 1:2.

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Тем не менее в матче 1-го тура Лиги наций Австрия сенсационно разгромила Хорватию (3:0). Стоит заметить, что встреча являлась дебютной у руля национальной команды для Ральфа Рангника. В этом сезоне немецкий специалист вернулся к тренерской деятельности, возглавив английский «Манчестер Юнайтед».

Ожидания от прихода опытного наставника были немалыми, но с манкунианцами тренеру не удалось достичь хороших результатов. Клуб финишировал на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Повезло, что не упал ниже. Ждёт ли австрийцев идентично грустная история? Увидим в будущем.



Впрочем, тревожный звонок уже прозвучал. В матче 2-го тура Лиги наций австрийская национальная команда потерпела поражение от Дании (1:2). Местами выглядела интереснее противника, однако ударов в створ нанесла в шесть раз меньше. Реализация — точно не её сильная сторона. Во всяком случае пока.



Франция, в свою очередь, является действующим победителем Лиги наций и чемпионата мира. В составе уйма талантливых футболистов. Некоторым из них по силам в одиночку предрешить исход матча. За примером далеко ходить не нужно, в потрясающем тонусе находится Карим Бензема, ставший в этом сезоне победителем Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги.

Форвард наколотил более 40 мячей во всех официальных соревнованиях. Причём бóльшая их часть прилетела в ворота крепких оппонентов и сыграла не последнюю роль в успехе «сливочных». В сборной нападающий тоже не бездельничает. Именно он открыл счёт в матче 1-го тура Лиги наций с Данией. Гол получился очень красивым.

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Тем не менее победу над датчанами одержать не удалось. Оппонент очень грамотно оборонялся и за счёт волевых качеств добыл победу — 2:1. У французов имелась возможность сравнять счёт. Под занавес встречи Н'Голо Канте нанёс великолепный дальний удар, но мяч предательски угодил в штангу.

В матче 2-го тура Лиги наций с Хорватией Дидье Дешам решил поэкспериментировать. Тренер выпустил неосновной состав. Отдых получили почти все игроки, принимавшие участие в матче с Данией, в том числе Карим Бензема. Однако даже так его подопечные могли зацепиться за лучший результат. На 53-й минуте счёт открыл Адриен Рабьо.



Хорваты больше атаковали и ни в чем не уступали французам по игре. Однако Мик Меньян, ставший в этом сезоне чемпионом Италии в составе «Милана», сводил на нет старания нападающих своим мастерством. Забить голкиперу удалось только с пенальти на 83-й минуте. Итог: ничья — 1:1.



После встречи Дидье Дешам заявил, что результат считает приемлемым. Наставник отметил, что в приоритете подготовка к предстоящему чемпионату мира. Учитывая, что неосновной состав дал бой самим хорватам и мог даже выиграть, к поездке в Катар французы должны быть готовы. Думаем, можно проверить П2 за коэффициент 1.80.

В предстоящем матче тренер французов тоже наверняка выделит игровое время резервистам. Как показала практика, их индивидуальное мастерство не сильно хуже, чем у основного состава. Впрочем, ждём и появления Бензема. Два матча на скамейке запасных кряду для победителя Лиги чемпионов — нонсенс. А при таком раскладе шансы гостей на победу увеличиваются в несколько раз.



Кроме того, у самого Бензема должна быть особенная мотивация. Особенно после того, как Лионель Месси выиграл Финалиссиму вместе со своей национальной командой. После очередного выигранного трофея и пяти голов в ворота Эстонии аргентинец закрепился в пятёрке главных претендентов на «Золотой мяч». Конечно, сомнений в том, что француз заслужил награду в этом году, нет никаких. Но добыть ещё одну победу не помешает.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Австрия — Франция 10 июня 2022 года

Успехи Австрии на дистанции, как и назначение на пост главного тренера Ральфа Рангника, не внушают пока доверия. Победа над хорватами — хорошо, но после неё последовало поражение от Дании. Следовательно, о стабильности речи не идёт. У Франции банально больше сил. Даже резервный состав способен на многое. Плюс действующим чемпионам мира и победителям Лиги наций необходимо исправляться за поражение от Дании и ничью с Хорватией. Ждём на поле Карима Бензема и победу гостей.



Ставка: победа Франции за коэффициент 1.80.

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