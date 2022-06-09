Беларусь — Казахстан. Ни Лисаковича, ни Зайнутдинова. Скука!

10 июня состоится матч Лиги наций Беларусь – Казахстан. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Беларуси в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех сборной Казахстана оценён в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Беларусь — Казахстан 10 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.65. На гол Беларуси можно поставить за 1.37. Гол Казахстана оценивается с коэффициентом 1.51. Ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Беларусь — Казахстан (10.06.2022)

Новый розыгрыш Лиги наций продолжает набирать обороты. Стартовый свисток австрийского рефери Мануэля Шюттенгрубера прозвучит на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад в 21:45 мск и даст начало матчу третьего тура соревнования между сборными Беларуси и Казахстана.

После сенсационной победы над командой Словакии сборная Казахстана неожиданно возглавляет турнирную таблицу группы C3 с шестью очками после двух матчей. Тогда как сборная Беларуси, имея в активе всего один балл, лишь по дополнительным показателям опережает замыкающую таблицу сборную Азербайджана.



У сборной Беларуси положительный баланс очных встреч в матчах с Казахстаном – четыре победы и одна ничья при разнице мячей 14:3. Команды уже пересекались в прошлом розыгрыше Лиге наций, а именно осенью 2020 года. Матч в Алма-Ате закончился победой белорусов со счётом 2:1. Ответная игра в Минске также принесла успех «белокрылым» – 2:1.



За более чем полтора года, минувших с предыдущего свидания команд, сборная Беларуси провела 18 матчей. Одержала пять побед, дважды сыграла вничью и 11 раз проиграла. Но что касается официальных матчей, то статистика для белорусов более удручающая: две победы, одна ничья и девять поражений. Причём с марта 2021 по июнь 2022 года у сборной была серия из восьми поражений, которая прервалась только в предыдущем матче с Азербайджаном.

Матч со сборной Беларуси в сентябре 2020 года положил начало безвыигрышной серии сборной Казахстана, которая продлилась 15 встреч. За это время Казахстан занял последнее место в группе Лиги наций с четырьмя очками и последнее место в отборочной группе на чемпионат мира с тремя очками, что закономерно привело к тренерским отставкам. Сначала Михала Билека, а потом и Талгата Байсуфинова.



Вопрос сохранения прописки в дивизионе C Лиги наций в мартовских матчах с Молдовой, которые завершились победной для Казахстана серией пенальти, решал молодой тренер Андрей Карпович. Но в конце апреля было объявлено, что на матчи Лиги наций сборную выведет российский тренер Магомед Адиев, возглавлявший до этого не добившийся особых успехов в прошлом сезоне карагандинский «Шахтёр».

Прогноз на матч Молдавия — Латвия с коэффициентом 3.25.

Адиев сразу объявил, что сборная Казахстана будет придерживаться прагматичного стиля игры. Он сдержал своё обещание не только в матче со значительно превосходящей по силам Словакией, но и в стартовой игре Лиги наций с переживающим непростые времена Азербайджаном.

Однако тактика игры от обороны с тремя центральными защитниками неожиданно для многих дала максимальный результат. Несмотря на игровое превосходство как Азербайджана, так и Словакии, Казахстан одержал две победы, имея меньше моментов и меньше ударов в створ. Все три забитых мяча стали результатом проявления индивидуального мастерства игроков «Астаны» — Абата Аймбетова и Аслана Дарабаева.



Победа над Словакией вызвала эйфорию в стане казахстанских любителей футбола. За последние 15 лет это всего третья победа сборной над крепкой европейской командой. В 2018 году в товарищеском матче была обыграна сборная Венгрии, а год спустя случился исторический разгром сборной Шотландии – 3:0. Но на дистанции победы так и остались матчами-исключениями из разряда «раз в год и палка стреляет». Показательно, что оба следующих матча после тех побед сборная Казахстана проиграла.



Белорусам о больших и даже средних победах остаётся только ностальгически вспоминать. Впрочем, интерес к национальной команде потеряли не только болельщики, но даже некоторые действующие футболисты. Например, защитник «Краснодара» Александр Мартынович, атакующий полузащитник БАТЭ Станислав Драгун и бывший нападающий ЦСКА Илья Шкурин.

Они ещё в 2020 году попросили больше не вызывать их в национальную сборную. В результате в белорусской команде образовался дефицит качественных футболистов, что тут же сказалось как на стиле игры, так и на результатах. При этом и в Беларуси, и в Казахстане на июньские матчи Лиги наций недосчитались целого ряда игроков основных состава.

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Самая заметная потеря у белорусов – нападающий «Рубина» Виталий Лисакович, который проигнорировал вызов в сборную. Казахстан же по причине травм лишился как одной из своих главных звёзд – полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, так и своего капитана – полузащитника «Тобола» Асхата Тагыбергена. Поэтому теперь центр поля держит связка игроков «Астаны» – Аслан Дарабаев и Исламбек Куат.

В составе сборной Казахстана всего два легионера – центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип и крайний защитник бельгийского «Моленбека» Ян Вороговский. У белорусов же легионеров из клубов такого уровня практически нет, зато в стартовом составе наверняка выйдут два представителя «Астаны» защитник Денис Поляков и полузащитник Макс Эбонг, которого много считают лучшим игроком белорусской сборной.



Тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев предпочитает схему с тремя центральными защитниками и выставил семь игроков оборонительного профиля даже в матче со сборной Азербайджана, которая не выглядела грозным соперником даже на фоне испытывающей глубокий кризис сборной Беларуси. Более того – предыдущую встречу белорусы заканчивали даже без нападающих. Несмотря на то что Азербайджан функционально просел в конца матча и заканчивал встречу в меньшинстве.



Сам Кондратьев объясняет это тем, что в стране проблема с нападающими, и с ним трудно не согласиться. Но белорусская федерация футбола уже морально готовится уволить тренера, если тот лишится шансов на победу в группе по итогам ближайших двух матчей. Как показывает опыт белорусского футбола, это привнесёт в работу тренерского штаба только дополнительную нервозность, но мало повлияет на футболистов.

Желания «умирать» за страну и тренера у этого состава сборной никак не наблюдается. А при таких раскладах ждать от номинальных хозяев какого-то искромётного футбола не приходится. Казахстанцы на бумаге чуть предпочтительнее. Хотя и от них сверхрезультативной игры в атаке мы бы ждать не стали. Комбинированная ставка «Х2 + тотал меньше 1.5 мяча» за внушительный коэффициент 3.90 выглядит интересно.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Беларусь — Казахстан 10 июня 2022 года

Сборная Казахстана прилетела в Белград, откуда сделает марш-бросок в Нови-Сад, в эйфории после исторической победы над Словакией. Но сборная Беларуси, вынужденно квартирующая в Сербии уже вторую неделю, может не рассчитывать на усталость соперника от постоянных путешествий – игрокам казахстанской Премьер-лиги не привыкать проводить много времени в дороге. Сложно ожидать от этой игры какого-то зрелища и большого количества голов. Нас наверняка ждёт матч до первого гола, который станет результатом либо глупой ошибки защиты белорусов, либо ещё одним проявлением индивидуального мастерства игрока сборной Казахстана.



Ставка: Казахстан не проиграет и тотал меньше 1.5 мяча за 3.90.

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